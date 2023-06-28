https://ria.ru/20230628/nato-1880988857.html

Макрон: необходимо конкретизировать шаги по вступлению Украины в НАТО

Макрон: необходимо конкретизировать шаги по вступлению Украины в НАТО - РИА Новости, 28.06.2023

Макрон: необходимо конкретизировать шаги по вступлению Украины в НАТО

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что на саммите Североатлантического альянса в Вильнюсе необходимо определить конкретные шаги по вступлению Украины в... РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T20:34

2023-06-28T20:34

2023-06-28T20:34

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ПАРИЖ, 28 июн - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что на саммите Североатлантического альянса в Вильнюсе необходимо определить конкретные шаги по вступлению Украины в НАТО. "Через две недели мы встретимся на саммите в Вильнюсе, важность которого в текущем контексте все понимают. Решения, которые будут приняты на нем, определят наши действия в ближайшие годы. В первую очередь, это поддержка Украины, которая должна продолжаться в долгосрочной перспективе. Нам необходимо будет конкретизировать шаги по приему Украины в НАТО, дискуссии о котором мы начали в 2008 году в Бухаресте", - сказал он в ходе заявления для СМИ в преддверии переговоров с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом в Париже, которое транслировалось в официальном аккаунте Елисейскиого дворца в Twitter. Ранее издание Monde сообщало, что Франция решила поддержать вступление Украины в НАТО перед саммитом в Вильнюсе. По информации СМИ, на заседании совета безопасности в Елисейском дворце 12 июня решили, что эта мера впредь будет рассматриваться как "надежная гарантия безопасности, которая будет препятствовать продолжению конфликта на Украине и, при условии его прекращения, предотвратит новую агрессию". Обсуждение этой перспективы также подтолкнет Владимира Зеленского к началу переговоров, считают в офисе президента. Как отмечает издание, такое решение означает полную перемену позиции Франции, сближая ее с позицией стран центральной Европы, в особенности, Польши и стран Балтики. В 2008 году на саммите НАТО в Бухаресте бывший президент Франции Николя Саркози и бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель исключили любую перспективу скорого вступления Украины в НАТО, несмотря на позицию США, напоминает газета. По информации издания, перемена позиции Франции связана с военными трудностями, которые испытывает Украина. "Киеву будет трудно вернуть ряд территорий, занятых Москвой", - пишет СМИ, отмечая, что ситуация усложняется тем, что "военная помощь запада достигла кульминационной точки", став "беспрецедентной в истории современных конфликтов". При этом она "не сможет продолжаться бесконечно". Ближайший саммит Североатлантического альянса пройдет в Вильнюсе 11-12 июля.

https://ria.ru/20230628/ukraina-1880933343.html

https://ria.ru/20230624/makron-1880111263.html

https://ria.ru/20230628/sammit-1880811432.html

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в мире, украина, эммануэль макрон, владимир зеленский, нато, twitter, йенс столтенберг, вильнюс, франция