"Высекаем цель, уничтожаем противника". Работа мотострелков под Артемовском

Под Артемовском продолжает работать 150-я мотострелковая дивизия "Южной" группировки войск.
Под Артемовском продолжает работать 150-я мотострелковая дивизия "Южной" группировки войск.
По словам одного из разведчиков, украинские военные сейчас не ведут наступательных действий на город. ВСУ заняли оборону и в основном используют артиллерию.
По словам одного из разведчиков, украинские военные сейчас не ведут наступательных действий на город. ВСУ заняли оборону и в основном используют артиллерию.
"Они понимают, что мы находимся выше, то есть если они пойдут, то у них немного вариантов", — отметил он.
"Они понимают, что мы находимся выше, то есть если они пойдут, то у них немного вариантов", — отметил он.
Он рассказал, что под огневым контролем находится дорога, по которой ВСУ снабжают передовые позиции.
Он рассказал, что под огневым контролем находится дорога, по которой ВСУ снабжают передовые позиции.
"Если появляется машина, по ней отрабатывает ПТУР", — добавил разведчик.
"Если появляется машина, по ней отрабатывает ПТУР", — добавил разведчик.
Он назвал главными задачами наблюдение и корректировку артиллерии.
Он назвал главными задачами наблюдение и корректировку артиллерии.
Если нет возможности летать с БПЛА, то мониторинг ведется с помощью тепловизоров.
Если нет возможности летать с БПЛА, то мониторинг ведется с помощью тепловизоров.
"Дежурим: смотрим, высекаем цель, уничтожаем противника", — рассказал боец.
"Дежурим: смотрим, высекаем цель, уничтожаем противника", — рассказал боец.
Вчера российские военные уничтожили БТР М113 расчётом ПТУР. На их счету это восьмая цель.
Вчера российские военные уничтожили БТР М113 расчётом ПТУР. На их счету это восьмая цель.
Из-за активной работы артиллерии противника разведчики передвигаются внутри позиций перебежками малыми группами.
Из-за активной работы артиллерии противника разведчики передвигаются внутри позиций перебежками малыми группами.
Это позволяет меньше времени находиться на открытых участках.
Артемовск — город в Донбассе, находящийся к северу от Донецка.
Его освободили 20 мая 2023 года.
Сейчас его полностью контролируют российские войска.