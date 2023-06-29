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Песков заявил, что Путин сам захотел выйти к народу в Дербенте - РИА Новости, 29.06.2023
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13:18 29.06.2023 (обновлено: 14:28 29.06.2023)
https://ria.ru/20230629/derbent-1881120297.html
Песков заявил, что Путин сам захотел выйти к народу в Дербенте
Песков заявил, что Путин сам захотел выйти к народу в Дербенте - РИА Новости, 29.06.2023
Песков заявил, что Путин сам захотел выйти к народу в Дербенте
Владимир Путин сам решил выйти пообщаться с жителями Дербента, несмотря на санитарно-эпидемиологические рекомендации, сообщил пресс-секретарь главы государства... РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T13:18
2023-06-29T14:28
безопасность
здоровье - общество
дербент
россия
дмитрий песков
владимир путин
республика дагестан
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Владимир Путин сам решил выйти пообщаться с жителями Дербента, несмотря на санитарно-эпидемиологические рекомендации, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.&quot;В таких ситуациях, как в Дербенте, когда вы видели, что весь город вышел буквально встречать президента, это была абсолютно поразительная демонстрация поддержки и радости у местного населения. Поэтому, конечно, с одной стороны, есть рекомендации специалистов, но, с другой стороны, есть твердое решение президента, когда он не мог отказать этим людям, чтобы не поприветствовать их&quot;, — сказал представитель Кремля.Он пояснил, что рекомендуемые специалистами меры сокращаются, а в отношении главы государства "по понятным причинам" действует особый режим.Накануне Путин побывал с рабочей поездкой в Дагестане, где провел совещание по вопросам развития туризма.Когда президент приехал осмотреть фонтан, открытый в парке имени Низами Гянджеви в Дербенте, жители города встретили его восторженными возгласами и аплодисментами. Молодежь буквально окружила Путина, задавая вопросы и снимая происходящее на телефоны.
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Жители Дербента встречают Владимира Путина
Жители Дербента встречают Владимира Путина
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безопасность, здоровье - общество, дербент, россия, дмитрий песков, владимир путин, республика дагестан
Безопасность, Здоровье - Общество, Дербент, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Республика Дагестан
Песков заявил, что Путин сам захотел выйти к народу в Дербенте

Песков: Путин сам решил выйти к народу в Дербенте, несмотря на меры санэпидбезопасности

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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Владимир Путин сам решил выйти пообщаться с жителями Дербента, несмотря на санитарно-эпидемиологические рекомендации, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«

"В таких ситуациях, как в Дербенте, когда вы видели, что весь город вышел буквально встречать президента, это была абсолютно поразительная демонстрация поддержки и радости у местного населения. Поэтому, конечно, с одной стороны, есть рекомендации специалистов, но, с другой стороны, есть твердое решение президента, когда он не мог отказать этим людям, чтобы не поприветствовать их", — сказал представитель Кремля.

Он пояснил, что рекомендуемые специалистами меры сокращаются, а в отношении главы государства "по понятным причинам" действует особый режим.
Накануне Путин побывал с рабочей поездкой в Дагестане, где провел совещание по вопросам развития туризма.
Когда президент приехал осмотреть фонтан, открытый в парке имени Низами Гянджеви в Дербенте, жители города встретили его восторженными возгласами и аплодисментами. Молодежь буквально окружила Путина, задавая вопросы и снимая происходящее на телефоны.
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БезопасностьЗдоровье - ОбществоДербентРоссияДмитрий ПесковВладимир ПутинРеспублика Дагестан
 
 
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