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В Норвегии женщина нашла клад времен викингов в подвале дома - РИА Новости, 21.04.2023
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Культура
 
05:00 21.04.2023
https://ria.ru/20230421/arkheologiya-1866714466.html
В Норвегии женщина нашла клад времен викингов в подвале дома
В Норвегии женщина нашла клад времен викингов в подвале дома - РИА Новости, 21.04.2023
В Норвегии женщина нашла клад времен викингов в подвале дома
В норвежском Валдресе женщина обнаружила клад в подвале дома своих родителей, пишет Муниципалитет округа Иннландет. РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T05:00
2023-04-21T05:00
культура
новости культуры
археология
норвегия
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. В норвежском Валдресе женщина обнаружила клад в подвале дома своих родителей, пишет Муниципалитет округа Иннландет. Грета Марго Сёрум убиралась, когда наткнулась на 32 железных слитка. Она поняла, что у них есть историческая значимость и обратилась к специалистам. Предварительно находку отнесли ко временам викингов или Раннего Средневековья.NRK уточняет, что артефакты находились в доме с 1980-х годов. Металлические бруски нашел отец Греты, когда копал колодец, а потом оставил их в подвале. Эксперты считают: кто-то тысячу лет назад мог закопать артефакты, чтобы вернуться за ними позже. Но так никогда и не забрал. Слитки вытянутые, с одной стороны есть отверстие — вероятно, их связывали. Вес каждого бруска около 50 граммов. Ученые предположили, что они могли использоваться в качестве денег. Ранее сообщалось о том, что в Италии нашли 2000-летнюю винодельню.
https://ria.ru/20230322/arkheologiya-1859583954.html
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новости культуры, археология, норвегия
Культура, Новости культуры, Археология, Норвегия
В Норвегии женщина нашла клад времен викингов в подвале дома

В Норвегии женщина нашла клад времен викингов в подвале дома своих родителей

© Фото : Mildri Een Eide/Innlandet fylkeskommune.В Норвегии женщина нашла клад времен викингов в подвале дом
В Норвегии женщина нашла клад времен викингов в подвале дом - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
© Фото : Mildri Een Eide/Innlandet fylkeskommune.
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. В норвежском Валдресе женщина обнаружила клад в подвале дома своих родителей, пишет Муниципалитет округа Иннландет.
Грета Марго Сёрум убиралась, когда наткнулась на 32 железных слитка. Она поняла, что у них есть историческая значимость и обратилась к специалистам. Предварительно находку отнесли ко временам викингов или Раннего Средневековья.
NRK уточняет, что артефакты находились в доме с 1980-х годов. Металлические бруски нашел отец Греты, когда копал колодец, а потом оставил их в подвале. Эксперты считают: кто-то тысячу лет назад мог закопать артефакты, чтобы вернуться за ними позже. Но так никогда и не забрал.
Слитки вытянутые, с одной стороны есть отверстие — вероятно, их связывали. Вес каждого бруска около 50 граммов. Ученые предположили, что они могли использоваться в качестве денег.
Ранее сообщалось о том, что в Италии нашли 2000-летнюю винодельню.
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