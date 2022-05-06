https://ria.ru/20220506/madonna-1787273972.html

Мадонна попросила папу римского о встрече после отлучения от церкви

Мадонна попросила папу римского о встрече после отлучения от церкви - РИА Новости, 06.05.2022

Мадонна попросила папу римского о встрече после отлучения от церкви

Мадонна в социальных сетях обратилась к папе римскому Франциску с просьбой о встрече. Певица отметила, что хотела бы обсудить "важные дела", поскольку она давно РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T17:48

2022-05-06T17:48

2022-05-06T17:48

шоубиз

знаменитости

мадонна

шоу-бизнес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1c/1747669017_0:371:2047:1522_1920x0_80_0_0_019c0fd2bb399b42c3a2716db6826c9a.jpg

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Мадонна в социальных сетях обратилась к папе римскому Франциску с просьбой о встрече. Певица отметила, что хотела бы обсудить "важные дела", поскольку она давно не исповедовалась.Артистка также добавила, что она "добропорядочная католичка".Мадонна известна своими эпатажными образами и клипами: один из них особенно возмутил Ватикан. Речь идет о музыкальном видео на песню Like a Prayer – певица в ролике эротично танцует на фоне горящих крестов и демонстрирует стигматы.Неоднократно подвергались критике со стороны верующих и шоу артистки. Так, скандал вызвал ряд концертов в рамках Confessions Tour, где певица инсценировала собственное распятие на большом зеркальном кресте.

https://ria.ru/20220506/kirkorov-1787219775.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Жанна Старицына

Жанна Старицына

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, мадонна, шоу-бизнес