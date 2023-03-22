В Китае нашли фундаменты 5500-летний зданий
В китайской провинции Шаньси нашли фундаменты 5500-летний зданий
© Institute of Cultural Relics and Archaeology of ShanxiФундамент 5500-летнего дома, обнаруженный на месте археологических раскопок в городке на севере Китая
© Institute of Cultural Relics and Archaeology of Shanxi
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. В провинции Шаньси на севере Китая нашли остатки двух 5500-летний домов, пишет Синьхуа.
Строения относятся к неолитической культуре Яншао, которая возникла 5000 — 7000 лет назад.
«
"Обнаружение фундаментов домов имеет большое значение для изучения конструкции, планировки, технологии строительства и функций зданий среднего периода культуры Яншао", — говорит руководитель археологического проекта Ван Пуцзюнь.
Фундамент одной постройки по площади 39 квадратных метров, а второй — 30 квадратных метров. На том, что крупнее, обнаружили фрагменты разных артефактов. Например, каменных жерновов, керамических горшков. А на другом есть следы горения.
Ранее сообщалось о том, что ученые обнаружили в пирамиде Хеопса новый коридор.