"Могли потерять": родственник Мадонны рассказал, что произошло с певицей
Родственник Мадонны рассказал, что певица находилась на грани жизни и смерти
© AP Photo / Invision/Charles SykesМадонна на премии MTV Video Music Awards
© AP Photo / Invision/Charles Sykes
МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Родственник Мадонны, который решил остаться неизвестным, подтвердил госпитализацию певицы и пояснил, что привело к ухудшению самочувствия знаменитости, сообщает Daily Mail.
По его словам, в последнее время Мадонна слишком интенсивно готовилась к своему новому мировому туру. Она не жалела себя и не следила за здоровьем.
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"Мы готовились к худшему, – отметил он. – Последние пару дней никто толком не знал, в каком направлении все повернется, и ее семья готовилась к худшему. Вот почему это держалось в секрете. Все считали, что мы можем потерять ее".
Близкий певицы также добавил, что ее родные очень обеспокоены тем, что даже после выздоровления она продолжит "ставить свою карьеру и славу выше здоровья до самой смерти".
Ранее менеджер исполнительницы Гай Осири сообщил, что Мадонну нашли без сознания и госпитализировали 24 июня с серьезной бактериальной инфекцией. Она провела несколько дней в отделении интенсивной терапии и затем пошла на поправку.
Представитель Мадонны заявил, что ее юбилейный мировой тур Celebration, который должен был начаться в августе, придется перенести. Он пообещал предоставить информацию о новых датах концертов позже.
Знаменитость запланировала турне еще в январе. По информации СМИ, оно должно было стать самым масштабным за всю ее 40-летнюю музыкальную карьеру. Исполнительница собиралась исполнить самые популярные хиты от первого альбома Madonna 1983 года до последней пластинки 2019-го Madame X.