https://ria.ru/20230419/arkheologiya-1866140161.html

В Италии нашли 2000-летнюю винодельню

В Италии нашли 2000-летнюю винодельню - РИА Новости, 19.04.2023

В Италии нашли 2000-летнюю винодельню

На вилле Квинтилиев в Риме нашли 2000-летнюю винодельню, пишет Heritage Daily. РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T04:00

2023-04-19T04:00

2023-04-19T04:00

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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. На вилле Квинтилиев в Риме нашли 2000-летнюю винодельню, пишет Heritage Daily. В ходе раскопок обнаружили запутанную систему комнат и каналов для производства и хранения напитка. Помещение, в котором начинался процесс изготовления продукта, облицовано дорогим красным мрамором. И это необычно — материал скользкий. Также ученые нашли механизмы двух прессов и похожую на фонтан систему, по которой жидкость поступала в контейнеры для хранения в погребе. Вокруг винодельни — богато декорированные комнаты. Предположительно, император и его свита могли в них обедать и наблюдать за изготовлением вина. Элита переосмыслила сбор урожая как театрализованное представление. Предпочтение отдавалось опыту наблюдавших, а не нуждам работников, поясняет Додд. Ранее сообщалось, что в китайской провинции Шаньси нашли фундаменты 5500-летних зданий.

https://ria.ru/20230408/arkheologiya-1863854636.html

италия

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, италия, археология