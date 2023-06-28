https://ria.ru/20230628/shok-1880944933.html
Заявление Зеленского о России и НАТО шокировало пользователей Сети
Заявление Зеленского о России и НАТО шокировало пользователей Сети - РИА Новости, 28.06.2023
Заявление Зеленского о России и НАТО шокировало пользователей Сети
Пользователи Twitter раскритиковали заявление Владимира Зеленского о том, что Россия сама должна просить, чтобы Украину взяли в Североатлантический альянс. РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T16:55
2023-06-28T16:55
2023-06-28T16:55
в мире
украина
россия
владимир зеленский
нато
twitter
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/15/1873268468_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_cdeb2ef1c3ec83501a10ec345d8f3179.jpg
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали заявление Владимира Зеленского о том, что Россия сама должна просить, чтобы Украину взяли в Североатлантический альянс.Комментаторы посчитали слова украинского политика неплохой шуткой."Я впервые посмеялся над шуткой Зеленского", — сыронизировал AlgerianSpy."Теперь уже точно можно сказать, что он под веществами", — написал Deadon775."Зеленский принимает слишком много наркотиков. Он явно сейчас в другом мире", — прокомментировал damorenoVzla."Почему он все еще думает, что Украина может вступить в НАТО? На данный момент это его единственное спасение?" — поинтересовалась Sakulayo_love."Нам стоит поменяется с ними местами. Украинцы вступают в НАТО, а мы выходим", — отметил pstevens301."Даже я лучше управлял бы страной, чем этот шут", — подытожил robe4angualia.Ранее Владимир Зеленский заявил, что, если Украина не получит приглашения в НАТО на саммите в Вильнюсе в июле, это демотивирует украинские войска. По его словам, он неоднократно говорил с лидерами европейских стран, президентом США Джо Байденом, генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и просил "не выбивать почву из-под ног" у Украины.
https://ria.ru/20230628/nadezhda-1880888213.html
https://radiosputnik.ria.ru/20230628/ukraintsy-1880926504.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/15/1873268468_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_e768c6ff706b8afffaf60dbc5d88abac.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, владимир зеленский, нато, twitter
В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский, НАТО, Twitter
Заявление Зеленского о России и НАТО шокировало пользователей Сети
Пользователей Twitter удивили слова Зеленского о России и НАТО