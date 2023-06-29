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На Украине проводят учения на случай чрезвычайной ситуации на ЗАЭС - РИА Новости, 29.06.2023
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12:10 29.06.2023 (обновлено: 19:01 29.06.2023)
https://ria.ru/20230629/zaes-1881089727.html
На Украине проводят учения на случай чрезвычайной ситуации на ЗАЭС
На Украине проводят учения на случай чрезвычайной ситуации на ЗАЭС - РИА Новости, 29.06.2023
На Украине проводят учения на случай чрезвычайной ситуации на ЗАЭС
Масштабные учения по отработке действий на случай возможной чрезвычайной ситуации на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) проводятся в Днепропетровской,... РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T12:10
2023-06-29T19:01
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
запорожская аэс
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Масштабные учения по отработке действий на случай возможной чрезвычайной ситуации на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) проводятся в Днепропетровской, Николаевской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей, в них участвуют украинские министры, сообщили в четверг в телеграм-канале министерства энергетики страны. Ранее в четверг назначенный Киевом глава областной военной администрации Юрий Малашко сообщил, что учения по отработке действий на случай чрезвычайной ситуации на ЗАЭС начинаются в подконтрольной Украине части Запорожской области. "Начаты масштабные учения экстренных служб по преодолению последствий возможного теракта на ЗАЭС… Мероприятия проходят на территории Запорожской, Днепропетровской, Николаевской и Херсонской областей и носят учебный характер", - говорится в сообщении минэнерго в телеграм-канале. По информации ведомства, в учениях участвуют министр энергетики Украины Герман Галущенко, министр внутренних дел Игорь Клименко, председатель госслужбы по чрезвычайным ситуациям Сергей Крук, глава украинского "Энергоатома" Петр Котин, председатель госинспекции ядерного регулирования Олег Кориков, главы регионов. Уточняется, что итоги масштабных тренировок подведут в пятницу. Ранее Владимир Зеленский заявил, что получил доклад разведки и службы безопасности Украины, согласно которому Россия якобы подготовила и рассматривает сценарий террористического акта с выбросом радиации на ЗАЭС. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал это заявление бредом. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил на заседании Совбеза организации, что Россия надеется, что западные покровители Киева не дадут ему организовать катастрофу на ЗАЭС, а "участившиеся параноидальные утверждения главарей киевского режима о том, что Россия якобы заминировала Запорожскую АЭС и готовит ее к подрыву, нас крайне настораживают". Он отмечал, что в абсурдности таких заявлений могла убедиться миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором Рафаэлем Гросси, в июне посетившая станцию, "несмотря на все препоны со стороны Украины". Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Украинские военные ранее регулярно обстреливали Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
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безопасность, россия, украина, запорожская аэс, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, Запорожская АЭС, Ситуация в ДНР и ЛНР
На Украине проводят учения на случай чрезвычайной ситуации на ЗАЭС

Минэнерго Украины проводит в четырех регионах масштабные учения на случай ЧС на ЗАЭС

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУчения на случай чрезвычайной ситуации на ЗАЭС в Запорожье. 29 июня 2023
Учения на случай чрезвычайной ситуации на ЗАЭС в Запорожье. 29 июня 2023 - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Учения на случай чрезвычайной ситуации на ЗАЭС в Запорожье. 29 июня 2023
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Масштабные учения по отработке действий на случай возможной чрезвычайной ситуации на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) проводятся в Днепропетровской, Николаевской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей, в них участвуют украинские министры, сообщили в четверг в телеграм-канале министерства энергетики страны.
Ранее в четверг назначенный Киевом глава областной военной администрации Юрий Малашко сообщил, что учения по отработке действий на случай чрезвычайной ситуации на ЗАЭС начинаются в подконтрольной Украине части Запорожской области.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
Москва предостерегла Киев от инцидентов на Запорожской АЭС
24 июня, 14:19
"Начаты масштабные учения экстренных служб по преодолению последствий возможного теракта на ЗАЭС… Мероприятия проходят на территории Запорожской, Днепропетровской, Николаевской и Херсонской областей и носят учебный характер", - говорится в сообщении минэнерго в телеграм-канале.
По информации ведомства, в учениях участвуют министр энергетики Украины Герман Галущенко, министр внутренних дел Игорь Клименко, председатель госслужбы по чрезвычайным ситуациям Сергей Крук, глава украинского "Энергоатома" Петр Котин, председатель госинспекции ядерного регулирования Олег Кориков, главы регионов. Уточняется, что итоги масштабных тренировок подведут в пятницу.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что получил доклад разведки и службы безопасности Украины, согласно которому Россия якобы подготовила и рассматривает сценарий террористического акта с выбросом радиации на ЗАЭС. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал это заявление бредом. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил на заседании Совбеза организации, что Россия надеется, что западные покровители Киева не дадут ему организовать катастрофу на ЗАЭС, а "участившиеся параноидальные утверждения главарей киевского режима о том, что Россия якобы заминировала Запорожскую АЭС и готовит ее к подрыву, нас крайне настораживают". Он отмечал, что в абсурдности таких заявлений могла убедиться миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором Рафаэлем Гросси, в июне посетившая станцию, "несмотря на все препоны со стороны Украины".
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
В Запорожской области слова Зеленского о теракте на ЗАЭС назвали ложью
22 июня, 19:07
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
Украинские военные ранее регулярно обстреливали Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
Глава МАГАТЭ оценил ситуацию на Запорожской АЭС
13 июня, 19:51
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияУкраинаЗапорожская АЭССитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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