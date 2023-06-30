https://ria.ru/20230630/berbok-1881448823.html
Bild: Бербок допустила "свинскую" ошибку во время речи в ЮАР
Bild: Бербок допустила "свинскую" ошибку во время речи в ЮАР - РИА Новости, 30.06.2023
Bild: Бербок допустила "свинскую" ошибку во время речи в ЮАР
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, выступая с речью на английском языке в ЮАР, перепутала слова "маяк" (beacon) и "бекон" (bacon), пишет газета... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T14:01
2023-06-30T14:01
2023-06-30T14:18
в мире
юар
претория
германия
анналена бербок
сирил рамафоса
bild
twitter
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0f/1788645032_0:387:2625:1864_1920x0_80_0_0_3210015dac7a0bda99538f9733895c56.jpg
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, выступая с речью на английском языке в ЮАР, перепутала слова "маяк" (beacon) и "бекон" (bacon), пишет газета Bild."Путь Южной Африки к свободе был беконом надежды, вдохновляющим мужчин и женщин во всем мире", — сказала она.Эта оговорка не осталась без внимания пользователей Twitter."Только что заказала в Макдональдс "Бекон надежды", — пошутил один из комментаторов."Бекон надежды! Что ж, хрю!" — написал другой."Маяк не может быть беконом. Хотя какая разница", — сыронизировал третий."Все, что ей надо, это правильно прочитать текст. Мы что, о многом просим?" — задался вопросом еще один читатель."Это доказательство того, что Бербок не сама пишет свои речи", — резюмировали комментаторы. При этом, как отметило издание Bild, президент ЮАР Сирил Рамафоса изначально не хотел встречаться с главой МИД Германии, поскольку в Претории ее считают недостаточно опытной.В 2005 году Бербок получила степень магистра международного публичного права Лондонской школы экономики и политических наук.
https://ria.ru/20230627/telekanal-1880798414.html
https://ria.ru/20230622/berbok-1879718264.html
https://ria.ru/20230607/berbok-1876770933.html
юар
претория
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0f/1788645032_0:196:2470:2048_1920x0_80_0_0_d63ab31a33293ded600e40f9e48d6b50.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, юар, претория, германия, анналена бербок, сирил рамафоса, bild, twitter
В мире, ЮАР, Претория, Германия, Анналена Бербок, Сирил Рамафоса, Bild, Twitter
Bild: Бербок допустила "свинскую" ошибку во время речи в ЮАР
Bild: глава МИД ФРГ Бербок перепутала слова "маяк" и "бекон" во время выступления в ЮАР
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, выступая с речью на английском языке в ЮАР, перепутала слова "маяк" (beacon) и "бекон" (bacon), пишет газета Bild
.
«
"Путь Южной Африки к свободе был беконом надежды, вдохновляющим мужчин и женщин во всем мире", — сказала она.
Эта оговорка не осталась без внимания пользователей Twitter.
"Только что заказала в Макдональдс "Бекон надежды", — пошутил один из комментаторов.
Путин "ворвался" в эфир немецкого телеканала во время речи Бербок
"Бекон надежды! Что ж, хрю!" — написал другой.
"Маяк не может быть беконом. Хотя какая разница", — сыронизировал третий.
"Все, что ей надо, это правильно прочитать текст. Мы что, о многом просим?" — задался вопросом еще один читатель.
"Это доказательство того, что Бербок не сама пишет свои речи", — резюмировали комментаторы.
"Просто помолчи". Слова Бербок о Путине и Украине ужаснули немцев
При этом, как отметило издание Bild, президент ЮАР Сирил Рамафоса
изначально не хотел встречаться с главой МИД Германии, поскольку в Претории ее считают недостаточно опытной.
В 2005 году Бербок получила степень магистра международного публичного права Лондонской школы экономики и политических наук.
"Далека от дипломатии". Бербок вынесли приговор после иностранного визита