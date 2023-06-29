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Золото Колчака и сокровища Наполеона: где искать легендарные клады - РИА Новости, 29.06.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
08:00 29.06.2023 (обновлено: 08:06 29.06.2023)
https://ria.ru/20230629/klady-1880875892.html
Золото Колчака и сокровища Наполеона: где искать легендарные клады
Золото Колчака и сокровища Наполеона: где искать легендарные клады - РИА Новости, 29.06.2023
Золото Колчака и сокровища Наполеона: где искать легендарные клады
В Норвегии женщина нашла в подвале слитки времен викингов. В Польше пес по кличке Кайтус раскопал монеты XIII века. В особняке Нарышкиных в Петербурге... РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T08:00
2023-06-29T08:06
культура
археология
клад
иван грозный
музеи
наполеон бонапарт
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. В Норвегии женщина нашла в подвале слитки времен викингов. В Польше пес по кличке Кайтус раскопал монеты XIII века. В особняке Нарышкиных в Петербурге обнаружили тайник. Но есть легендарные сокровища, до которых никто так и не добрался. В День поисков кладов и секретов РИА Новости рассказывает о том, где ищут золото Наполеона и хана Кучума, кто такие черные копатели и как себя вести, если случайно наткнетесь на спрятанные богатства.Где Наполеон российское золото схоронилВ 1812 году армия Наполеона бежала в направлении Смоленска и вывозила награбленные ценности. В императорском обозе везли золото, серебро и пушки из Московского Кремля. "Французский император приказал избавиться от трофеев. По разным данным, обоз зарыли или затопили на пути отступления", — рассказывал ранее РИА Новости руководитель Центра поиска клада Наполеона Александр Серегин.Клад, по легендам, может лежать на дне Семлевского озера. Еще есть предположения, что его закопали где-то между Ельней и Калугой, на территории Белоруссии или в Литве — под Вильнюсом.Библиотека Ивана Грозного: поиски бесценных фолиантов Тексты древнегреческих мыслителей якобы доставили в Россию по приказу бабушки Ивана Грозного, византийской царевны Софьи Палеолог. Грандиозное собрание сочинений не могут найти до сих пор.Предполагали, что оно где-то на территории Московского Кремля, а еще — в районе усадьбы Коломенское, в Александровской слободе, рядом с Софийским собором в Новгороде и даже в Вологде, где некоторое время жил царь, перечислила гипотезы в статье для портала "Культура.РФ" историк Татьяна Григорьева.Впрочем, некоторые ученые вообще сомневаются, что легендарная "Либерия" существовала.Хан Батый и исчезнувшие золотые кониВ Ленинском районе Волгоградской области, возможно, спрятаны золотые кони Батыя. Правитель приказал отлить их из собранных в качестве дани богатств, а затем установить у драгоценных ворот на входе в столицу Золотоордынского ханства.Одного из коней, по преданию, захоронили с ханом Мамаем, но где могила — неизвестно. Что стало с другим — загадка. Есть версия, что он попал к казакам, а те закопали его или скинули в воду, когда их преследовали ордынцы. Бой был неравным, воины в плен не сдались, рассказывается в "Энциклопедии чудес, загадок и тайн".Тайны тамплиеров в РоссииВ Калининградской области, по легендам, спрятан "клад Арнау". Это ценности из одноименной кирхи. От армии Наполеона их пытался спасти местный служитель. Говорят, закопал где-то поблизости.Другой мифический клад рядом с Калининградом — казна тамплиеров. Якобы корабль, на котором ее везли крестоносцы, разбился о рифы в море.Счета Колчака и богатства хана КучумаЕще одна легенда — золото Колчака, часть запаса Российской империи, оказавшаяся у белых. Сокровища искали даже на дне Байкала, но безуспешно.Историк Олег Будницкий уверяет, что проследил "путь каждой унции колчаковского золота". Ученый рассказал "Коммерсанту", где хранили драгоценный металл и на что потратили деньги.В Новосибирске и окрестностях может хранится клад Кучума. В 1598-м на месте парка возле станции метро "Октябрьская" было укрепление, куда отправился хан после того, как его войско разбили казаки. Якобы он спрятал сокровища и бежал. Впрочем, раскопки пока этот миф не подтвердили.Наука против: почему ученые не ищут клады"Археологи клады не ищут. Клад для них — то же самое, что и любой другой предмет, который считается исторической культурной ценностью. За сокровищами охотятся только черные копатели", — объясняет Сергей Росляков, старший научный сотрудник Новосибирского государственного краеведческого музея.А ученые проводят исследования остатков культурного слоя перед застройкой.С точки зрения науки золотые монеты и черепки посуды можно рассматривать как равноценные артефакты. Разница — в уровне значимости, например, между кладом скифских воинов и разбитым горшком скифской женщины.Росляков подчеркивает, что для профессиональных ученых клад — "не тема для исследования".&quot;С легендой работать невозможно, ведь нет доказательств, что за ней стоят реальные события. Ученым было бы интересно найти могилу Чингисхана и обнаружить сокровища. Но место, где его захоронили, неизвестно. Говорить не о чем. Такие открытия делают только случайно&quot;, — считает археолог.Самим организовывать поиски клада нельзя. Без разрешения Министерства культуры такая деятельность в России считается незаконной и преследуется по уголовным и административным статьям, отмечает эксперт. Самопровозглашенным кладоискателям грозит штраф и даже заключение.Так что если случайно наткнетесь на древний артефакт, обратитесь в органы охраны культурного наследия. Но награда нашедшему пологается — после оценки клада ему отдадут 50 процентов стоимости сокровища. Кстати, в СССР за сданный государству клад платили 25 процентов.
https://ria.ru/20230423/klady-1866862406.html
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археология, клад, иван грозный, музеи, наполеон бонапарт
Культура, Археология, Клад, Иван Грозный, Музеи, Наполеон Бонапарт

