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Путину подарили Коран в Дербенте - РИА Новости, 28.06.2023
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Религия
 
20:42 28.06.2023 (обновлено: 21:00 28.06.2023)
https://ria.ru/20230628/koran-1880990646.html
Путину подарили Коран в Дербенте
Путину подарили Коран в Дербенте - РИА Новости, 28.06.2023
Путину подарили Коран в Дербенте
Президент РФ Владимир Путин в ходе своего визита в Дагестан посетил Джума-мечеть в Дербенте, считающуюся одной из древнейших в мире, там ему подарили Коран. РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T20:42
2023-06-28T21:00
религия
дербент
россия
владимир путин
дмитрий песков
республика дагестан
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ДЕРБЕНТ, 28 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе своего визита в Дагестан посетил Джума-мечеть в Дербенте, считающуюся одной из древнейших в мире, там ему подарили Коран. Подарок главе государства от лица всех прихожан мечети преподнес помощник муфтия Республики Дагестан Запир Салимов. &quot;Вам большое спасибо за этот подарок. Он, безусловно, найдет свое достойное место в Кремле&quot;, - поблагодарил Путин.Салимов в ответ поблагодарил главу государства за визит. "Дай Бог, чтоб не последний раз был", - сказал он. "Я постараюсь", - рассмеялся президент. В Кремле уточнили, что Путину действительно подарили священную для всех мусульман книгу. "Путину подарили Коран", - подтвердил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
https://ria.ru/20230628/koran-1880990447.html
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Путин осматривает достопримечательности Дербента
Путин осматривает достопримечательности Дербента
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дербент, россия, владимир путин, дмитрий песков, республика дагестан
Религия, Дербент, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Республика Дагестан
Путину подарили Коран в Дербенте

Путин посетил одну из древнейших в мире Джума-мечеть в Дербенте, там ему подарили Коран

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время посещения древнейшей в России мечети Джума-мечеть в ходе рабочей поездки в Дагестан
Президент РФ Владимир Путин во время посещения древнейшей в России мечети Джума-мечеть в ходе рабочей поездки в Дагестан - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© РИА Новости / Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин во время посещения древнейшей в России мечети Джума-мечеть в ходе рабочей поездки в Дагестан
Читать ria.ru в
ДЕРБЕНТ, 28 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе своего визита в Дагестан посетил Джума-мечеть в Дербенте, считающуюся одной из древнейших в мире, там ему подарили Коран.
Подарок главе государства от лица всех прихожан мечети преподнес помощник муфтия Республики Дагестан Запир Салимов.
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«

"Вам большое спасибо за этот подарок. Он, безусловно, найдет свое достойное место в Кремле", - поблагодарил Путин.

Салимов в ответ поблагодарил главу государства за визит. "Дай Бог, чтоб не последний раз был", - сказал он.
«
"Я постараюсь", - рассмеялся президент.
В Кремле уточнили, что Путину действительно подарили священную для всех мусульман книгу. "Путину подарили Коран", - подтвердил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
 
РелигияДербентРоссияВладимир ПутинДмитрий ПесковРеспублика Дагестан
 
 
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