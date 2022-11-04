https://ria.ru/20221104/olkhon-1827402180.html

Легенды острова Ольхон: за что людей превращали в скалы?

Легенды острова Ольхон: за что людей превращали в скалы? - РИА Новости, 04.11.2022

Легенды острова Ольхон: за что людей превращали в скалы?

Где на Ольхоне увидеть гигантскую голову лошади и окаменевшую деву? Что обронил дракон, пролетая над Байкалом, и почему ученые верят в эту легенду? Кто стоит на вечном посту, защищает остров, взмахивая огненным щитом? Как в древности младенцы Ольхона получали духовную силу и долголетие? Рассказываем о легендах самого большого острова на Байкале.

2022-11-04T12:00

2022-11-04T12:00

2022-11-04T12:00

какая-то мистика

байкал

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Огненная стена и дух Белого Шамана: что может привидеться на Ольхоне? Где на Ольхоне увидеть гигантскую голову лошади и окаменевшую деву? Что обронил дракон, пролетая над Байкалом, и почему ученые верят в эту легенду? Кто стоит на вечном посту, защищает остров, взмахивая огненным щитом? Как в древности младенцы Ольхона получали духовную силу и долголетие? Рассказываем о легендах самого большого острова на Байкале. audio/mpeg

Огненная стена и дух Белого Шамана: что может привидеться на Ольхоне? Где на Ольхоне увидеть гигантскую голову лошади и окаменевшую деву? Что обронил дракон, пролетая над Байкалом, и почему ученые верят в эту легенду? Кто стоит на вечном посту, защищает остров, взмахивая огненным щитом? Как в древности младенцы Ольхона получали духовную силу и долголетие? Рассказываем о легендах самого большого острова на Байкале. audio/mpeg

Эпизод прокомментировала гид по Иркутску и Байкалу Ксения Павленко.Легенды об НЛО и видениях на Байкале слушайте по этой ссылке, а о Лох-несском чудовище и светящейся воде — здесь.Подписывайтесь на подкасты РИА Новости в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор: Анна ГлушенковаМонтаж: Андрей ТемновСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты во ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль Телеграме и Яндекс.Дзене

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

байкал, аудио