Золото Колчака и сокровища Наполеона: где искать легендарные клады

© iStock.com / Andrei KrasnovСундук с золотом
Сундук с золотом - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© iStock.com / Andrei Krasnov
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. В Норвегии женщина нашла в подвале слитки времен викингов. В Польше пес по кличке Кайтус раскопал монеты XIII века. В особняке Нарышкиных в Петербурге обнаружили тайник. Но есть легендарные сокровища, до которых никто так и не добрался. В День поисков кладов и секретов РИА Новости рассказывает о том, где ищут золото Наполеона и хана Кучума, кто такие черные копатели и как себя вести, если случайно наткнетесь на спрятанные богатства.

Где Наполеон российское золото схоронил

В 1812 году армия Наполеона бежала в направлении Смоленска и вывозила награбленные ценности. В императорском обозе везли золото, серебро и пушки из Московского Кремля.
© Public domain

Альбрехт Адам. "Наполеон в горящей Москве", 1841 год

Альбрехт Адам Наполеон в горящей Москве, 1841 год

Альбрехт Адам. "Наполеон в горящей Москве", 1841 год

© Public domain
1 из 3

Адольф Нортен. "Отступление Наполеона из Москвы", 1851 год

Адольф Нортен “Отступление Наполеона из Москвы“, 1851 год

Адольф Нортен. "Отступление Наполеона из Москвы", 1851 год

2 из 3
© Public domain Портрет Наполеона кисти Андреа Аппиани, 1805 год
Портрет Наполеона кисти Андреа Аппиани, 1805 год
Портрет Наполеона кисти Андреа Аппиани, 1805 год
© Public domain
3 из 3

Альбрехт Адам. "Наполеон в горящей Москве", 1841 год

© Public domain
1 из 3

Адольф Нортен. "Отступление Наполеона из Москвы", 1851 год

2 из 3
Портрет Наполеона кисти Андреа Аппиани, 1805 год
© Public domain
3 из 3
"Французский император приказал избавиться от трофеев. По разным данным, обоз зарыли или затопили на пути отступления", — рассказывал ранее РИА Новости руководитель Центра поиска клада Наполеона Александр Серегин.
Клад, по легендам, может лежать на дне Семлевского озера. Еще есть предположения, что его закопали где-то между Ельней и Калугой, на территории Белоруссии или в Литве — под Вильнюсом.

