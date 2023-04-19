https://ria.ru/20230419/arkheologiya-1866140161.html
В Италии нашли 2000-летнюю винодельню
В Италии нашли 2000-летнюю винодельню - РИА Новости, 19.04.2023
В Италии нашли 2000-летнюю винодельню
На вилле Квинтилиев в Риме нашли 2000-летнюю винодельню, пишет Heritage Daily. РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T04:00
2023-04-19T04:00
2023-04-19T04:00
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археология
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. На вилле Квинтилиев в Риме нашли 2000-летнюю винодельню, пишет Heritage Daily. В ходе раскопок обнаружили запутанную систему комнат и каналов для производства и хранения напитка. Помещение, в котором начинался процесс изготовления продукта, облицовано дорогим красным мрамором. И это необычно — материал скользкий. Также ученые нашли механизмы двух прессов и похожую на фонтан систему, по которой жидкость поступала в контейнеры для хранения в погребе. Вокруг винодельни — богато декорированные комнаты. Предположительно, император и его свита могли в них обедать и наблюдать за изготовлением вина. Элита переосмыслила сбор урожая как театрализованное представление. Предпочтение отдавалось опыту наблюдавших, а не нуждам работников, поясняет Додд. Ранее сообщалось, что в китайской провинции Шаньси нашли фундаменты 5500-летних зданий.
https://ria.ru/20230408/arkheologiya-1863854636.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, италия, археология
Культура, Новости культуры, Италия, Археология
В Италии нашли 2000-летнюю винодельню
На вилле Квинтилиев в Риме нашли остатки 2000-летней винодельни
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости.
На вилле Квинтилиев в Риме нашли 2000-летнюю винодельню, пишет
Heritage Daily.
В ходе раскопок обнаружили запутанную систему комнат и каналов для производства и хранения напитка. Помещение, в котором начинался процесс изготовления продукта, облицовано дорогим красным мрамором. И это необычно — материал скользкий.
Также ученые нашли механизмы двух прессов и похожую на фонтан систему, по которой жидкость поступала в контейнеры для хранения в погребе.
Вокруг винодельни — богато декорированные комнаты. Предположительно, император и его свита могли в них обедать и наблюдать за изготовлением вина.
«
"В то время знать романтизировала сельскохозяйственный труд, тем более что подчас он был источником их дохода и статуса", — объясняет археолог Эмлин Додд.
Элита переосмыслила сбор урожая как театрализованное представление. Предпочтение отдавалось опыту наблюдавших, а не нуждам работников, поясняет Додд.
«
"Это было зрелище: фонтаны вина и воды, роскошных материалов — особенно тонких белых мраморных каналов, по которым можно было видеть, как течет напиток", — говорит археолог.
Ранее сообщалось
, что в китайской провинции Шаньси нашли фундаменты 5500-летних зданий.
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