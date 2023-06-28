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ВСУ каждый день безуспешно атакуют в районе Артемовска, заявил Марочко - РИА Новости, 28.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:34 28.06.2023
https://ria.ru/20230628/vsu-1880822498.html
ВСУ каждый день безуспешно атакуют в районе Артемовска, заявил Марочко
ВСУ каждый день безуспешно атакуют в районе Артемовска, заявил Марочко - РИА Новости, 28.06.2023
ВСУ каждый день безуспешно атакуют в районе Артемовска, заявил Марочко
Украинские войска каждый день безуспешно атакуют в районе Артемовска, город остается самым напряженным участком фронта в зоне ответственности 2-го армейского... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T08:34
2023-06-28T08:34
специальная военная операция на украине
андрей марочко
артемовск
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 28 июн — РИА Новости. Украинские войска каждый день безуспешно атакуют в районе Артемовска, город остается самым напряженным участком фронта в зоне ответственности 2-го армейского корпуса МО РФ, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "Район населенного пункта Артемовск остается самым напряженным участком на линии боевого соприкосновения в зоне ответственности ЛНР (2-го армейского корпуса МО РФ – ред.). Украинские боевики на протяжении последнего времени ежедневно пытаются прорвать наши оборонительные порядки", - заявил РИА Новости Марочко. Он добавил, что в ходе ведения активной обороны российские военнослужащие регулярно наносят огневое поражение по атакующим порядкам украинских войск, нанося им потери, снижающие потенциал для наступления. В понедельник начальник пресс-центра группировки ВС РФ "Юг" Вадим Астафьев сообщал РИА Новости, что ВС РФ на этом направлении вскрыли и атаковали из минометов 3 штурмовые группы противника. Артемовск — город в Донбассе к северу от Донецка — по итогам боевых действий летом 2014 года остался на подконтрольной Киеву территории ДНР. Его освободили 20 мая 2023 года. Артемовск полностью находится под контролем российских войск. Украинское наступление на южнодонецком, запорожском, артемовском направлениях началось 4 июня. Как заявил накануне президент РФ Владимира Путина, Киев утратил 259 танков и 780 бронемашин с начала так называемого контрнаступления, а на ореховском направлении только за последнюю неделю - 41 танк и 102 бронемашины. Ранее Путин заявлял, что украинские войска в ходе наступления несут большие потери и не имеют успеха ни на одном направлении.
https://ria.ru/20230627/svo-1880561057.html
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андрей марочко, артемовск, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Андрей Марочко, Артемовск, Вооруженные силы Украины
ВСУ каждый день безуспешно атакуют в районе Артемовска, заявил Марочко

Эксперт Марочко: украинские войска каждый день безуспешно атакуют в районе Артемовска

© РИА Новости | Перейти в медиабанкУничтоженный танк ВСУ на Артемовском направлении
Уничтоженный танк ВСУ на Артемовском направлении - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© РИА Новости
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Уничтоженный танк ВСУ на Артемовском направлении. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 28 июн — РИА Новости. Украинские войска каждый день безуспешно атакуют в районе Артемовска, город остается самым напряженным участком фронта в зоне ответственности 2-го армейского корпуса МО РФ, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"Район населенного пункта Артемовск остается самым напряженным участком на линии боевого соприкосновения в зоне ответственности ЛНР (2-го армейского корпуса МО РФ – ред.). Украинские боевики на протяжении последнего времени ежедневно пытаются прорвать наши оборонительные порядки", - заявил РИА Новости Марочко.
Он добавил, что в ходе ведения активной обороны российские военнослужащие регулярно наносят огневое поражение по атакующим порядкам украинских войск, нанося им потери, снижающие потенциал для наступления.
В понедельник начальник пресс-центра группировки ВС РФ "Юг" Вадим Астафьев сообщал РИА Новости, что ВС РФ на этом направлении вскрыли и атаковали из минометов 3 штурмовые группы противника.
"Высекаем цель, уничтожаем противника". Работа мотострелков под Артемовском
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Под Артемовском продолжает работать 150-я мотострелковая дивизия "Южной" группировки войск.

Военнослужащий ВС РФ на Артемовском тактическом направлении

Под Артемовском продолжает работать 150-я мотострелковая дивизия "Южной" группировки войск.

© РИА Новости
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1 из 14
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По словам одного из разведчиков, украинские военные сейчас не ведут наступательных действий на город. ВСУ заняли оборону и в основном используют артиллерию.

Военнослужащий ВС РФ на Артемовском тактическом направлении

По словам одного из разведчиков, украинские военные сейчас не ведут наступательных действий на город. ВСУ заняли оборону и в основном используют артиллерию.

© РИА Новости
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2 из 14
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"Они понимают, что мы находимся выше, то есть если они пойдут, то у них немного вариантов", — отметил он.

Военнослужащие ВС РФ на Артемовском тактическом направлении

"Они понимают, что мы находимся выше, то есть если они пойдут, то у них немного вариантов", — отметил он.