Библиотека Ивана Грозного: поиски бесценных фолиантов

Тексты древнегреческих мыслителей якобы доставили в Россию по приказу бабушки Ивана Грозного, византийской царевны Софьи Палеолог. Грандиозное собрание сочинений не могут найти до сих пор.
© Public domain А. Д. Литовченко. Иван Грозный показывает свои сокровища английскому послу Горсею. Холст, масло. 1875. Русский музей
А. Д. Литовченко. Иван Грозный показывает свои сокровища английскому послу Горсею. Холст, масло. 1875. Русский музей
© Public domain
А. Д. Литовченко. Иван Грозный показывает свои сокровища английскому послу Горсею. Холст, масло. 1875. Русский музей
Предполагали, что оно где-то на территории Московского Кремля, а еще — в районе усадьбы Коломенское, в Александровской слободе, рядом с Софийским собором в Новгороде и даже в Вологде, где некоторое время жил царь, перечислила гипотезы в статье для портала "Культура.РФ" историк Татьяна Григорьева.
Впрочем, некоторые ученые вообще сомневаются, что легендарная "Либерия" существовала.

Хан Батый и исчезнувшие золотые кони

В Ленинском районе Волгоградской области, возможно, спрятаны золотые кони Батыя. Правитель приказал отлить их из собранных в качестве дани богатств, а затем установить у драгоценных ворот на входе в столицу Золотоордынского ханства.
© Public domainБату-хан на троне Золотой Орды
Бату-хан на троне Золотой Орды
© Public domain
Бату-хан на троне Золотой Орды
Одного из коней, по преданию, захоронили с ханом Мамаем, но где могила — неизвестно. Что стало с другим — загадка. Есть версия, что он попал к казакам, а те закопали его или скинули в воду, когда их преследовали ордынцы. Бой был неравным, воины в плен не сдались, рассказывается в "Энциклопедии чудес, загадок и тайн".

Тайны тамплиеров в России

В Калининградской области, по легендам, спрятан "клад Арнау". Это ценности из одноименной кирхи. От армии Наполеона их пытался спасти местный служитель. Говорят, закопал где-то поблизости.
© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанк

Бывшая кирха Арнау — храм Святой Великомученицы Екатерины, ранее принадлежавший лютеранской общине и с мая 2010 года переданный во временное использование Калининградской епархии

Кирха Арнау

Бывшая кирха Арнау — храм Святой Великомученицы Екатерины, ранее принадлежавший лютеранской общине и с мая 2010 года переданный во временное использование Калининградской епархии

© РИА Новости / Игорь Зарембо
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1 из 4
© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанк

Бывшая кирха Арнау — храм Святой Великомученицы Екатерины, ранее принадлежавший лютеранской общине и с мая 2010 года переданный во временное использование Калининградской епархии

Кирха Арнау

Бывшая кирха Арнау — храм Святой Великомученицы Екатерины, ранее принадлежавший лютеранской общине и с мая 2010 года переданный во временное использование Калининградской епархии

© РИА Новости / Игорь Зарембо
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2 из 4
© iStock.com / ironstuffИнтерьер кирхи Арнау в Калининграде
Интерьер кирхи Арнау в Калининграде
Интерьер кирхи Арнау в Калининграде
© iStock.com / ironstuff
3 из 4
© iStock.com / robypangyДоспехи тамплиеров
Доспехи тамплиеров
Доспехи тамплиеров
© iStock.com / robypangy
4 из 4

Бывшая кирха Арнау — храм Святой Великомученицы Екатерины, ранее принадлежавший лютеранской общине и с мая 2010 года переданный во временное использование Калининградской епархии

© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в медиабанк
1 из 4

Бывшая кирха Арнау — храм Святой Великомученицы Екатерины, ранее принадлежавший лютеранской общине и с мая 2010 года переданный во временное использование Калининградской епархии

© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в медиабанк
2 из 4
Интерьер кирхи Арнау в Калининграде
© iStock.com / ironstuff
3 из 4
Доспехи тамплиеров
© iStock.com / robypangy
4 из 4
Другой мифический клад рядом с Калининградом — казна тамплиеров. Якобы корабль, на котором ее везли крестоносцы, разбился о рифы в море.

