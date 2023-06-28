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Заявление Зеленского о России и НАТО шокировало пользователей Сети - РИА Новости, 28.06.2023
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16:55 28.06.2023
https://ria.ru/20230628/shok-1880944933.html
Заявление Зеленского о России и НАТО шокировало пользователей Сети
Заявление Зеленского о России и НАТО шокировало пользователей Сети - РИА Новости, 28.06.2023
Заявление Зеленского о России и НАТО шокировало пользователей Сети
Пользователи Twitter раскритиковали заявление Владимира Зеленского о том, что Россия сама должна просить, чтобы Украину взяли в Североатлантический альянс. РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T16:55
2023-06-28T16:55
в мире
украина
россия
владимир зеленский
нато
twitter
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали заявление Владимира Зеленского о том, что Россия сама должна просить, чтобы Украину взяли в Североатлантический альянс.Комментаторы посчитали слова украинского политика неплохой шуткой."Я впервые посмеялся над шуткой Зеленского", — сыронизировал AlgerianSpy.&quot;Теперь уже точно можно сказать, что он под веществами&quot;, — написал Deadon775."Зеленский принимает слишком много наркотиков. Он явно сейчас в другом мире", — прокомментировал damorenoVzla."Почему он все еще думает, что Украина может вступить в НАТО? На данный момент это его единственное спасение?" — поинтересовалась Sakulayo_love."Нам стоит поменяется с ними местами. Украинцы вступают в НАТО, а мы выходим", — отметил pstevens301.&quot;Даже я лучше управлял бы страной, чем этот шут&quot;, — подытожил robe4angualia.Ранее Владимир Зеленский заявил, что, если Украина не получит приглашения в НАТО на саммите в Вильнюсе в июле, это демотивирует украинские войска. По его словам, он неоднократно говорил с лидерами европейских стран, президентом США Джо Байденом, генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и просил "не выбивать почву из-под ног" у Украины.
https://ria.ru/20230628/nadezhda-1880888213.html
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в мире, украина, россия, владимир зеленский, нато, twitter
В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский, НАТО, Twitter
Заявление Зеленского о России и НАТО шокировало пользователей Сети

Пользователей Twitter удивили слова Зеленского о России и НАТО

© AP Photo / Louise DelmotteПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Хиросиме, Япония
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Хиросиме, Япония - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© AP Photo / Louise Delmotte
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Хиросиме, Япония. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали заявление Владимира Зеленского о том, что Россия сама должна просить, чтобы Украину взяли в Североатлантический альянс.
Комментаторы посчитали слова украинского политика неплохой шуткой.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
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"Я впервые посмеялся над шуткой Зеленского", — сыронизировал AlgerianSpy.
«

"Теперь уже точно можно сказать, что он под веществами", — написал Deadon775.

"Зеленский принимает слишком много наркотиков. Он явно сейчас в другом мире", — прокомментировал damorenoVzla.
"Почему он все еще думает, что Украина может вступить в НАТО? На данный момент это его единственное спасение?" — поинтересовалась Sakulayo_love.
"Нам стоит поменяется с ними местами. Украинцы вступают в НАТО, а мы выходим", — отметил pstevens301.
«

"Даже я лучше управлял бы страной, чем этот шут", — подытожил robe4angualia.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что, если Украина не получит приглашения в НАТО на саммите в Вильнюсе в июле, это демотивирует украинские войска. По его словам, он неоднократно говорил с лидерами европейских стран, президентом США Джо Байденом, генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и просил "не выбивать почву из-под ног" у Украины.
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