https://ria.ru/20230628/koran-1880990646.html
Путину подарили Коран в Дербенте
Путину подарили Коран в Дербенте - РИА Новости, 28.06.2023
Путину подарили Коран в Дербенте
Президент РФ Владимир Путин в ходе своего визита в Дагестан посетил Джума-мечеть в Дербенте, считающуюся одной из древнейших в мире, там ему подарили Коран. РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T20:42
2023-06-28T20:42
2023-06-28T21:00
религия
дербент
россия
владимир путин
дмитрий песков
республика дагестан
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ДЕРБЕНТ, 28 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе своего визита в Дагестан посетил Джума-мечеть в Дербенте, считающуюся одной из древнейших в мире, там ему подарили Коран. Подарок главе государства от лица всех прихожан мечети преподнес помощник муфтия Республики Дагестан Запир Салимов. "Вам большое спасибо за этот подарок. Он, безусловно, найдет свое достойное место в Кремле", - поблагодарил Путин.Салимов в ответ поблагодарил главу государства за визит. "Дай Бог, чтоб не последний раз был", - сказал он. "Я постараюсь", - рассмеялся президент. В Кремле уточнили, что Путину действительно подарили священную для всех мусульман книгу. "Путину подарили Коран", - подтвердил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
https://ria.ru/20230628/koran-1880990447.html
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Путин осматривает достопримечательности Дербента
Путин осматривает достопримечательности Дербента
2023-06-28T20:42
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PT0M39S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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дербент, россия, владимир путин, дмитрий песков, республика дагестан
Религия, Дербент, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Республика Дагестан
Путину подарили Коран в Дербенте
Путин посетил одну из древнейших в мире Джума-мечеть в Дербенте, там ему подарили Коран