https://ria.ru/20230629/ukraina-1881203831.html

СНБО: Украина ждет от саммита НАТО конкретных предложений по безопасности

СНБО: Украина ждет от саммита НАТО конкретных предложений по безопасности - РИА Новости, 29.06.2023

СНБО: Украина ждет от саммита НАТО конкретных предложений по безопасности

В Киеве ожидают от предстоящего саммита НАТО, который пройдет в Вильнюсе 11-12 июля, максимальной конкретики в обеспечении безопасности Украины, рассчитывают,... РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T16:17

2023-06-29T16:17

2023-06-29T18:12

специальная военная операция на украине

украина

киев

в мире

алексей данилов

совет национальной безопасности и обороны украины

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. В Киеве ожидают от предстоящего саммита НАТО, который пройдет в Вильнюсе 11-12 июля, максимальной конкретики в обеспечении безопасности Украины, рассчитывают, что его решения станут противоположностью "Будапештского меморандума", заявил в четверг секретарь нацбезопасности и обороны (СНБО) страны Алексей Данилов.Накануне премьер-министр Эстонии Кая Каллас на совместной с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом пресс-конференции в Брюсселе обещала "сюрприз" на саммите в Вильнюсе по вопросу о потенциальном членстве Украины. В свою очередь генсек НАТО ранее неоднократно заявлял, что вопрос о членстве Украины на саммите альянса в Вильнюсе обсуждаться не будет, однако страны блока утвердят многолетний план поддержки Украины и примут ряд решений по укреплению политического взаимодействия с Киевом, включая создание Совета НАТО-Украина. Также он отмечал, что членство Украины в НАТО станет возможным только после окончания конфликта."Крах "Будапештского меморандума" (1994 год), провальный Бухарестский саммит НАТО (2008 год) были последовательными шагами к поощрению российского нападения на Украину. Третья ошибка может быть критической... От предстоящего вильнюсского саммита ожидаем максимальную конкретику в стиле "анти-Будапешта", - написал Данилов на своей странице в Twitter.В 1994 году Украина подписала Будапештский меморандум, отказавшись от своих запасов ядерного оружия в обмен на обещание других стран-подписантов (России, США, Великобритании) обеспечивать ее безопасность.Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в РФ отмечали втягивание Западом Киева в НАТО. В Кремле заявляли, что слышали просьбу Владимира Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на нее, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.

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украина, киев, в мире, алексей данилов, совет национальной безопасности и обороны украины