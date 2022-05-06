https://ria.ru/20220506/madonna-1787273972.html
Мадонна попросила папу римского о встрече после отлучения от церкви
Мадонна попросила папу римского о встрече после отлучения от церкви - РИА Новости, 06.05.2022
Мадонна попросила папу римского о встрече после отлучения от церкви
Мадонна в социальных сетях обратилась к папе римскому Франциску с просьбой о встрече. Певица отметила, что хотела бы обсудить "важные дела", поскольку она давно РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T17:48
2022-05-06T17:48
2022-05-06T17:48
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Мадонна в социальных сетях обратилась к папе римскому Франциску с просьбой о встрече. Певица отметила, что хотела бы обсудить "важные дела", поскольку она давно не исповедовалась.Артистка также добавила, что она "добропорядочная католичка".Мадонна известна своими эпатажными образами и клипами: один из них особенно возмутил Ватикан. Речь идет о музыкальном видео на песню Like a Prayer – певица в ролике эротично танцует на фоне горящих крестов и демонстрирует стигматы.Неоднократно подвергались критике со стороны верующих и шоу артистки. Так, скандал вызвал ряд концертов в рамках Confessions Tour, где певица инсценировала собственное распятие на большом зеркальном кресте.
https://ria.ru/20220506/kirkorov-1787219775.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, мадонна, шоу-бизнес
Мадонна попросила папу римского о встрече после отлучения от церкви
Мадонна попросила папу римского Франциска о встрече после тройного отлучения от церкви
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Мадонна в социальных сетях обратилась к папе римскому Франциску с просьбой о встрече. Певица отметила, что хотела бы обсудить "важные дела", поскольку она давно не исповедовалась.
"Прошло несколько десятилетий с моей последней исповеди. Может быть мы могли бы как-нибудь встретиться и обсудить важные дела? Меня три раза отлучали от церкви. Это нечестно", – написала звезда.
Артистка также добавила, что она "добропорядочная католичка".
Мадонна известна своими эпатажными образами и клипами: один из них особенно возмутил Ватикан. Речь идет о музыкальном видео на песню Like a Prayer – певица в ролике эротично танцует на фоне горящих крестов и демонстрирует стигматы.
Неоднократно подвергались критике со стороны верующих и шоу артистки. Так, скандал вызвал ряд концертов в рамках Confessions Tour, где певица инсценировала
собственное распятие на большом зеркальном кресте.