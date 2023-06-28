Рейтинг@Mail.ru
Владимир Киселев рассказал о помощи артистов российским военным - РИА Новости, 28.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
19:49 28.06.2023
https://ria.ru/20230628/kiselev-1880951403.html
Владимир Киселев рассказал о помощи артистов российским военным
Владимир Киселев рассказал о помощи артистов российским военным - РИА Новости, 28.06.2023
Владимир Киселев рассказал о помощи артистов российским военным
Владелец холдинга "Русская медиагруппа" и лидер группы "Земляне" Владимир Киселев в передаче "Мужской разговор" рассказал о помощи артистов российским военным. РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T19:49
2023-06-28T19:49
шоубиз
владимир киселев (предприниматель)
донецк
луганск
херсон
юлия барановская
алла пугачева
"русская медиагруппа"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/17/1760386065_0:200:3072:1928_1920x0_80_0_0_9df9eaa78cee9e8a33814bd1c863658f.jpg
МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Владелец холдинга "Русская медиагруппа" и лидер группы "Земляне" Владимир Киселев в передаче "Мужской разговор" рассказал о помощи артистов российским военным. "Мы сами организовываем наши концерты, ездим на линии СВО. Мы были в Донецке, Луганске и Херсоне. Я говорю о "Землянах" и артистах, с которыми мы сотрудничаем. Если ты не хочешь кормить свою армию – будешь кормить чужую. Не могу не сказать о Коле Баскове, о Грише Лепсе и ведущей Юлии Барановской. Они не только с нами ездят, но и привозят на передовую обмундирование", – поделился продюсер. По его словам, все музыканты должны объединиться и поддержать страну. "Когда мы объявили мою инициативу премировать воинов, которые уничтожают западные танки, многие артисты поддержали ее. Но многие артисты, которые имеют звание заслуженных, не делают ничего. Они не проявили никакой инициативы. Не жди от родины подачки – скажи, что ты сделал для родины", – подчеркнул Киселев. Он также высказался о сбежавших за границу знаменитостях, осудивших спецоперацию. "Галкин* – законченный враг своей родины. Алла Пугачева не говорила плохих слов о родине, но мы ее потеряли. Андрей Макаревич* был окружен любовью и уверовал, что это будет всегда. А творчество – это такой продукт, когда сначала имеешь популярность, а потом нет. Он подменил творчество политической деятельностью. Эти артисты не понимают, что отрезали у себя пуповину", – заключил музыкант. Агитбригады "Русского радио" вместе с Владимиром Киселевым и его семьей поддержали российских военнослужащих сразу после начала спецоперации. Они устраивали благотворительные концерты и отправляли гуманитарную помощь в новые регионы.На ПМЭФ-2023 Киселев пообещал наградить героев, которые уничтожат западную технику на передовой. Спустя несколько дней артисты вручили первые сертификаты военным за подбитые танки. *Признан Минюстом иноагентом
https://ria.ru/20230613/radio-1877741358.html
донецк
луганск
херсон
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Александра Липатова
Александра Липатова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/17/1760386065_210:0:2941:2048_1920x0_80_0_0_b9ac6f7f0744c340118320e65abac5ef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир киселев (предприниматель), донецк, луганск, херсон, юлия барановская, алла пугачева, "русская медиагруппа", знаменитости, григорий лепс, николай басков, максим галкин, иноагенты, андрей макаревич, россия
Шоубиз, Владимир Киселев (предприниматель), Донецк, Луганск, Херсон, Юлия Барановская, Алла Пугачева, "Русская медиагруппа", Знаменитости, Григорий Лепс, Николай Басков, Максим Галкин, иноагенты, Андрей Макаревич, Россия
Владимир Киселев рассказал о помощи артистов российским военным

Владимир Киселев рассказал о помощи агитбригад российских артистов солдатам СВО

© Фото : из архива Владимира КиселеваГруппа "Земляне"
Группа Земляне - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© Фото : из архива Владимира Киселева
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Владелец холдинга "Русская медиагруппа" и лидер группы "Земляне" Владимир Киселев в передаче "Мужской разговор" рассказал о помощи артистов российским военным.
«
"Мы сами организовываем наши концерты, ездим на линии СВО. Мы были в Донецке, Луганске и Херсоне. Я говорю о "Землянах" и артистах, с которыми мы сотрудничаем. Если ты не хочешь кормить свою армию – будешь кормить чужую. Не могу не сказать о Коле Баскове, о Грише Лепсе и ведущей Юлии Барановской. Они не только с нами ездят, но и привозят на передовую обмундирование", – поделился продюсер.
По его словам, все музыканты должны объединиться и поддержать страну.
«
"Когда мы объявили мою инициативу премировать воинов, которые уничтожают западные танки, многие артисты поддержали ее. Но многие артисты, которые имеют звание заслуженных, не делают ничего. Они не проявили никакой инициативы. Не жди от родины подачки – скажи, что ты сделал для родины", – подчеркнул Киселев.
Он также высказался о сбежавших за границу знаменитостях, осудивших спецоперацию.
«
"Галкин* – законченный враг своей родины. Алла Пугачева не говорила плохих слов о родине, но мы ее потеряли. Андрей Макаревич* был окружен любовью и уверовал, что это будет всегда. А творчество – это такой продукт, когда сначала имеешь популярность, а потом нет. Он подменил творчество политической деятельностью. Эти артисты не понимают, что отрезали у себя пуповину", – заключил музыкант.
Агитбригады "Русского радио" вместе с Владимиром Киселевым и его семьей поддержали российских военнослужащих сразу после начала спецоперации. Они устраивали благотворительные концерты и отправляли гуманитарную помощь в новые регионы.
На ПМЭФ-2023 Киселев пообещал наградить героев, которые уничтожат западную технику на передовой. Спустя несколько дней артисты вручили первые сертификаты военным за подбитые танки.
*Признан Минюстом иноагентом
Агитбригада Русского радио, день медицинского работника - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
Агитбригада "Русского радио" посетила медучреждения в Донбассе
13 июня, 11:17
 
ШоубизВладимир Киселев (предприниматель)ДонецкЛуганскХерсонЮлия БарановскаяАлла Пугачева"Русская медиагруппа"ЗнаменитостиГригорий ЛепсНиколай БасковМаксим ГалкининоагентыАндрей МакаревичРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала