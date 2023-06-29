Рейтинг@Mail.ru
СНБО: Украина ждет от саммита НАТО конкретных предложений по безопасности - РИА Новости, 29.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:17 29.06.2023 (обновлено: 18:12 29.06.2023)
https://ria.ru/20230629/ukraina-1881203831.html
СНБО: Украина ждет от саммита НАТО конкретных предложений по безопасности
СНБО: Украина ждет от саммита НАТО конкретных предложений по безопасности - РИА Новости, 29.06.2023
СНБО: Украина ждет от саммита НАТО конкретных предложений по безопасности
В Киеве ожидают от предстоящего саммита НАТО, который пройдет в Вильнюсе 11-12 июля, максимальной конкретики в обеспечении безопасности Украины, рассчитывают,... РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T16:17
2023-06-29T18:12
специальная военная операция на украине
украина
киев
в мире
алексей данилов
совет национальной безопасности и обороны украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/11/1764292016_0:0:2968:1670_1920x0_80_0_0_f24b3fb00616d54d28e300bc748a7f22.jpg
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. В Киеве ожидают от предстоящего саммита НАТО, который пройдет в Вильнюсе 11-12 июля, максимальной конкретики в обеспечении безопасности Украины, рассчитывают, что его решения станут противоположностью "Будапештского меморандума", заявил в четверг секретарь нацбезопасности и обороны (СНБО) страны Алексей Данилов.Накануне премьер-министр Эстонии Кая Каллас на совместной с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом пресс-конференции в Брюсселе обещала "сюрприз" на саммите в Вильнюсе по вопросу о потенциальном членстве Украины. В свою очередь генсек НАТО ранее неоднократно заявлял, что вопрос о членстве Украины на саммите альянса в Вильнюсе обсуждаться не будет, однако страны блока утвердят многолетний план поддержки Украины и примут ряд решений по укреплению политического взаимодействия с Киевом, включая создание Совета НАТО-Украина. Также он отмечал, что членство Украины в НАТО станет возможным только после окончания конфликта."Крах "Будапештского меморандума" (1994 год), провальный Бухарестский саммит НАТО (2008 год) были последовательными шагами к поощрению российского нападения на Украину. Третья ошибка может быть критической... От предстоящего вильнюсского саммита ожидаем максимальную конкретику в стиле "анти-Будапешта", - написал Данилов на своей странице в Twitter.В 1994 году Украина подписала Будапештский меморандум, отказавшись от своих запасов ядерного оружия в обмен на обещание других стран-подписантов (России, США, Великобритании) обеспечивать ее безопасность.Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в РФ отмечали втягивание Западом Киева в НАТО. В Кремле заявляли, что слышали просьбу Владимира Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на нее, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/11/1764292016_97:0:2828:2048_1920x0_80_0_0_681dff0fc395075a815b209147d3493b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, киев, в мире, алексей данилов, совет национальной безопасности и обороны украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Киев, В мире, Алексей Данилов, Совет национальной безопасности и обороны Украины
СНБО: Украина ждет от саммита НАТО конкретных предложений по безопасности

СНБО: Украина ждет от саммита НАТО конкретных предложений по обеспечению безопасности

© AP Photo / Vadim GhirdaФлаг НАТО
Флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
Флаг НАТО . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. В Киеве ожидают от предстоящего саммита НАТО, который пройдет в Вильнюсе 11-12 июля, максимальной конкретики в обеспечении безопасности Украины, рассчитывают, что его решения станут противоположностью "Будапештского меморандума", заявил в четверг секретарь нацбезопасности и обороны (СНБО) страны Алексей Данилов.
Накануне премьер-министр Эстонии Кая Каллас на совместной с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом пресс-конференции в Брюсселе обещала "сюрприз" на саммите в Вильнюсе по вопросу о потенциальном членстве Украины. В свою очередь генсек НАТО ранее неоднократно заявлял, что вопрос о членстве Украины на саммите альянса в Вильнюсе обсуждаться не будет, однако страны блока утвердят многолетний план поддержки Украины и примут ряд решений по укреплению политического взаимодействия с Киевом, включая создание Совета НАТО-Украина. Также он отмечал, что членство Украины в НАТО станет возможным только после окончания конфликта.
"Крах "Будапештского меморандума" (1994 год), провальный Бухарестский саммит НАТО (2008 год) были последовательными шагами к поощрению российского нападения на Украину. Третья ошибка может быть критической... От предстоящего вильнюсского саммита ожидаем максимальную конкретику в стиле "анти-Будапешта", - написал Данилов на своей странице в Twitter.
В 1994 году Украина подписала Будапештский меморандум, отказавшись от своих запасов ядерного оружия в обмен на обещание других стран-подписантов (России, США, Великобритании) обеспечивать ее безопасность.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в РФ отмечали втягивание Западом Киева в НАТО. В Кремле заявляли, что слышали просьбу Владимира Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на нее, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаКиевВ миреАлексей ДаниловСовет национальной безопасности и обороны Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала