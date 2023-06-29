https://ria.ru/20230629/dagestan-1881111272.html
Песков назвал впечатляющим общение Путина с жителями Дагестана
Песков назвал впечатляющим общение Путина с жителями Дагестана - РИА Новости, 29.06.2023
Песков назвал впечатляющим общение Путина с жителями Дагестана
Общение президента России Владимира Путина с жителями Дагестана было впечатляющим, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T13:04
2023-06-29T13:04
2023-06-29T13:04
политика
россия
дербент
северо-кавказский федеральный округ
владимир путин
дмитрий песков
республика дагестан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1c/1880989716_0:391:2946:2048_1920x0_80_0_0_8854b694df51a2fedf0a60293a7ebba1.jpg
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Общение президента России Владимира Путина с жителями Дагестана было впечатляющим, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Было достаточно впечатляющее общение с жителями Дагестана и с теми, кто в тот момент находился в Дербенте", - сказал Песков журналистам. Президент России Владимир Путин в среду посетил Дагестан с рабочим визитом, где, в частности, провел совещание по вопросам развития туризма в Северо-Кавказском федеральном округе. Когда глава государства приехал осмотреть фонтан, открытый в парке имени Низами Гянджеви в Дербенте, жители города встретили президента восторженными возгласами и аплодисментами. Молодежь буквально окружила президента, задавая вопросы и снимая происходящее на телефоны.
https://ria.ru/20230628/derbent-1881007444.html
россия
дербент
северо-кавказский федеральный округ
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1c/1880989716_215:0:2946:2048_1920x0_80_0_0_10b2df981807ccb5c97d2f34836733e6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, дербент, северо-кавказский федеральный округ, владимир путин, дмитрий песков, республика дагестан
Политика, Россия, Дербент, Северо-Кавказский Федеральный округ, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Республика Дагестан
Песков назвал впечатляющим общение Путина с жителями Дагестана
Песков заявил, что общение Путина с вышедшими к нему жителями Дербента было впечатляющим