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В Китае нашли фундаменты 5500-летний зданий - РИА Новости, 22.03.2023
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Культура
 
05:00 22.03.2023
https://ria.ru/20230322/arkheologiya-1859583954.html
В Китае нашли фундаменты 5500-летний зданий
В Китае нашли фундаменты 5500-летний зданий - РИА Новости, 22.03.2023
В Китае нашли фундаменты 5500-летний зданий
В провинции Шаньси на севере Китая нашли остатки двух 5500-летний домов, пишет Синьхуа. РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T05:00
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археология
китай
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. В провинции Шаньси на севере Китая нашли остатки двух 5500-летний домов, пишет Синьхуа. Строения относятся к неолитической культуре Яншао, которая возникла 5000 — 7000 лет назад. Фундамент одной постройки по площади 39 квадратных метров, а второй — 30 квадратных метров. На том, что крупнее, обнаружили фрагменты разных артефактов. Например, каменных жерновов, керамических горшков. А на другом есть следы горения. Ранее сообщалось о том, что ученые обнаружили в пирамиде Хеопса новый коридор.
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новости культуры, археология, китай
Культура, Новости культуры, Археология, Китай
В Китае нашли фундаменты 5500-летний зданий

В китайской провинции Шаньси нашли фундаменты 5500-летний зданий

© Institute of Cultural Relics and Archaeology of ShanxiФундамент 5500-летнего дома, обнаруженный на месте археологических раскопок в городке на севере Китая
Фундамент 5500-летнего дома, обнаруженный на месте археологических раскопок в городке на севере Китая
© Institute of Cultural Relics and Archaeology of Shanxi
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. В провинции Шаньси на севере Китая нашли остатки двух 5500-летний домов, пишет Синьхуа.
Строения относятся к неолитической культуре Яншао, которая возникла 5000 — 7000 лет назад.
«
"Обнаружение фундаментов домов имеет большое значение для изучения конструкции, планировки, технологии строительства и функций зданий среднего периода культуры Яншао", — говорит руководитель археологического проекта Ван Пуцзюнь.
Фундамент одной постройки по площади 39 квадратных метров, а второй — 30 квадратных метров. На том, что крупнее, обнаружили фрагменты разных артефактов. Например, каменных жерновов, керамических горшков. А на другом есть следы горения.
Ранее сообщалось о том, что ученые обнаружили в пирамиде Хеопса новый коридор.
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