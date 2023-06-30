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Bild: Бербок допустила "свинскую" ошибку во время речи в ЮАР - РИА Новости, 30.06.2023
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14:01 30.06.2023 (обновлено: 14:18 30.06.2023)
https://ria.ru/20230630/berbok-1881448823.html
Bild: Бербок допустила "свинскую" ошибку во время речи в ЮАР
Bild: Бербок допустила "свинскую" ошибку во время речи в ЮАР - РИА Новости, 30.06.2023
Bild: Бербок допустила "свинскую" ошибку во время речи в ЮАР
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, выступая с речью на английском языке в ЮАР, перепутала слова "маяк" (beacon) и "бекон" (bacon), пишет газета... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T14:01
2023-06-30T14:18
в мире
юар
претория
германия
анналена бербок
сирил рамафоса
bild
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, выступая с речью на английском языке в ЮАР, перепутала слова "маяк" (beacon) и "бекон" (bacon), пишет газета Bild."Путь Южной Африки к свободе был беконом надежды, вдохновляющим мужчин и женщин во всем мире", — сказала она.Эта оговорка не осталась без внимания пользователей Twitter."Только что заказала в Макдональдс "Бекон надежды", — пошутил один из комментаторов."Бекон надежды! Что ж, хрю!" — написал другой."Маяк не может быть беконом. Хотя какая разница", — сыронизировал третий."Все, что ей надо, это правильно прочитать текст. Мы что, о многом просим?" — задался вопросом еще один читатель."Это доказательство того, что Бербок не сама пишет свои речи", — резюмировали комментаторы. При этом, как отметило издание Bild, президент ЮАР Сирил Рамафоса изначально не хотел встречаться с главой МИД Германии, поскольку в Претории ее считают недостаточно опытной.В 2005 году Бербок получила степень магистра международного публичного права Лондонской школы экономики и политических наук.
https://ria.ru/20230627/telekanal-1880798414.html
https://ria.ru/20230622/berbok-1879718264.html
https://ria.ru/20230607/berbok-1876770933.html
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в мире, юар, претория, германия, анналена бербок, сирил рамафоса, bild, twitter
В мире, ЮАР, Претория, Германия, Анналена Бербок, Сирил Рамафоса, Bild, Twitter
Bild: Бербок допустила "свинскую" ошибку во время речи в ЮАР

Bild: глава МИД ФРГ Бербок перепутала слова "маяк" и "бекон" во время выступления в ЮАР

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, выступая с речью на английском языке в ЮАР, перепутала слова "маяк" (beacon) и "бекон" (bacon), пишет газета Bild.
«
"Путь Южной Африки к свободе был беконом надежды, вдохновляющим мужчин и женщин во всем мире", — сказала она.
Эта оговорка не осталась без внимания пользователей Twitter.
"Только что заказала в Макдональдс "Бекон надежды", — пошутил один из комментаторов.
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Путин "ворвался" в эфир немецкого телеканала во время речи Бербок
27 июня, 22:15
"Бекон надежды! Что ж, хрю!" — написал другой.
"Маяк не может быть беконом. Хотя какая разница", — сыронизировал третий.
"Все, что ей надо, это правильно прочитать текст. Мы что, о многом просим?" — задался вопросом еще один читатель.
"Это доказательство того, что Бербок не сама пишет свои речи", — резюмировали комментаторы.
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При этом, как отметило издание Bild, президент ЮАР Сирил Рамафоса изначально не хотел встречаться с главой МИД Германии, поскольку в Претории ее считают недостаточно опытной.
В 2005 году Бербок получила степень магистра международного публичного права Лондонской школы экономики и политических наук.
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В миреЮАРПреторияГерманияАнналена БербокСирил РамафосаBildTwitter
 
 
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