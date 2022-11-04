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Легенды острова Ольхон: за что людей превращали в скалы? - РИА Новости, 04.11.2022
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Какая-то мистика
Подкаст про городские легенды, истории, байки и мифы. Бункеры и подземные ходы, клады и археологические находки, тайны зданий и их жильцов: альтернативный "путеводитель" по местам с удивительным прошлым.
https://ria.ru/20221104/olkhon-1827402180.html
Легенды острова Ольхон: за что людей превращали в скалы?
Легенды острова Ольхон: за что людей превращали в скалы? - РИА Новости, 04.11.2022
Легенды острова Ольхон: за что людей превращали в скалы?
Где на Ольхоне увидеть гигантскую голову лошади и окаменевшую деву? Что обронил дракон, пролетая над Байкалом, и почему ученые верят в эту легенду? Кто стоит на вечном посту, защищает остров, взмахивая огненным щитом? Как в древности младенцы Ольхона получали духовную силу и долголетие? Рассказываем о легендах самого большого острова на Байкале.
2022-11-04T12:00
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Огненная стена и дух Белого Шамана: что может привидеться на Ольхоне?
Где на Ольхоне увидеть гигантскую голову лошади и окаменевшую деву? Что обронил дракон, пролетая над Байкалом, и почему ученые верят в эту легенду? Кто стоит на вечном посту, защищает остров, взмахивая огненным щитом? Как в древности младенцы Ольхона получали духовную силу и долголетие? Рассказываем о легендах самого большого острова на Байкале.
audio/mpeg
Огненная стена и дух Белого Шамана: что может привидеться на Ольхоне?
Где на Ольхоне увидеть гигантскую голову лошади и окаменевшую деву? Что обронил дракон, пролетая над Байкалом, и почему ученые верят в эту легенду? Кто стоит на вечном посту, защищает остров, взмахивая огненным щитом? Как в древности младенцы Ольхона получали духовную силу и долголетие? Рассказываем о легендах самого большого острова на Байкале.
audio/mpeg
Эпизод прокомментировала гид по Иркутску и Байкалу Ксения Павленко.Легенды об НЛО и видениях на Байкале слушайте по этой ссылке, а о Лох-несском чудовище и светящейся воде — здесь.Подписывайтесь на подкасты РИА Новости в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор: Анна ГлушенковаМонтаж: Андрей ТемновСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты во ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль Телеграме и Яндекс.Дзене
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байкал, аудио
Какая-то мистика, Байкал
12:00 04.11.2022
 

Легенды острова Ольхон: за что людей превращали в скалы?

Какая-то мистика
Огненная стена и дух Белого Шамана: что может привидеться на Ольхоне?
12:00
Читать ria.ru в
Где на Ольхоне увидеть гигантскую голову лошади и окаменевшую деву? Что обронил дракон, пролетая над Байкалом, и почему ученые верят в эту легенду? Кто стоит на вечном посту, защищает остров, взмахивая огненным щитом? Как в древности младенцы Ольхона получали духовную силу и долголетие? Рассказываем о легендах самого большого острова на Байкале.
Эпизод прокомментировала гид по Иркутску и Байкалу Ксения Павленко.
Легенды об НЛО и видениях на Байкале слушайте по этой ссылке, а о Лох-несском чудовище и светящейся воде — здесь.
Подписывайтесь на подкасты РИА Новости в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
________
Редактор: Анна Глушенкова
Монтаж: Андрей Темнов
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
Слушайте наши подкасты во ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль Телеграме и Яндекс.Дзене
 
Какая-то мистикаБайкал
 
 
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