https://ria.ru/20230628/putin-1881001910.html

Жители Дербента встретили Путина восторженными возгласами

Жители Дербента встретили Путина восторженными возгласами - РИА Новости, 28.06.2023

Жители Дербента встретили Путина восторженными возгласами

Жители дагестанского Дербента встретили восторженными возгласами президента России Владимира Путина, приехавшего к фонтану, который был открыт в парке имени... РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T22:37

2023-06-28T22:37

2023-06-28T22:37

общество

дербент

россия

владимир путин

республика дагестан

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ДЕРБЕНТ, 28 июн - РИА Новости. Жители дагестанского Дербента встретили восторженными возгласами президента России Владимира Путина, приехавшего к фонтану, который был открыт в парке имени Низами Гянджеви. Глава государства в среду прилетел в Дербент, чтобы обсудить вопросы развития туризма. После совещания российский лидер приехал в парк к фонтану. Там его встретили аплодисментами и восторженными возгласами. Молодежь буквально окружила президента, задавая вопросы и снимая происходящее на телефоны. Мультимедийный фонтан оснащен 1,3 тысячами световых прожекторов, двумя видеопроекторами и акустической системой. Благодаря современной программе управления можно создавать самые разные видеоролики и проецировать изображение на струи воды. Есть и уникальная для российских фонтанов опция — "огонь на воде". Также имеется площадка для запуска фейерверков. В помещении фонтанного комплекса открыт интерактивный музей. По нему проводятся экскурсии.

https://ria.ru/20230628/derbent-1880997680.html

дербент

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, дербент, россия, владимир путин, республика дагестан