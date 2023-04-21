https://ria.ru/20230421/arkheologiya-1866714466.html

В Норвегии женщина нашла клад времен викингов в подвале дома

В Норвегии женщина нашла клад времен викингов в подвале дома - РИА Новости, 21.04.2023

В Норвегии женщина нашла клад времен викингов в подвале дома

В норвежском Валдресе женщина обнаружила клад в подвале дома своих родителей, пишет Муниципалитет округа Иннландет. РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T05:00

2023-04-21T05:00

2023-04-21T05:00

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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. В норвежском Валдресе женщина обнаружила клад в подвале дома своих родителей, пишет Муниципалитет округа Иннландет. Грета Марго Сёрум убиралась, когда наткнулась на 32 железных слитка. Она поняла, что у них есть историческая значимость и обратилась к специалистам. Предварительно находку отнесли ко временам викингов или Раннего Средневековья.NRK уточняет, что артефакты находились в доме с 1980-х годов. Металлические бруски нашел отец Греты, когда копал колодец, а потом оставил их в подвале. Эксперты считают: кто-то тысячу лет назад мог закопать артефакты, чтобы вернуться за ними позже. Но так никогда и не забрал. Слитки вытянутые, с одной стороны есть отверстие — вероятно, их связывали. Вес каждого бруска около 50 граммов. Ученые предположили, что они могли использоваться в качестве денег. Ранее сообщалось о том, что в Италии нашли 2000-летнюю винодельню.

https://ria.ru/20230322/arkheologiya-1859583954.html

норвегия

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, археология, норвегия