https://ria.ru/20220930/baykal-1818180237.html

Мистика Байкала: почему светится вода и какое чудище живет на дне озера?

Мистика Байкала: почему светится вода и какое чудище живет на дне озера? - РИА Новости, 30.09.2022

Мистика Байкала: почему светится вода и какое чудище живет на дне озера?

Правда ли, что вода на Байкале светится? Как еще называли озеро древние народы? Какой монстр, согласно поверью, выходит на сушу раз в 120 лет и устраивает землетрясения? Лох-несское чудовище "переехало" на Байкал? Что обнаружили на дне в 1980-х годах? Рассказываем о легендах и байках, связанных с самым глубоким озером в мире.

2022-09-30T12:00

2022-09-30T12:00

2022-09-30T12:04

какая-то мистика

байкал

вода

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Мистика Байкала: почему светится вода и какое чудище живет на дне озера? Правда ли, что вода на Байкале светится? Как еще называли озеро древние народы? Какой монстр, согласно поверью, выходит на сушу раз в 120 лет и устраивает землетрясения? Лох-несское чудовище "переехало" на Байкал? Что обнаружили на дне в 1980-х годах? Рассказываем о легендах и байках, связанных с самым глубоким озером в мире. audio/mpeg

Мистика Байкала: почему светится вода и какое чудище живет на дне озера? Правда ли, что вода на Байкале светится? Как еще называли озеро древние народы? Какой монстр, согласно поверью, выходит на сушу раз в 120 лет и устраивает землетрясения? Лох-несское чудовище "переехало" на Байкал? Что обнаружили на дне в 1980-х годах? Рассказываем о легендах и байках, связанных с самым глубоким озером в мире. audio/mpeg

Комментирует кандидат биологических наук, сотрудник Байкальского музея Иркутского научного центра Елена Кузеванова.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор: Анна ГлушенковаМонтаж: Андрей ТемновСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты во ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль Телеграме и Яндекс.Дзене

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байкал, вода, аудио