Счета Колчака и богатства хана Кучума

Еще одна легенда — золото Колчака, часть запаса Российской империи, оказавшаяся у белых. Сокровища искали даже на дне Байкала, но безуспешно.
Историк Олег Будницкий уверяет, что проследил "путь каждой унции колчаковского золота". Ученый рассказал "Коммерсанту", где хранили драгоценный металл и на что потратили деньги.
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Посетительница выставки "И пошел брат на брата: Гражданская война в России. 1918-1922", посвященной 100-летию начала Гражданской войны, у портрета адмирала А. Колчака в выставочном зале федеральных архивов

Посетительница выставки И пошел брат на брата: Гражданская война в России. 1918-1922, посвященной 100-летию начала Гражданской войны, у портрета адмирала А. Колчака в выставочном зале федеральных архивов

Посетительница выставки "И пошел брат на брата: Гражданская война в России. 1918-1922", посвященной 100-летию начала Гражданской войны, у портрета адмирала А. Колчака в выставочном зале федеральных архивов

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© Public domain

Николай Каразин. "Въезд плененного Кучумова семейства в Москву", 1870 год

Николай Каразин Въезд плененного Кучумова семейства в Москву, 1870 год

Николай Каразин. "Въезд плененного Кучумова семейства в Москву", 1870 год

© Public domain
2 из 2

Посетительница выставки "И пошел брат на брата: Гражданская война в России. 1918-1922", посвященной 100-летию начала Гражданской войны, у портрета адмирала А. Колчака в выставочном зале федеральных архивов

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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1 из 2

Николай Каразин. "Въезд плененного Кучумова семейства в Москву", 1870 год

© Public domain
2 из 2
В Новосибирске и окрестностях может хранится клад Кучума. В 1598-м на месте парка возле станции метро "Октябрьская" было укрепление, куда отправился хан после того, как его войско разбили казаки. Якобы он спрятал сокровища и бежал. Впрочем, раскопки пока этот миф не подтвердили.

Наука против: почему ученые не ищут клады

"Археологи клады не ищут. Клад для них — то же самое, что и любой другой предмет, который считается исторической культурной ценностью. За сокровищами охотятся только черные копатели", — объясняет Сергей Росляков, старший научный сотрудник Новосибирского государственного краеведческого музея.
А ученые проводят исследования остатков культурного слоя перед застройкой.
© iStock.com / fikretozkГлиняный сосуд с золотыми монетами
Глиняный сосуд с золотыми монетами - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© iStock.com / fikretozk
Глиняный сосуд с золотыми монетами
С точки зрения науки золотые монеты и черепки посуды можно рассматривать как равноценные артефакты. Разница — в уровне значимости, например, между кладом скифских воинов и разбитым горшком скифской женщины.
Росляков подчеркивает, что для профессиональных ученых клад — "не тема для исследования".
«

"С легендой работать невозможно, ведь нет доказательств, что за ней стоят реальные события. Ученым было бы интересно найти могилу Чингисхана и обнаружить сокровища. Но место, где его захоронили, неизвестно. Говорить не о чем. Такие открытия делают только случайно", — считает археолог.

Самим организовывать поиски клада нельзя. Без разрешения Министерства культуры такая деятельность в России считается незаконной и преследуется по уголовным и административным статьям, отмечает эксперт. Самопровозглашенным кладоискателям грозит штраф и даже заключение.
Так что если случайно наткнетесь на древний артефакт, обратитесь в органы охраны культурного наследия. Но награда нашедшему пологается — после оценки клада ему отдадут 50 процентов стоимости сокровища. Кстати, в СССР за сданный государству клад платили 25 процентов.
Гнездовский клад
Как находят клады в России: легенды, проклятья и ритуалы
23 апреля, 08:00
 
КультураАрхеологияКладИван ГрозныйМузеиНаполеон Бонапарт
 
 
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