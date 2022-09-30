https://ria.ru/20220930/baykal-1818180237.html
Мистика Байкала: почему светится вода и какое чудище живет на дне озера?
Мистика Байкала: почему светится вода и какое чудище живет на дне озера? - РИА Новости, 30.09.2022
Мистика Байкала: почему светится вода и какое чудище живет на дне озера?
Правда ли, что вода на Байкале светится? Как еще называли озеро древние народы? Какой монстр, согласно поверью, выходит на сушу раз в 120 лет и устраивает землетрясения? Лох-несское чудовище "переехало" на Байкал? Что обнаружили на дне в 1980-х годах? Рассказываем о легендах и байках, связанных с самым глубоким озером в мире.
2022-09-30T12:00
2022-09-30T12:00
2022-09-30T12:04
какая-то мистика
байкал
вода
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Мистика Байкала: почему светится вода и какое чудище живет на дне озера?
Правда ли, что вода на Байкале светится? Как еще называли озеро древние народы? Какой монстр, согласно поверью, выходит на сушу раз в 120 лет и устраивает землетрясения? Лох-несское чудовище "переехало" на Байкал? Что обнаружили на дне в 1980-х годах? Рассказываем о легендах и байках, связанных с самым глубоким озером в мире.
audio/mpeg
Мистика Байкала: почему светится вода и какое чудище живет на дне озера?
Правда ли, что вода на Байкале светится? Как еще называли озеро древние народы? Какой монстр, согласно поверью, выходит на сушу раз в 120 лет и устраивает землетрясения? Лох-несское чудовище "переехало" на Байкал? Что обнаружили на дне в 1980-х годах? Рассказываем о легендах и байках, связанных с самым глубоким озером в мире.
audio/mpeg
Комментирует кандидат биологических наук, сотрудник Байкальского музея Иркутского научного центра Елена Кузеванова.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор: Анна ГлушенковаМонтаж: Андрей ТемновСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты во ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль Телеграме и Яндекс.Дзене
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байкал, вода, аудио
Какая-то мистика, Байкал, Вода
12:00 30.09.2022 (обновлено: 12:04 30.09.2022)
Мистика Байкала: почему светится вода и какое чудище живет на дне озера?
Правда ли, что вода на Байкале светится? Как еще называли озеро древние народы? Какой монстр, согласно поверью, выходит на сушу раз в 120 лет и устраивает землетрясения? Лох-несское чудовище "переехало" на Байкал? Что обнаружили на дне в 1980-х годах? Рассказываем о легендах и байках, связанных с самым глубоким озером в мире.