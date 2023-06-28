https://ria.ru/20230628/karera-1880856893.html

Индустрия. Про карьеру (и уважение) в винном бизнесе

Индустрия. Про карьеру (и уважение) в винном бизнесе - РИА Новости, 28.06.2023

Индустрия. Про карьеру (и уважение) в винном бизнесе

За что вину дают медали, как вырастить на своем производстве талантливого винодела-технолога, что такое "гаражное виноделие" и в чем его особенности. Кто сейчас в России занимается производством вина, что выгоднее – поставлять вина в рестораны или торговать в масс-маркете.

2023-06-28T14:00

2023-06-28T14:00

2023-06-28T14:00

сомелье-фрилансер

подкаст

вино

союз виноградарей и виноделов россии

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Индустрия. Про карьеру (и уважение) в винном бизнесе За что вину дают медали, как вырастить на своем производстве талантливого винодела-технолога, что такое "гаражное виноделие" и в чем его особенности. Кто сейчас в России занимается производством вина, что выгоднее – поставлять вина в рестораны или торговать в масс-маркете, как заслужить уважение профессионального сообщества и с чего начать карьеру в винном бизнесе. audio/mpeg

Индустрия. Про карьеру (и уважение) в винном бизнесе За что вину дают медали, как вырастить на своем производстве талантливого винодела-технолога, что такое "гаражное виноделие" и в чем его особенности. Кто сейчас в России занимается производством вина, что выгоднее – поставлять вина в рестораны или торговать в масс-маркете, как заслужить уважение профессионального сообщества и с чего начать карьеру в винном бизнесе. audio/mpeg

Как заслужить уважение профессионального сообщества и с чего начать карьеру в винном бизнесе.Эксперт эпизода - заместитель генерального директора предприятия "Кубань Вино" Евгений Емельянов.Подкаст создан совместно с Роскачеством. Роскачество вместе с Минпромторгом и Минсельхозом России при поддержке АО "Россельхозбанк" реализует ежегодный проект "Винный гид России".Подкаст "Сомелье-фрилансер" выходит по средам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Слушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Telegram и канал в Яндекс.Дзене.________Монтаж: Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

подкаст, вино, союз виноградарей и виноделов россии, аудио