https://ria.ru/20230629/klady-1880875892.html

Золото Колчака и сокровища Наполеона: где искать легендарные клады

Золото Колчака и сокровища Наполеона: где искать легендарные клады - РИА Новости, 29.06.2023

Золото Колчака и сокровища Наполеона: где искать легендарные клады

В Норвегии женщина нашла в подвале слитки времен викингов. В Польше пес по кличке Кайтус раскопал монеты XIII века. В особняке Нарышкиных в Петербурге... РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T08:00

2023-06-29T08:00

2023-06-29T08:06

культура

археология

клад

иван грозный

музеи

наполеон бонапарт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1c/1880918683_0:142:3082:1876_1920x0_80_0_0_53a564eda58fc02a99c6b070459f9f79.jpg

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. В Норвегии женщина нашла в подвале слитки времен викингов. В Польше пес по кличке Кайтус раскопал монеты XIII века. В особняке Нарышкиных в Петербурге обнаружили тайник. Но есть легендарные сокровища, до которых никто так и не добрался. В День поисков кладов и секретов РИА Новости рассказывает о том, где ищут золото Наполеона и хана Кучума, кто такие черные копатели и как себя вести, если случайно наткнетесь на спрятанные богатства.Где Наполеон российское золото схоронилВ 1812 году армия Наполеона бежала в направлении Смоленска и вывозила награбленные ценности. В императорском обозе везли золото, серебро и пушки из Московского Кремля. "Французский император приказал избавиться от трофеев. По разным данным, обоз зарыли или затопили на пути отступления", — рассказывал ранее РИА Новости руководитель Центра поиска клада Наполеона Александр Серегин.Клад, по легендам, может лежать на дне Семлевского озера. Еще есть предположения, что его закопали где-то между Ельней и Калугой, на территории Белоруссии или в Литве — под Вильнюсом.Библиотека Ивана Грозного: поиски бесценных фолиантов Тексты древнегреческих мыслителей якобы доставили в Россию по приказу бабушки Ивана Грозного, византийской царевны Софьи Палеолог. Грандиозное собрание сочинений не могут найти до сих пор.Предполагали, что оно где-то на территории Московского Кремля, а еще — в районе усадьбы Коломенское, в Александровской слободе, рядом с Софийским собором в Новгороде и даже в Вологде, где некоторое время жил царь, перечислила гипотезы в статье для портала "Культура.РФ" историк Татьяна Григорьева.Впрочем, некоторые ученые вообще сомневаются, что легендарная "Либерия" существовала.Хан Батый и исчезнувшие золотые кониВ Ленинском районе Волгоградской области, возможно, спрятаны золотые кони Батыя. Правитель приказал отлить их из собранных в качестве дани богатств, а затем установить у драгоценных ворот на входе в столицу Золотоордынского ханства.Одного из коней, по преданию, захоронили с ханом Мамаем, но где могила — неизвестно. Что стало с другим — загадка. Есть версия, что он попал к казакам, а те закопали его или скинули в воду, когда их преследовали ордынцы. Бой был неравным, воины в плен не сдались, рассказывается в "Энциклопедии чудес, загадок и тайн".Тайны тамплиеров в РоссииВ Калининградской области, по легендам, спрятан "клад Арнау". Это ценности из одноименной кирхи. От армии Наполеона их пытался спасти местный служитель. Говорят, закопал где-то поблизости.Другой мифический клад рядом с Калининградом — казна тамплиеров. Якобы корабль, на котором ее везли крестоносцы, разбился о рифы в море.Счета Колчака и богатства хана КучумаЕще одна легенда — золото Колчака, часть запаса Российской империи, оказавшаяся у белых. Сокровища искали даже на дне Байкала, но безуспешно.Историк Олег Будницкий уверяет, что проследил "путь каждой унции колчаковского золота". Ученый рассказал "Коммерсанту", где хранили драгоценный металл и на что потратили деньги.В Новосибирске и окрестностях может хранится клад Кучума. В 1598-м на месте парка возле станции метро "Октябрьская" было укрепление, куда отправился хан после того, как его войско разбили казаки. Якобы он спрятал сокровища и бежал. Впрочем, раскопки пока этот миф не подтвердили.Наука против: почему ученые не ищут клады"Археологи клады не ищут. Клад для них — то же самое, что и любой другой предмет, который считается исторической культурной ценностью. За сокровищами охотятся только черные копатели", — объясняет Сергей Росляков, старший научный сотрудник Новосибирского государственного краеведческого музея.А ученые проводят исследования остатков культурного слоя перед застройкой.С точки зрения науки золотые монеты и черепки посуды можно рассматривать как равноценные артефакты. Разница — в уровне значимости, например, между кладом скифских воинов и разбитым горшком скифской женщины.Росляков подчеркивает, что для профессиональных ученых клад — "не тема для исследования"."С легендой работать невозможно, ведь нет доказательств, что за ней стоят реальные события. Ученым было бы интересно найти могилу Чингисхана и обнаружить сокровища. Но место, где его захоронили, неизвестно. Говорить не о чем. Такие открытия делают только случайно", — считает археолог.Самим организовывать поиски клада нельзя. Без разрешения Министерства культуры такая деятельность в России считается незаконной и преследуется по уголовным и административным статьям, отмечает эксперт. Самопровозглашенным кладоискателям грозит штраф и даже заключение.Так что если случайно наткнетесь на древний артефакт, обратитесь в органы охраны культурного наследия. Но награда нашедшему пологается — после оценки клада ему отдадут 50 процентов стоимости сокровища. Кстати, в СССР за сданный государству клад платили 25 процентов.

https://ria.ru/20230423/klady-1866862406.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Елена Громова

Елена Громова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

археология, клад, иван грозный, музеи, наполеон бонапарт