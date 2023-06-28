https://ria.ru/20230628/vsu-1880822498.html

ВСУ каждый день безуспешно атакуют в районе Артемовска, заявил Марочко

ВСУ каждый день безуспешно атакуют в районе Артемовска, заявил Марочко - РИА Новости, 28.06.2023

ВСУ каждый день безуспешно атакуют в районе Артемовска, заявил Марочко

Украинские войска каждый день безуспешно атакуют в районе Артемовска, город остается самым напряженным участком фронта в зоне ответственности 2-го армейского... РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T08:34

2023-06-28T08:34

2023-06-28T08:34

специальная военная операция на украине

андрей марочко

артемовск

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 28 июн — РИА Новости. Украинские войска каждый день безуспешно атакуют в районе Артемовска, город остается самым напряженным участком фронта в зоне ответственности 2-го армейского корпуса МО РФ, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "Район населенного пункта Артемовск остается самым напряженным участком на линии боевого соприкосновения в зоне ответственности ЛНР (2-го армейского корпуса МО РФ – ред.). Украинские боевики на протяжении последнего времени ежедневно пытаются прорвать наши оборонительные порядки", - заявил РИА Новости Марочко. Он добавил, что в ходе ведения активной обороны российские военнослужащие регулярно наносят огневое поражение по атакующим порядкам украинских войск, нанося им потери, снижающие потенциал для наступления. В понедельник начальник пресс-центра группировки ВС РФ "Юг" Вадим Астафьев сообщал РИА Новости, что ВС РФ на этом направлении вскрыли и атаковали из минометов 3 штурмовые группы противника. Артемовск — город в Донбассе к северу от Донецка — по итогам боевых действий летом 2014 года остался на подконтрольной Киеву территории ДНР. Его освободили 20 мая 2023 года. Артемовск полностью находится под контролем российских войск. Украинское наступление на южнодонецком, запорожском, артемовском направлениях началось 4 июня. Как заявил накануне президент РФ Владимира Путина, Киев утратил 259 танков и 780 бронемашин с начала так называемого контрнаступления, а на ореховском направлении только за последнюю неделю - 41 танк и 102 бронемашины. Ранее Путин заявлял, что украинские войска в ходе наступления несут большие потери и не имеют успеха ни на одном направлении.

https://ria.ru/20230627/svo-1880561057.html

артемовск

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

андрей марочко, артемовск, вооруженные силы украины