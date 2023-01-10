https://ria.ru/20230110/madonna-1843830697.html

Благотворительная организация заподозрила Мадонну в торговле детьми

Благотворительная организация заподозрила Мадонну в торговле детьми - РИА Новости, 10.01.2023

Благотворительная организация заподозрила Мадонну в торговле детьми

Благотворительная организация "Всемирная федерация Эфиопии" заподозрила Мадонну в торговле африканскими детьми. Об этом сообщил портал The Times Nigeria. РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T11:35

2023-01-10T11:35

2023-01-10T11:35

шоубиз

мадонна

африка

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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Благотворительная организация "Всемирная федерация Эфиопии" заподозрила Мадонну в торговле африканскими детьми. Об этом сообщил портал The Times Nigeria.Активисты обратились к президенту Малави Лазарусу Чаквере с просьбой проверить деятельность фонда певицы "Воспитание Малави". Организация исполнительницы была основана в 2006 году. Она помогала жителям развитых стран усыновлять детей из Африки. Также активисты назвали причину, по которой инициировали расследование. Они отметили скандальную репутацию артистки. По мнению представителей фонда, Мадонна использовала влияние и славу для "проведения социальных экспериментов над уязвимыми африканскими детьми". Кроме того, они возмутились отношением певицы к усыновленному из Малайзии Дэвиду. Артистка поделилась, что он "выглядит в женском платье лучше, чем она". Помимо этого, активисты потребовали ограничить деятельность Мадонны в ее фонде на время расследования. Ранее певица обратилась к папе римскому Франциску с просьбой о личной встрече. Также она назвала себя "добропорядочной католичкой".

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африка

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

мадонна, африка