https://ria.ru/20221104/olkhon-1827402180.html
Легенды острова Ольхон: за что людей превращали в скалы?
Легенды острова Ольхон: за что людей превращали в скалы? - РИА Новости, 04.11.2022
Легенды острова Ольхон: за что людей превращали в скалы?
Где на Ольхоне увидеть гигантскую голову лошади и окаменевшую деву? Что обронил дракон, пролетая над Байкалом, и почему ученые верят в эту легенду? Кто стоит на вечном посту, защищает остров, взмахивая огненным щитом? Как в древности младенцы Ольхона получали духовную силу и долголетие? Рассказываем о легендах самого большого острова на Байкале.
2022-11-04T12:00
2022-11-04T12:00
2022-11-04T12:00
какая-то мистика
байкал
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Огненная стена и дух Белого Шамана: что может привидеться на Ольхоне?
Где на Ольхоне увидеть гигантскую голову лошади и окаменевшую деву? Что обронил дракон, пролетая над Байкалом, и почему ученые верят в эту легенду? Кто стоит на вечном посту, защищает остров, взмахивая огненным щитом? Как в древности младенцы Ольхона получали духовную силу и долголетие? Рассказываем о легендах самого большого острова на Байкале.
audio/mpeg
Огненная стена и дух Белого Шамана: что может привидеться на Ольхоне?
Где на Ольхоне увидеть гигантскую голову лошади и окаменевшую деву? Что обронил дракон, пролетая над Байкалом, и почему ученые верят в эту легенду? Кто стоит на вечном посту, защищает остров, взмахивая огненным щитом? Как в древности младенцы Ольхона получали духовную силу и долголетие? Рассказываем о легендах самого большого острова на Байкале.
audio/mpeg
Эпизод прокомментировала гид по Иркутску и Байкалу Ксения Павленко.Легенды об НЛО и видениях на Байкале слушайте по этой ссылке, а о Лох-несском чудовище и светящейся воде — здесь.Подписывайтесь на подкасты РИА Новости в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор: Анна ГлушенковаМонтаж: Андрей ТемновСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты во ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль Телеграме и Яндекс.Дзене
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байкал, аудио
Легенды острова Ольхон: за что людей превращали в скалы?
Где на Ольхоне увидеть гигантскую голову лошади и окаменевшую деву? Что обронил дракон, пролетая над Байкалом, и почему ученые верят в эту легенду? Кто стоит на вечном посту, защищает остров, взмахивая огненным щитом? Как в древности младенцы Ольхона получали духовную силу и долголетие? Рассказываем о легендах самого большого острова на Байкале.