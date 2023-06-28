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Жители Дербента встретили Путина восторженными возгласами - РИА Новости, 28.06.2023
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22:37 28.06.2023
https://ria.ru/20230628/putin-1881001910.html
Жители Дербента встретили Путина восторженными возгласами
Жители Дербента встретили Путина восторженными возгласами - РИА Новости, 28.06.2023
Жители Дербента встретили Путина восторженными возгласами
Жители дагестанского Дербента встретили восторженными возгласами президента России Владимира Путина, приехавшего к фонтану, который был открыт в парке имени... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T22:37
2023-06-28T22:37
общество
дербент
россия
владимир путин
республика дагестан
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ДЕРБЕНТ, 28 июн - РИА Новости. Жители дагестанского Дербента встретили восторженными возгласами президента России Владимира Путина, приехавшего к фонтану, который был открыт в парке имени Низами Гянджеви. Глава государства в среду прилетел в Дербент, чтобы обсудить вопросы развития туризма. После совещания российский лидер приехал в парк к фонтану. Там его встретили аплодисментами и восторженными возгласами. Молодежь буквально окружила президента, задавая вопросы и снимая происходящее на телефоны. Мультимедийный фонтан оснащен 1,3 тысячами световых прожекторов, двумя видеопроекторами и акустической системой. Благодаря современной программе управления можно создавать самые разные видеоролики и проецировать изображение на струи воды. Есть и уникальная для российских фонтанов опция — "огонь на воде". Также имеется площадка для запуска фейерверков. В помещении фонтанного комплекса открыт интерактивный музей. По нему проводятся экскурсии.
https://ria.ru/20230628/derbent-1880997680.html
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общество, дербент, россия, владимир путин, республика дагестан
Общество, Дербент, Россия, Владимир Путин, Республика Дагестан
Жители Дербента встретили Путина восторженными возгласами

Жители Дербента встретили Путина восторженными возгласами у фонтана в парке имени Гянджеви

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время осмотра крепости Нарын-Кала в ходе рабочей поездки в Дагестан
Президент РФ Владимир Путин во время осмотра крепости Нарын-Кала в ходе рабочей поездки в Дагестан - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© РИА Новости / Гавриил Григоров
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Президент РФ Владимир Путин во время осмотра крепости Нарын-Кала в ходе рабочей поездки в Дагестан
Читать ria.ru в
ДЕРБЕНТ, 28 июн - РИА Новости. Жители дагестанского Дербента встретили восторженными возгласами президента России Владимира Путина, приехавшего к фонтану, который был открыт в парке имени Низами Гянджеви.
Глава государства в среду прилетел в Дербент, чтобы обсудить вопросы развития туризма.
После совещания российский лидер приехал в парк к фонтану. Там его встретили аплодисментами и восторженными возгласами. Молодежь буквально окружила президента, задавая вопросы и снимая происходящее на телефоны.
Мультимедийный фонтан оснащен 1,3 тысячами световых прожекторов, двумя видеопроекторами и акустической системой. Благодаря современной программе управления можно создавать самые разные видеоролики и проецировать изображение на струи воды. Есть и уникальная для российских фонтанов опция — "огонь на воде". Также имеется площадка для запуска фейерверков.
В помещении фонтанного комплекса открыт интерактивный музей. По нему проводятся экскурсии.
Вид на город Дербент в Дагестане - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
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ОбществоДербентРоссияВладимир ПутинРеспублика Дагестан
 
 
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