https://ria.ru/20230629/madonna-1881068019.html

"Могли потерять": родственник Мадонны рассказал, что произошло с певицей

"Могли потерять": родственник Мадонны рассказал, что произошло с певицей - РИА Новости, 29.06.2023

"Могли потерять": родственник Мадонны рассказал, что произошло с певицей

Родственник Мадонны, который решил остаться неизвестным, подтвердил госпитализацию певицы и пояснил, что привело к ухудшению самочувствия знаменитости, сообщает РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T13:32

2023-06-29T13:32

2023-06-29T14:05

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МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Родственник Мадонны, который решил остаться неизвестным, подтвердил госпитализацию певицы и пояснил, что привело к ухудшению самочувствия знаменитости, сообщает Daily Mail.По его словам, в последнее время Мадонна слишком интенсивно готовилась к своему новому мировому туру. Она не жалела себя и не следила за здоровьем. "Мы готовились к худшему, – отметил он. – Последние пару дней никто толком не знал, в каком направлении все повернется, и ее семья готовилась к худшему. Вот почему это держалось в секрете. Все считали, что мы можем потерять ее". Близкий певицы также добавил, что ее родные очень обеспокоены тем, что даже после выздоровления она продолжит "ставить свою карьеру и славу выше здоровья до самой смерти". Ранее менеджер исполнительницы Гай Осири сообщил, что Мадонну нашли без сознания и госпитализировали 24 июня с серьезной бактериальной инфекцией. Она провела несколько дней в отделении интенсивной терапии и затем пошла на поправку. Представитель Мадонны заявил, что ее юбилейный мировой тур Celebration, который должен был начаться в августе, придется перенести. Он пообещал предоставить информацию о новых датах концертов позже. Знаменитость запланировала турне еще в январе. По информации СМИ, оно должно было стать самым масштабным за всю ее 40-летнюю музыкальную карьеру. Исполнительница собиралась исполнить самые популярные хиты от первого альбома Madonna 1983 года до последней пластинки 2019-го Madame X.

https://ria.ru/20230227/chikkone-1854685199.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

мадонна, знаменитости, музыка, сша, звезды