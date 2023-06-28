https://ria.ru/20230628/kiselev-1880951403.html

Владимир Киселев рассказал о помощи артистов российским военным

Владимир Киселев рассказал о помощи артистов российским военным - РИА Новости, 28.06.2023

Владимир Киселев рассказал о помощи артистов российским военным

Владелец холдинга "Русская медиагруппа" и лидер группы "Земляне" Владимир Киселев в передаче "Мужской разговор" рассказал о помощи артистов российским военным. РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T19:49

2023-06-28T19:49

2023-06-28T19:49

шоубиз

владимир киселев (предприниматель)

донецк

луганск

херсон

юлия барановская

алла пугачева

"русская медиагруппа"

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МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Владелец холдинга "Русская медиагруппа" и лидер группы "Земляне" Владимир Киселев в передаче "Мужской разговор" рассказал о помощи артистов российским военным. "Мы сами организовываем наши концерты, ездим на линии СВО. Мы были в Донецке, Луганске и Херсоне. Я говорю о "Землянах" и артистах, с которыми мы сотрудничаем. Если ты не хочешь кормить свою армию – будешь кормить чужую. Не могу не сказать о Коле Баскове, о Грише Лепсе и ведущей Юлии Барановской. Они не только с нами ездят, но и привозят на передовую обмундирование", – поделился продюсер. По его словам, все музыканты должны объединиться и поддержать страну. "Когда мы объявили мою инициативу премировать воинов, которые уничтожают западные танки, многие артисты поддержали ее. Но многие артисты, которые имеют звание заслуженных, не делают ничего. Они не проявили никакой инициативы. Не жди от родины подачки – скажи, что ты сделал для родины", – подчеркнул Киселев. Он также высказался о сбежавших за границу знаменитостях, осудивших спецоперацию. "Галкин* – законченный враг своей родины. Алла Пугачева не говорила плохих слов о родине, но мы ее потеряли. Андрей Макаревич* был окружен любовью и уверовал, что это будет всегда. А творчество – это такой продукт, когда сначала имеешь популярность, а потом нет. Он подменил творчество политической деятельностью. Эти артисты не понимают, что отрезали у себя пуповину", – заключил музыкант. Агитбригады "Русского радио" вместе с Владимиром Киселевым и его семьей поддержали российских военнослужащих сразу после начала спецоперации. Они устраивали благотворительные концерты и отправляли гуманитарную помощь в новые регионы.На ПМЭФ-2023 Киселев пообещал наградить героев, которые уничтожат западную технику на передовой. Спустя несколько дней артисты вручили первые сертификаты военным за подбитые танки. *Признан Минюстом иноагентом

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донецк

луганск

херсон

россия

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

владимир киселев (предприниматель), донецк, луганск, херсон, юлия барановская, алла пугачева, "русская медиагруппа", знаменитости, григорий лепс, николай басков, максим галкин, иноагенты, андрей макаревич, россия