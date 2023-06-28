Рейтинг@Mail.ru
Макрон: необходимо конкретизировать шаги по вступлению Украины в НАТО - РИА Новости, 28.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:34 28.06.2023
https://ria.ru/20230628/nato-1880988857.html
Макрон: необходимо конкретизировать шаги по вступлению Украины в НАТО
Макрон: необходимо конкретизировать шаги по вступлению Украины в НАТО - РИА Новости, 28.06.2023
Макрон: необходимо конкретизировать шаги по вступлению Украины в НАТО
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что на саммите Североатлантического альянса в Вильнюсе необходимо определить конкретные шаги по вступлению Украины в... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T20:34
2023-06-28T20:34
в мире
украина
эммануэль макрон
владимир зеленский
нато
twitter
йенс столтенберг
вильнюс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0e/1865229870_0:53:3212:1860_1920x0_80_0_0_e690ae410d85d49669dab52d307e9e3a.jpg
ПАРИЖ, 28 июн - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что на саммите Североатлантического альянса в Вильнюсе необходимо определить конкретные шаги по вступлению Украины в НАТО. "Через две недели мы встретимся на саммите в Вильнюсе, важность которого в текущем контексте все понимают. Решения, которые будут приняты на нем, определят наши действия в ближайшие годы. В первую очередь, это поддержка Украины, которая должна продолжаться в долгосрочной перспективе. Нам необходимо будет конкретизировать шаги по приему Украины в НАТО, дискуссии о котором мы начали в 2008 году в Бухаресте", - сказал он в ходе заявления для СМИ в преддверии переговоров с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом в Париже, которое транслировалось в официальном аккаунте Елисейскиого дворца в Twitter. Ранее издание Monde сообщало, что Франция решила поддержать вступление Украины в НАТО перед саммитом в Вильнюсе. По информации СМИ, на заседании совета безопасности в Елисейском дворце 12 июня решили, что эта мера впредь будет рассматриваться как "надежная гарантия безопасности, которая будет препятствовать продолжению конфликта на Украине и, при условии его прекращения, предотвратит новую агрессию". Обсуждение этой перспективы также подтолкнет Владимира Зеленского к началу переговоров, считают в офисе президента. Как отмечает издание, такое решение означает полную перемену позиции Франции, сближая ее с позицией стран центральной Европы, в особенности, Польши и стран Балтики. В 2008 году на саммите НАТО в Бухаресте бывший президент Франции Николя Саркози и бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель исключили любую перспективу скорого вступления Украины в НАТО, несмотря на позицию США, напоминает газета. По информации издания, перемена позиции Франции связана с военными трудностями, которые испытывает Украина. "Киеву будет трудно вернуть ряд территорий, занятых Москвой", - пишет СМИ, отмечая, что ситуация усложняется тем, что "военная помощь запада достигла кульминационной точки", став "беспрецедентной в истории современных конфликтов". При этом она "не сможет продолжаться бесконечно". Ближайший саммит Североатлантического альянса пройдет в Вильнюсе 11-12 июля.
https://ria.ru/20230628/ukraina-1880933343.html
https://ria.ru/20230624/makron-1880111263.html
https://ria.ru/20230628/sammit-1880811432.html
украина
вильнюс
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0e/1865229870_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_198211e0359f74384573d787dc7b9d0c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, эммануэль макрон, владимир зеленский, нато, twitter, йенс столтенберг, вильнюс, франция
В мире, Украина, Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский, НАТО, Twitter, Йенс Столтенберг, Вильнюс, Франция
Макрон: необходимо конкретизировать шаги по вступлению Украины в НАТО

Эммануэль Макрон заявил о необходимости конкретизировать шаги по вступлению Украины в НАТО

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 28 июн - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что на саммите Североатлантического альянса в Вильнюсе необходимо определить конкретные шаги по вступлению Украины в НАТО.
«
"Через две недели мы встретимся на саммите в Вильнюсе, важность которого в текущем контексте все понимают. Решения, которые будут приняты на нем, определят наши действия в ближайшие годы. В первую очередь, это поддержка Украины, которая должна продолжаться в долгосрочной перспективе. Нам необходимо будет конкретизировать шаги по приему Украины в НАТО, дискуссии о котором мы начали в 2008 году в Бухаресте", - сказал он в ходе заявления для СМИ в преддверии переговоров с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом в Париже, которое транслировалось в официальном аккаунте Елисейскиого дворца в Twitter.
Эмблема НАТО на Европейской площади в Киеве - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
Каллас и Столтенберг пообещали "сюрприз" по членству Украины в НАТО
Вчера, 16:05
Ранее издание Monde сообщало, что Франция решила поддержать вступление Украины в НАТО перед саммитом в Вильнюсе.
По информации СМИ, на заседании совета безопасности в Елисейском дворце 12 июня решили, что эта мера впредь будет рассматриваться как "надежная гарантия безопасности, которая будет препятствовать продолжению конфликта на Украине и, при условии его прекращения, предотвратит новую агрессию". Обсуждение этой перспективы также подтолкнет Владимира Зеленского к началу переговоров, считают в офисе президента. Как отмечает издание, такое решение означает полную перемену позиции Франции, сближая ее с позицией стран центральной Европы, в особенности, Польши и стран Балтики.
В 2008 году на саммите НАТО в Бухаресте бывший президент Франции Николя Саркози и бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель исключили любую перспективу скорого вступления Украины в НАТО, несмотря на позицию США, напоминает газета.
Президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
Макрон заявил о создании нового миропорядка и проблемах стран Юга
24 июня, 01:12
По информации издания, перемена позиции Франции связана с военными трудностями, которые испытывает Украина. "Киеву будет трудно вернуть ряд территорий, занятых Москвой", - пишет СМИ, отмечая, что ситуация усложняется тем, что "военная помощь запада достигла кульминационной точки", став "беспрецедентной в истории современных конфликтов". При этом она "не сможет продолжаться бесконечно".
Ближайший саммит Североатлантического альянса пройдет в Вильнюсе 11-12 июля.
Сотрудник службы протокола поправляет украинский флаг в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
Украину пригласили лишь на поля саммита НАТО, пожаловался Кулеба
Вчера, 03:38
 
В миреУкраинаЭммануэль МакронВладимир ЗеленскийНАТОTwitterЙенс СтолтенбергВильнюсФранция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала