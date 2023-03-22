https://ria.ru/20230322/arkheologiya-1859583954.html

В Китае нашли фундаменты 5500-летний зданий

В Китае нашли фундаменты 5500-летний зданий - РИА Новости, 22.03.2023

В Китае нашли фундаменты 5500-летний зданий

В провинции Шаньси на севере Китая нашли остатки двух 5500-летний домов, пишет Синьхуа. РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T05:00

2023-03-22T05:00

2023-03-22T05:00

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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. В провинции Шаньси на севере Китая нашли остатки двух 5500-летний домов, пишет Синьхуа. Строения относятся к неолитической культуре Яншао, которая возникла 5000 — 7000 лет назад. Фундамент одной постройки по площади 39 квадратных метров, а второй — 30 квадратных метров. На том, что крупнее, обнаружили фрагменты разных артефактов. Например, каменных жерновов, керамических горшков. А на другом есть следы горения. Ранее сообщалось о том, что ученые обнаружили в пирамиде Хеопса новый коридор.

https://ria.ru/20230127/arkheologiya-1847536185.html

китай

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, археология, китай