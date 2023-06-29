https://ria.ru/20230629/dagestan-1881111272.html

Песков назвал впечатляющим общение Путина с жителями Дагестана

Песков назвал впечатляющим общение Путина с жителями Дагестана - РИА Новости, 29.06.2023

Песков назвал впечатляющим общение Путина с жителями Дагестана

Общение президента России Владимира Путина с жителями Дагестана было впечатляющим, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T13:04

2023-06-29T13:04

2023-06-29T13:04

политика

россия

дербент

северо-кавказский федеральный округ

владимир путин

дмитрий песков

республика дагестан

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Общение президента России Владимира Путина с жителями Дагестана было впечатляющим, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Было достаточно впечатляющее общение с жителями Дагестана и с теми, кто в тот момент находился в Дербенте", - сказал Песков журналистам. Президент России Владимир Путин в среду посетил Дагестан с рабочим визитом, где, в частности, провел совещание по вопросам развития туризма в Северо-Кавказском федеральном округе. Когда глава государства приехал осмотреть фонтан, открытый в парке имени Низами Гянджеви в Дербенте, жители города встретили президента восторженными возгласами и аплодисментами. Молодежь буквально окружила президента, задавая вопросы и снимая происходящее на телефоны.

https://ria.ru/20230628/derbent-1881007444.html

россия

дербент

северо-кавказский федеральный округ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, дербент, северо-кавказский федеральный округ, владимир путин, дмитрий песков, республика дагестан