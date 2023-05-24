https://ria.ru/20230524/beloe-1865650342.html
Белое. Вообще-то не хуже остальных
Белое. Вообще-то не хуже остальных - РИА Новости, 24.05.2023
Белое. Вообще-то не хуже остальных
Как делают белое и оранжевое вино, что такое выдержка на дрожжевом осадке, и можно ли из одного винограда получить сухое, сладкое и даже десертное вино. При какой температуре надо подавать белое вино, закончится ли у виноделов фантазия для изобретения новых вкусов и как бочка из акации может подарить новую жизнь рислингу.
2023-05-24T14:00
2023-05-24T14:00
2023-05-24T14:00
сомелье-фрилансер
подкаст
вино
виноделие
роскачество
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Белое. Вообще-то не хуже остальных
Как делают белое и оранжевое вино, что такое выдержка на дрожжевом осадке, и можно ли из одного винограда получить сухое, сладкое и даже десертное вино. При какой температуре надо подавать белое вино, закончится ли у виноделов фантазия для изобретения новых вкусов и как бочка из акации может подарить новую жизнь рислингу.
audio/mpeg
Белое. Вообще-то не хуже остальных
Как делают белое и оранжевое вино, что такое выдержка на дрожжевом осадке, и можно ли из одного винограда получить сухое, сладкое и даже десертное вино. При какой температуре надо подавать белое вино, закончится ли у виноделов фантазия для изобретения новых вкусов и как бочка из акации может подарить новую жизнь рислингу.
audio/mpeg
Эксперт эпизода - главный винодел предприятия "Кубань Вино" Ванда Ботнарь. Подкаст создан совместно с Роскачеством. Роскачество вместе с Минпромторгом и Минсельхозом России при поддержке АО "Россельхозбанк" реализует ежегодный проект "Винный гид России".Подкаст "Сомелье-фрилансер" выходит по средам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Слушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Telegram и канал в Яндекс.Дзене.________Монтаж: Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru
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подкаст, вино, виноделие, роскачество, аудио
Сомелье-фрилансер, Подкаст, Вино, Виноделие, Роскачество
Белое. Вообще-то не хуже остальных
Как делают белое и оранжевое вино, что такое выдержка на дрожжевом осадке, и можно ли из одного винограда получить сухое, сладкое и даже десертное вино. При какой температуре надо подавать белое вино, закончится ли у виноделов фантазия для изобретения новых вкусов и как бочка из акации может подарить новую жизнь рислингу.