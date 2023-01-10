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Благотворительная организация заподозрила Мадонну в торговле детьми
Благотворительная организация заподозрила Мадонну в торговле детьми - РИА Новости, 10.01.2023
Благотворительная организация заподозрила Мадонну в торговле детьми
Благотворительная организация "Всемирная федерация Эфиопии" заподозрила Мадонну в торговле африканскими детьми. Об этом сообщил портал The Times Nigeria. РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T11:35
2023-01-10T11:35
2023-01-10T11:35
шоубиз
мадонна
африка
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Благотворительная организация "Всемирная федерация Эфиопии" заподозрила Мадонну в торговле африканскими детьми. Об этом сообщил портал The Times Nigeria.Активисты обратились к президенту Малави Лазарусу Чаквере с просьбой проверить деятельность фонда певицы "Воспитание Малави". Организация исполнительницы была основана в 2006 году. Она помогала жителям развитых стран усыновлять детей из Африки. Также активисты назвали причину, по которой инициировали расследование. Они отметили скандальную репутацию артистки. По мнению представителей фонда, Мадонна использовала влияние и славу для "проведения социальных экспериментов над уязвимыми африканскими детьми". Кроме того, они возмутились отношением певицы к усыновленному из Малайзии Дэвиду. Артистка поделилась, что он "выглядит в женском платье лучше, чем она". Помимо этого, активисты потребовали ограничить деятельность Мадонны в ее фонде на время расследования. Ранее певица обратилась к папе римскому Франциску с просьбой о личной встрече. Также она назвала себя "добропорядочной католичкой".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мадонна, африка
Благотворительная организация заподозрила Мадонну в торговле детьми
Благотворительная организация заподозрила Мадонну в торговле африканскими детьми
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости.
Благотворительная организация "Всемирная федерация Эфиопии" заподозрила Мадонну в торговле африканскими детьми. Об этом сообщил
портал The Times Nigeria.
Активисты обратились к президенту Малави Лазарусу Чаквере с просьбой проверить деятельность фонда певицы "Воспитание Малави". Организация исполнительницы была основана в 2006 году. Она помогала жителям развитых стран усыновлять детей из Африки.
"Необходимо ограничить доступ Мадонны к африканским детям в качестве меры предосторожности, пока не будет проведено тщательное расследование торговли детьми, сексуальной эксплуатации, сексуального рабства, угроз принуждения, мошенничества, обмана и злоупотребления властью или уязвимостью детей", – сообщили благотворители в обращении.
Также активисты назвали причину, по которой инициировали расследование. Они отметили скандальную репутацию артистки. По мнению представителей фонда, Мадонна использовала влияние и славу для "проведения социальных экспериментов над уязвимыми африканскими детьми".
Кроме того, они возмутились отношением певицы к усыновленному из Малайзии Дэвиду. Артистка поделилась, что он "выглядит в женском платье лучше, чем она".
Помимо этого, активисты потребовали ограничить деятельность Мадонны в ее фонде на время расследования.
Ранее певица обратилась
к папе римскому Франциску с просьбой о личной встрече. Также она назвала себя "добропорядочной католичкой".