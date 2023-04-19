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В Италии нашли 2000-летнюю винодельню - РИА Новости, 19.04.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
04:00 19.04.2023
https://ria.ru/20230419/arkheologiya-1866140161.html
В Италии нашли 2000-летнюю винодельню
В Италии нашли 2000-летнюю винодельню - РИА Новости, 19.04.2023
В Италии нашли 2000-летнюю винодельню
На вилле Квинтилиев в Риме нашли 2000-летнюю винодельню, пишет Heritage Daily. РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T04:00
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культура
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италия
археология
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. На вилле Квинтилиев в Риме нашли 2000-летнюю винодельню, пишет Heritage Daily. В ходе раскопок обнаружили запутанную систему комнат и каналов для производства и хранения напитка. Помещение, в котором начинался процесс изготовления продукта, облицовано дорогим красным мрамором. И это необычно — материал скользкий. Также ученые нашли механизмы двух прессов и похожую на фонтан систему, по которой жидкость поступала в контейнеры для хранения в погребе. Вокруг винодельни — богато декорированные комнаты. Предположительно, император и его свита могли в них обедать и наблюдать за изготовлением вина. Элита переосмыслила сбор урожая как театрализованное представление. Предпочтение отдавалось опыту наблюдавших, а не нуждам работников, поясняет Додд. Ранее сообщалось, что в китайской провинции Шаньси нашли фундаменты 5500-летних зданий.
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новости культуры, италия, археология
Культура, Новости культуры, Италия, Археология
В Италии нашли 2000-летнюю винодельню

На вилле Квинтилиев в Риме нашли остатки 2000-летней винодельни

CC BY 4.0 / Cambridge University Press от имени Antiquity Publications Ltd / Археологи обнаружили винодельню недалеко от Рима, которой около 2000 лет
Археологи обнаружили винодельню недалеко от Рима, которой около 2000 лет - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
CC BY 4.0 / Cambridge University Press от имени Antiquity Publications Ltd /
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. На вилле Квинтилиев в Риме нашли 2000-летнюю винодельню, пишет Heritage Daily.
В ходе раскопок обнаружили запутанную систему комнат и каналов для производства и хранения напитка. Помещение, в котором начинался процесс изготовления продукта, облицовано дорогим красным мрамором. И это необычно — материал скользкий.
Также ученые нашли механизмы двух прессов и похожую на фонтан систему, по которой жидкость поступала в контейнеры для хранения в погребе.
Вокруг винодельни — богато декорированные комнаты. Предположительно, император и его свита могли в них обедать и наблюдать за изготовлением вина.
«
"В то время знать романтизировала сельскохозяйственный труд, тем более что подчас он был источником их дохода и статуса", — объясняет археолог Эмлин Додд.
Элита переосмыслила сбор урожая как театрализованное представление. Предпочтение отдавалось опыту наблюдавших, а не нуждам работников, поясняет Додд.
«

"Это было зрелище: фонтаны вина и воды, роскошных материалов — особенно тонких белых мраморных каналов, по которым можно было видеть, как течет напиток", — говорит археолог.

Ранее сообщалось, что в китайской провинции Шаньси нашли фундаменты 5500-летних зданий.
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