https://ria.ru/20230629/bayden-1881072377.html

Байден вызвал ярость американцев новым признанием про Си Цзиньпина

Байден вызвал ярость американцев новым признанием про Си Цзиньпина - РИА Новости, 29.06.2023

Байден вызвал ярость американцев новым признанием про Си Цзиньпина

Президент США Джо Байден вызвал недоумение и недовольство новыми заявлениями, связанными с председателем КНР Си Цзиньпином, заявили журналисты Sky News. РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T11:31

2023-06-29T11:31

2023-06-29T11:31

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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Президент США Джо Байден вызвал недоумение и недовольство новыми заявлениями, связанными с председателем КНР Си Цзиньпином, заявили журналисты Sky News.Днем ранее американский лидер заявил, что во время своего вице-президентства встречался с Си Цзиньпином 68 раз — или, как он добавил, 68 часов — больше, чем другие мировые лидеры. Республиканцы из комитета Палаты представителей по надзору и подотчетности саркастически прокомментировали встречи Байдена с Си Цзиньпином в своем сообщении в Twitter."Конечно же президент Байден встречался с Си Цзиньпином 68 раз. Китайские компании ведь были его лучшими клиентами", — заметили в официальном аккаунте республиканского комитета.На слова президента США обратили внимание и другие пользователи Сети. Многие заметили, что странности в поведении Байдена уже стали новой нормой."Он просто не может держать язык за зубами. Но это и хорошо, потому что это только подтверждает то дело, которое против него строят", — считает Carma1900."Он теперь может ляпнуть что угодно и сказать, что пошутил", — возмутился 10yearsgon."Наш главный изменник", — заключил ShredUtah.Сейчас президент США находится под следствием специального адвоката Роберта Хура по обвинению в хранении секретной информации, полученной в период его работы вице-президентом в течение восьми лет и сенатором в течение 36 лет.

https://ria.ru/20230629/triada-1880961144.html

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, сша, китай, си цзиньпин, джо байден, twitter