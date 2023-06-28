https://ria.ru/20230628/putin-1881001910.html
Жители Дербента встретили Путина восторженными возгласами
Жители Дербента встретили Путина восторженными возгласами - РИА Новости, 28.06.2023
Жители Дербента встретили Путина восторженными возгласами
Жители дагестанского Дербента встретили восторженными возгласами президента России Владимира Путина, приехавшего к фонтану, который был открыт в парке имени... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T22:37
2023-06-28T22:37
2023-06-28T22:37
общество
дербент
россия
владимир путин
республика дагестан
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ДЕРБЕНТ, 28 июн - РИА Новости. Жители дагестанского Дербента встретили восторженными возгласами президента России Владимира Путина, приехавшего к фонтану, который был открыт в парке имени Низами Гянджеви. Глава государства в среду прилетел в Дербент, чтобы обсудить вопросы развития туризма. После совещания российский лидер приехал в парк к фонтану. Там его встретили аплодисментами и восторженными возгласами. Молодежь буквально окружила президента, задавая вопросы и снимая происходящее на телефоны. Мультимедийный фонтан оснащен 1,3 тысячами световых прожекторов, двумя видеопроекторами и акустической системой. Благодаря современной программе управления можно создавать самые разные видеоролики и проецировать изображение на струи воды. Есть и уникальная для российских фонтанов опция — "огонь на воде". Также имеется площадка для запуска фейерверков. В помещении фонтанного комплекса открыт интерактивный музей. По нему проводятся экскурсии.
https://ria.ru/20230628/derbent-1880997680.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, дербент, россия, владимир путин, республика дагестан
Общество, Дербент, Россия, Владимир Путин, Республика Дагестан
Жители Дербента встретили Путина восторженными возгласами
Жители Дербента встретили Путина восторженными возгласами у фонтана в парке имени Гянджеви
ДЕРБЕНТ, 28 июн - РИА Новости. Жители дагестанского Дербента встретили восторженными возгласами президента России Владимира Путина, приехавшего к фонтану, который был открыт в парке имени Низами Гянджеви.
Глава государства в среду прилетел в Дербент
, чтобы обсудить вопросы развития туризма.
После совещания российский лидер приехал в парк к фонтану. Там его встретили аплодисментами и восторженными возгласами. Молодежь буквально окружила президента, задавая вопросы и снимая происходящее на телефоны.
Мультимедийный фонтан оснащен 1,3 тысячами световых прожекторов, двумя видеопроекторами и акустической системой. Благодаря современной программе управления можно создавать самые разные видеоролики и проецировать изображение на струи воды. Есть и уникальная для российских фонтанов опция — "огонь на воде". Также имеется площадка для запуска фейерверков.
В помещении фонтанного комплекса открыт интерактивный музей. По нему проводятся экскурсии.
Путин дал поручения по развитию Дербента