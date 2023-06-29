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Песков назвал впечатляющим общение Путина с жителями Дагестана - РИА Новости, 29.06.2023
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13:04 29.06.2023
https://ria.ru/20230629/dagestan-1881111272.html
Песков назвал впечатляющим общение Путина с жителями Дагестана
Песков назвал впечатляющим общение Путина с жителями Дагестана - РИА Новости, 29.06.2023
Песков назвал впечатляющим общение Путина с жителями Дагестана
Общение президента России Владимира Путина с жителями Дагестана было впечатляющим, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T13:04
2023-06-29T13:04
политика
россия
дербент
северо-кавказский федеральный округ
владимир путин
дмитрий песков
республика дагестан
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Общение президента России Владимира Путина с жителями Дагестана было впечатляющим, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Было достаточно впечатляющее общение с жителями Дагестана и с теми, кто в тот момент находился в Дербенте", - сказал Песков журналистам. Президент России Владимир Путин в среду посетил Дагестан с рабочим визитом, где, в частности, провел совещание по вопросам развития туризма в Северо-Кавказском федеральном округе. Когда глава государства приехал осмотреть фонтан, открытый в парке имени Низами Гянджеви в Дербенте, жители города встретили президента восторженными возгласами и аплодисментами. Молодежь буквально окружила президента, задавая вопросы и снимая происходящее на телефоны.
https://ria.ru/20230628/derbent-1881007444.html
россия
дербент
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политика, россия, дербент, северо-кавказский федеральный округ, владимир путин, дмитрий песков, республика дагестан
Политика, Россия, Дербент, Северо-Кавказский Федеральный округ, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Республика Дагестан
Песков назвал впечатляющим общение Путина с жителями Дагестана

Песков заявил, что общение Путина с вышедшими к нему жителями Дербента было впечатляющим

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время осмотра крепости Нарын-Кала в ходе рабочей поездки в Дагестан
Президент РФ Владимир Путин во время осмотра крепости Нарын-Кала в ходе рабочей поездки в Дагестан - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© РИА Новости / Гавриил Григоров
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Президент РФ Владимир Путин во время осмотра крепости Нарын-Кала в ходе рабочей поездки в Дагестан
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Общение президента России Владимира Путина с жителями Дагестана было впечатляющим, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Было достаточно впечатляющее общение с жителями Дагестана и с теми, кто в тот момент находился в Дербенте", - сказал Песков журналистам.
Президент России Владимир Путин в среду посетил Дагестан с рабочим визитом, где, в частности, провел совещание по вопросам развития туризма в Северо-Кавказском федеральном округе.
Когда глава государства приехал осмотреть фонтан, открытый в парке имени Низами Гянджеви в Дербенте, жители города встретили президента восторженными возгласами и аплодисментами. Молодежь буквально окружила президента, задавая вопросы и снимая происходящее на телефоны.
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ПолитикаРоссияДербентСеверо-Кавказский Федеральный округВладимир ПутинДмитрий ПесковРеспублика Дагестан
 
 
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