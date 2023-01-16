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Мадонна отметит 40-летие карьеры мировым туром - РИА Новости, 16.01.2023
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Шоубиз
https://ria.ru/20230116/madonna-1845229571.html
Мадонна отметит 40-летие карьеры мировым туром
Мадонна отметит 40-летие карьеры мировым туром - РИА Новости, 16.01.2023
Мадонна отметит 40-летие карьеры мировым туром
Мадонна впервые за три года отправится в мировой тур. Таким образом она отметит 40-летие музыкальной карьеры, сообщил портал Billboard. РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T16:22
2023-01-16T16:22
шоубиз
мадонна
музыка
знаменитости
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Мадонна впервые за три года отправится в мировой тур. Таким образом она отметит 40-летие музыкальной карьеры, сообщил портал Billboard. На концертах певица исполнит популярные хиты с самого первого релиза Madonna 1983 года до последней пластинки 2019-го Madame X.Кроме того, по данным источника, тур станет самым масштабным за всю музыкальную карьеру артистки.Однако представители звезды все еще не назвали полный список городов, где пройдут ее выступления. Тем не менее стало известно, что исполнительница выступит с несколькими программами в Лондоне на площадке O2.В 2016 году певица попала в десятку самых кассовых гастролирующих артистов. Помимо этого, Мадонну признавали самой богатой женщиной в музыкальном бизнесе по версии Forbes вплоть до 2019 года. Последние гастроли звезды состоялись в 2020-м. Она презентовала публике свой новый альбом. Позже знаменитость выпустила сборник своих самых популярных хитов в современном звучании Finally Enough Love: 50 Number Ones.Ранее благотворительная организация "Всемирная федерации Эфиопии" заподозрила артистку в торговле африканскими детьми. Активисты потребовали проверить фонд Мадонны "Воспитание Малави", который помогал жителям развитых стран усыновлять местных малышей.
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мадонна, музыка, знаменитости
Шоубиз, Мадонна, Музыка, Знаменитости
16:22 16.01.2023
 
Мадонна отметит 40-летие карьеры мировым туром

СМИ: Мадонна отметит 40-летие на сцене самым масштабным мировым туром в карьере

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкМадонна во время выступления
Мадонна во время выступления - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Мадонна впервые за три года отправится в мировой тур. Таким образом она отметит 40-летие музыкальной карьеры, сообщил портал Billboard.
На концертах певица исполнит популярные хиты с самого первого релиза Madonna 1983 года до последней пластинки 2019-го Madame X.
Кроме того, по данным источника, тур станет самым масштабным за всю музыкальную карьеру артистки.
Однако представители звезды все еще не назвали полный список городов, где пройдут ее выступления. Тем не менее стало известно, что исполнительница выступит с несколькими программами в Лондоне на площадке O2.
В 2016 году певица попала в десятку самых кассовых гастролирующих артистов. Помимо этого, Мадонну признавали самой богатой женщиной в музыкальном бизнесе по версии Forbes вплоть до 2019 года.
Последние гастроли звезды состоялись в 2020-м. Она презентовала публике свой новый альбом. Позже знаменитость выпустила сборник своих самых популярных хитов в современном звучании Finally Enough Love: 50 Number Ones.
Ранее благотворительная организация "Всемирная федерации Эфиопии" заподозрила артистку в торговле африканскими детьми. Активисты потребовали проверить фонд Мадонны "Воспитание Малави", который помогал жителям развитых стран усыновлять местных малышей.
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