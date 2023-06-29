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"Могли потерять": родственник Мадонны рассказал, что произошло с певицей - РИА Новости, 29.06.2023
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Шоубиз
 
13:32 29.06.2023 (обновлено: 14:05 29.06.2023)
https://ria.ru/20230629/madonna-1881068019.html
"Могли потерять": родственник Мадонны рассказал, что произошло с певицей
"Могли потерять": родственник Мадонны рассказал, что произошло с певицей - РИА Новости, 29.06.2023
"Могли потерять": родственник Мадонны рассказал, что произошло с певицей
Родственник Мадонны, который решил остаться неизвестным, подтвердил госпитализацию певицы и пояснил, что привело к ухудшению самочувствия знаменитости, сообщает РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T13:32
2023-06-29T14:05
шоубиз
мадонна
знаменитости
музыка
сша
звезды
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МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Родственник Мадонны, который решил остаться неизвестным, подтвердил госпитализацию певицы и пояснил, что привело к ухудшению самочувствия знаменитости, сообщает Daily Mail.По его словам, в последнее время Мадонна слишком интенсивно готовилась к своему новому мировому туру. Она не жалела себя и не следила за здоровьем. &quot;Мы готовились к худшему, – отметил он. – Последние пару дней никто толком не знал, в каком направлении все повернется, и ее семья готовилась к худшему. Вот почему это держалось в секрете. Все считали, что мы можем потерять ее&quot;. Близкий певицы также добавил, что ее родные очень обеспокоены тем, что даже после выздоровления она продолжит "ставить свою карьеру и славу выше здоровья до самой смерти". Ранее менеджер исполнительницы Гай Осири сообщил, что Мадонну нашли без сознания и госпитализировали 24 июня с серьезной бактериальной инфекцией. Она провела несколько дней в отделении интенсивной терапии и затем пошла на поправку. Представитель Мадонны заявил, что ее юбилейный мировой тур Celebration, который должен был начаться в августе, придется перенести. Он пообещал предоставить информацию о новых датах концертов позже. Знаменитость запланировала турне еще в январе. По информации СМИ, оно должно было стать самым масштабным за всю ее 40-летнюю музыкальную карьеру. Исполнительница собиралась исполнить самые популярные хиты от первого альбома Madonna 1983 года до последней пластинки 2019-го Madame X.
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мадонна, знаменитости, музыка, сша, звезды
Шоубиз, Мадонна, Знаменитости, Музыка, США, звезды
"Могли потерять": родственник Мадонны рассказал, что произошло с певицей

Родственник Мадонны рассказал, что певица находилась на грани жизни и смерти

© AP Photo / Invision/Charles SykesМадонна на премии MTV Video Music Awards
Мадонна на премии MTV Video Music Awards - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© AP Photo / Invision/Charles Sykes
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Родственник Мадонны, который решил остаться неизвестным, подтвердил госпитализацию певицы и пояснил, что привело к ухудшению самочувствия знаменитости, сообщает Daily Mail.
По его словам, в последнее время Мадонна слишком интенсивно готовилась к своему новому мировому туру. Она не жалела себя и не следила за здоровьем.
«

"Мы готовились к худшему, – отметил он. Последние пару дней никто толком не знал, в каком направлении все повернется, и ее семья готовилась к худшему. Вот почему это держалось в секрете. Все считали, что мы можем потерять ее".

Близкий певицы также добавил, что ее родные очень обеспокоены тем, что даже после выздоровления она продолжит "ставить свою карьеру и славу выше здоровья до самой смерти".
Ранее менеджер исполнительницы Гай Осири сообщил, что Мадонну нашли без сознания и госпитализировали 24 июня с серьезной бактериальной инфекцией. Она провела несколько дней в отделении интенсивной терапии и затем пошла на поправку.
Представитель Мадонны заявил, что ее юбилейный мировой тур Celebration, который должен был начаться в августе, придется перенести. Он пообещал предоставить информацию о новых датах концертов позже.
Знаменитость запланировала турне еще в январе. По информации СМИ, оно должно было стать самым масштабным за всю ее 40-летнюю музыкальную карьеру. Исполнительница собиралась исполнить самые популярные хиты от первого альбома Madonna 1983 года до последней пластинки 2019-го Madame X.
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