https://ria.ru/20230630/berbok-1881448823.html

Bild: Бербок допустила "свинскую" ошибку во время речи в ЮАР

Bild: Бербок допустила "свинскую" ошибку во время речи в ЮАР - РИА Новости, 30.06.2023

Bild: Бербок допустила "свинскую" ошибку во время речи в ЮАР

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, выступая с речью на английском языке в ЮАР, перепутала слова "маяк" (beacon) и "бекон" (bacon), пишет газета... РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T14:01

2023-06-30T14:01

2023-06-30T14:18

в мире

юар

претория

германия

анналена бербок

сирил рамафоса

bild

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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, выступая с речью на английском языке в ЮАР, перепутала слова "маяк" (beacon) и "бекон" (bacon), пишет газета Bild."Путь Южной Африки к свободе был беконом надежды, вдохновляющим мужчин и женщин во всем мире", — сказала она.Эта оговорка не осталась без внимания пользователей Twitter."Только что заказала в Макдональдс "Бекон надежды", — пошутил один из комментаторов."Бекон надежды! Что ж, хрю!" — написал другой."Маяк не может быть беконом. Хотя какая разница", — сыронизировал третий."Все, что ей надо, это правильно прочитать текст. Мы что, о многом просим?" — задался вопросом еще один читатель."Это доказательство того, что Бербок не сама пишет свои речи", — резюмировали комментаторы. При этом, как отметило издание Bild, президент ЮАР Сирил Рамафоса изначально не хотел встречаться с главой МИД Германии, поскольку в Претории ее считают недостаточно опытной.В 2005 году Бербок получила степень магистра международного публичного права Лондонской школы экономики и политических наук.

https://ria.ru/20230627/telekanal-1880798414.html

https://ria.ru/20230622/berbok-1879718264.html

https://ria.ru/20230607/berbok-1876770933.html

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в мире, юар, претория, германия, анналена бербок, сирил рамафоса, bild, twitter