© РИА Новости
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3 из 14
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Он рассказал, что под огневым контролем находится дорога, по которой ВСУ снабжают передовые позиции.

Военнослужащий ВС РФ на Артемовском тактическом направлении

Он рассказал, что под огневым контролем находится дорога, по которой ВСУ снабжают передовые позиции.

© РИА Новости
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"Если появляется машина, по ней отрабатывает ПТУР", — добавил разведчик.

Военнослужащий ВС РФ на Артемовском тактическом направлении

"Если появляется машина, по ней отрабатывает ПТУР", — добавил разведчик.

© РИА Новости
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5 из 14
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Он назвал главными задачами наблюдение и корректировку артиллерии.

Военнослужащий ВС РФ в автомобиле на Артемовском тактическом направлении

Он назвал главными задачами наблюдение и корректировку артиллерии.

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Если нет возможности летать с БПЛА, то мониторинг ведется с помощью тепловизоров.

Военнослужащий ВС РФ на Артемовском тактическом направлении

Если нет возможности летать с БПЛА, то мониторинг ведется с помощью тепловизоров.

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7 из 14
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"Дежурим: смотрим, высекаем цель, уничтожаем противника", — рассказал боец.

Военнослужащие ВС РФ готовят мины к стрельбе из миномета на Артемовском тактическом направлении

"Дежурим: смотрим, высекаем цель, уничтожаем противника", — рассказал боец.

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8 из 14
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Вчера российские военные уничтожили БТР М113 расчётом ПТУР. На их счету это восьмая цель.

Военнослужащий ВС РФ на Артемовском тактическом направлении

Вчера российские военные уничтожили БТР М113 расчётом ПТУР. На их счету это восьмая цель.

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9 из 14
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Из-за активной работы артиллерии противника разведчики передвигаются внутри позиций перебежками малыми группами.

Военнослужащий ВС РФ на Артемовском тактическом направлении

Из-за активной работы артиллерии противника разведчики передвигаются внутри позиций перебежками малыми группами.

© РИА Новости
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10 из 14
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Это позволяет меньше времени находиться на открытых участках.

Военнослужащий ВС РФ на Артемовском тактическом направлении

Это позволяет меньше времени находиться на открытых участках.

© РИА Новости
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11 из 14
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Артемовск — город в Донбассе, находящийся к северу от Донецка.

Военнослужащий ВС РФ на Артемовском тактическом направлении

Артемовск — город в Донбассе, находящийся к северу от Донецка.

© РИА Новости
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12 из 14
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Его освободили 20 мая 2023 года.

Военнослужащий ВС РФ на Артемовском тактическом направлении

Его освободили 20 мая 2023 года.

© РИА Новости
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13 из 14
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Сейчас его полностью контролируют российские войска.

Стрельба из танка ВС РФ на Артемовском тактическом направлении

Сейчас его полностью контролируют российские войска.

© РИА Новости
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14 из 14

Под Артемовском продолжает работать 150-я мотострелковая дивизия "Южной" группировки войск.

© РИА Новости
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1 из 14

По словам одного из разведчиков, украинские военные сейчас не ведут наступательных действий на город. ВСУ заняли оборону и в основном используют артиллерию.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 14

"Они понимают, что мы находимся выше, то есть если они пойдут, то у них немного вариантов", — отметил он.

© РИА Новости
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3 из 14

Он рассказал, что под огневым контролем находится дорога, по которой ВСУ снабжают передовые позиции.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 14

"Если появляется машина, по ней отрабатывает ПТУР", — добавил разведчик.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 14

Он назвал главными задачами наблюдение и корректировку артиллерии.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 14

Если нет возможности летать с БПЛА, то мониторинг ведется с помощью тепловизоров.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 14

"Дежурим: смотрим, высекаем цель, уничтожаем противника", — рассказал боец.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 14

Вчера российские военные уничтожили БТР М113 расчётом ПТУР. На их счету это восьмая цель.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 14

Из-за активной работы артиллерии противника разведчики передвигаются внутри позиций перебежками малыми группами.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 14

Это позволяет меньше времени находиться на открытых участках.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
11 из 14

Артемовск — город в Донбассе, находящийся к северу от Донецка.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
12 из 14

Его освободили 20 мая 2023 года.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
13 из 14

Сейчас его полностью контролируют российские войска.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
14 из 14
Артемовск — город в Донбассе к северу от Донецка — по итогам боевых действий летом 2014 года остался на подконтрольной Киеву территории ДНР. Его освободили 20 мая 2023 года. Артемовск полностью находится под контролем российских войск.
Украинское наступление на южнодонецком, запорожском, артемовском направлениях началось 4 июня.
Как заявил накануне президент РФ Владимира Путина, Киев утратил 259 танков и 780 бронемашин с начала так называемого контрнаступления, а на ореховском направлении только за последнюю неделю - 41 танк и 102 бронемашины. Ранее Путин заявлял, что украинские войска в ходе наступления несут большие потери и не имеют успеха ни на одном направлении.
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