https://ria.ru/20230629/bayden-1881072377.html
Байден вызвал ярость американцев новым признанием про Си Цзиньпина
Байден вызвал ярость американцев новым признанием про Си Цзиньпина - РИА Новости, 29.06.2023
Байден вызвал ярость американцев новым признанием про Си Цзиньпина
Президент США Джо Байден вызвал недоумение и недовольство новыми заявлениями, связанными с председателем КНР Си Цзиньпином, заявили журналисты Sky News. РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T11:31
2023-06-29T11:31
2023-06-29T11:31
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Президент США Джо Байден вызвал недоумение и недовольство новыми заявлениями, связанными с председателем КНР Си Цзиньпином, заявили журналисты Sky News.Днем ранее американский лидер заявил, что во время своего вице-президентства встречался с Си Цзиньпином 68 раз — или, как он добавил, 68 часов — больше, чем другие мировые лидеры. Республиканцы из комитета Палаты представителей по надзору и подотчетности саркастически прокомментировали встречи Байдена с Си Цзиньпином в своем сообщении в Twitter."Конечно же президент Байден встречался с Си Цзиньпином 68 раз. Китайские компании ведь были его лучшими клиентами", — заметили в официальном аккаунте республиканского комитета.На слова президента США обратили внимание и другие пользователи Сети. Многие заметили, что странности в поведении Байдена уже стали новой нормой."Он просто не может держать язык за зубами. Но это и хорошо, потому что это только подтверждает то дело, которое против него строят", — считает Carma1900."Он теперь может ляпнуть что угодно и сказать, что пошутил", — возмутился 10yearsgon."Наш главный изменник", — заключил ShredUtah.Сейчас президент США находится под следствием специального адвоката Роберта Хура по обвинению в хранении секретной информации, полученной в период его работы вице-президентом в течение восьми лет и сенатором в течение 36 лет.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, китай, си цзиньпин, джо байден, twitter
В мире, США, Китай, Си Цзиньпин, Джо Байден, Twitter
Байден вызвал ярость американцев новым признанием про Си Цзиньпина
Президента США Джо Байдена высмеяли из-за его слов о встречах с Си Цзиньпином
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости.
Президент США Джо Байден вызвал недоумение и недовольство новыми заявлениями, связанными с председателем КНР Си Цзиньпином, заявили журналисты Sky News
.
Днем ранее американский лидер заявил, что во время своего вице-президентства встречался с Си Цзиньпином 68 раз — или, как он добавил, 68 часов — больше, чем другие мировые лидеры. Республиканцы из комитета Палаты представителей по надзору и подотчетности саркастически прокомментировали встречи Байдена с Си Цзиньпином в своем сообщении в Twitter
.
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"Конечно же президент Байден встречался с Си Цзиньпином 68 раз. Китайские компании ведь были его лучшими клиентами", — заметили в официальном аккаунте республиканского комитета.
На слова президента США обратили внимание и другие пользователи Сети. Многие заметили, что странности в поведении Байдена уже стали новой нормой.
«
"Он просто не может держать язык за зубами. Но это и хорошо, потому что это только подтверждает то дело, которое против него строят", — считает Carma1900.
"Он теперь может ляпнуть что угодно и сказать, что пошутил", — возмутился 10yearsgon.
"Наш главный изменник", — заключил ShredUtah.
Сейчас президент США находится под следствием специального адвоката Роберта Хура по обвинению в хранении секретной информации, полученной в период его работы вице-президентом в течение восьми лет и сенатором в течение 36 лет.
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