https://ria.ru/20230628/shok-1880944933.html

Заявление Зеленского о России и НАТО шокировало пользователей Сети

Заявление Зеленского о России и НАТО шокировало пользователей Сети - РИА Новости, 28.06.2023

Заявление Зеленского о России и НАТО шокировало пользователей Сети

Пользователи Twitter раскритиковали заявление Владимира Зеленского о том, что Россия сама должна просить, чтобы Украину взяли в Североатлантический альянс. РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T16:55

2023-06-28T16:55

2023-06-28T16:55

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украина

россия

владимир зеленский

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twitter

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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали заявление Владимира Зеленского о том, что Россия сама должна просить, чтобы Украину взяли в Североатлантический альянс.Комментаторы посчитали слова украинского политика неплохой шуткой."Я впервые посмеялся над шуткой Зеленского", — сыронизировал AlgerianSpy."Теперь уже точно можно сказать, что он под веществами", — написал Deadon775."Зеленский принимает слишком много наркотиков. Он явно сейчас в другом мире", — прокомментировал damorenoVzla."Почему он все еще думает, что Украина может вступить в НАТО? На данный момент это его единственное спасение?" — поинтересовалась Sakulayo_love."Нам стоит поменяется с ними местами. Украинцы вступают в НАТО, а мы выходим", — отметил pstevens301."Даже я лучше управлял бы страной, чем этот шут", — подытожил robe4angualia.Ранее Владимир Зеленский заявил, что, если Украина не получит приглашения в НАТО на саммите в Вильнюсе в июле, это демотивирует украинские войска. По его словам, он неоднократно говорил с лидерами европейских стран, президентом США Джо Байденом, генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и просил "не выбивать почву из-под ног" у Украины.

https://ria.ru/20230628/nadezhda-1880888213.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230628/ukraintsy-1880926504.html

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