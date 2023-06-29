https://ria.ru/20230629/derbent-1881120297.html

Песков заявил, что Путин сам захотел выйти к народу в Дербенте

Песков заявил, что Путин сам захотел выйти к народу в Дербенте - РИА Новости, 29.06.2023

Песков заявил, что Путин сам захотел выйти к народу в Дербенте

Владимир Путин сам решил выйти пообщаться с жителями Дербента, несмотря на санитарно-эпидемиологические рекомендации, сообщил пресс-секретарь главы государства... РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T13:18

2023-06-29T13:18

2023-06-29T14:28

безопасность

здоровье - общество

дербент

россия

дмитрий песков

владимир путин

республика дагестан

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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Владимир Путин сам решил выйти пообщаться с жителями Дербента, несмотря на санитарно-эпидемиологические рекомендации, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."В таких ситуациях, как в Дербенте, когда вы видели, что весь город вышел буквально встречать президента, это была абсолютно поразительная демонстрация поддержки и радости у местного населения. Поэтому, конечно, с одной стороны, есть рекомендации специалистов, но, с другой стороны, есть твердое решение президента, когда он не мог отказать этим людям, чтобы не поприветствовать их", — сказал представитель Кремля.Он пояснил, что рекомендуемые специалистами меры сокращаются, а в отношении главы государства "по понятным причинам" действует особый режим.Накануне Путин побывал с рабочей поездкой в Дагестане, где провел совещание по вопросам развития туризма.Когда президент приехал осмотреть фонтан, открытый в парке имени Низами Гянджеви в Дербенте, жители города встретили его восторженными возгласами и аплодисментами. Молодежь буквально окружила Путина, задавая вопросы и снимая происходящее на телефоны.

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Жители Дербента встречают Владимира Путина Жители Дербента встречают Владимира Путина 2023-06-29T13:18 true PT0M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, здоровье - общество, дербент, россия, дмитрий песков, владимир путин, республика дагестан