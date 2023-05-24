https://ria.ru/20230524/beloe-1865650342.html

Белое. Вообще-то не хуже остальных

Белое. Вообще-то не хуже остальных - РИА Новости, 24.05.2023

Белое. Вообще-то не хуже остальных

Как делают белое и оранжевое вино, что такое выдержка на дрожжевом осадке, и можно ли из одного винограда получить сухое, сладкое и даже десертное вино. При какой температуре надо подавать белое вино, закончится ли у виноделов фантазия для изобретения новых вкусов и как бочка из акации может подарить новую жизнь рислингу.

2023-05-24T14:00

2023-05-24T14:00

2023-05-24T14:00

сомелье-фрилансер

подкаст

вино

виноделие

роскачество

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Белое. Вообще-то не хуже остальных Как делают белое и оранжевое вино, что такое выдержка на дрожжевом осадке, и можно ли из одного винограда получить сухое, сладкое и даже десертное вино. При какой температуре надо подавать белое вино, закончится ли у виноделов фантазия для изобретения новых вкусов и как бочка из акации может подарить новую жизнь рислингу. audio/mpeg

Белое. Вообще-то не хуже остальных Как делают белое и оранжевое вино, что такое выдержка на дрожжевом осадке, и можно ли из одного винограда получить сухое, сладкое и даже десертное вино. При какой температуре надо подавать белое вино, закончится ли у виноделов фантазия для изобретения новых вкусов и как бочка из акации может подарить новую жизнь рислингу. audio/mpeg

Эксперт эпизода - главный винодел предприятия "Кубань Вино" Ванда Ботнарь. Подкаст создан совместно с Роскачеством. Роскачество вместе с Минпромторгом и Минсельхозом России при поддержке АО "Россельхозбанк" реализует ежегодный проект "Винный гид России".Подкаст "Сомелье-фрилансер" выходит по средам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Слушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Telegram и канал в Яндекс.Дзене.________Монтаж: Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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подкаст, вино, виноделие, роскачество, аудио