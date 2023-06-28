https://ria.ru/20230628/gruziya-1880780060.html

Грузия выбирает Россию и свое будущее

Грузия выбирает Россию и свое будущее - РИА Новости, 28.06.2023

Грузия выбирает Россию и свое будущее

Как сообщает Союз импортеров нефтепродуктов Грузии, страна по итогам первого квартала увеличила закупки сжиженного природного газа сразу на треть,... РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T08:00

2023-06-28T08:00

2023-06-28T08:06

аналитика

экономика

цены на нефть

грузия

тбилиси

россия

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Как сообщает Союз импортеров нефтепродуктов Грузии, страна по итогам первого квартала увеличила закупки сжиженного природного газа сразу на треть, нефтепродуктов же Тбилиси купил на 250 миллионов долларов в целом, из которых 168 пришлось на российский импорт. Если сравнивать с показателями 2022-го, то импорт черного золота взлетел сразу на 275 процентов. Здесь нет ошибки — чуть менее трехсот процентов.Немногим ранее была опубликована официальная статистика, из которой следует, что товарооборот между нашими странами только за первые два месяца текущего года превысил 467 миллионов долларов, то есть наблюдается рост на 48 процентов по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.Грузия в последнее время — редчайший гость в лентах новостей, а потому позволим себе сделать беглый обзор по профильным направлениям.Наша кавказская соседка — страна небольшая, с населением 3,7 миллиона человек. Для обеспечения жизнедеятельности промышленности и населения Тбилиси требуется где-нибудь найти не менее двух с половиной миллиардов кубометров газа. Именно столько составляет годовое потребление. Половина этого объема уходит на генерацию электричества, во второй половине крупнейшие доли отнимают промышленный и бытовой сектора, оставляя на производство топлива и переработку сущую малость.Здесь нужно понимать, что природный газ в генерации занимает скромные 18 процентов, а необходимые стране 13 тераватт-часов почти на 80 процентов закрывают многочисленные гидроэлектростанции малой и средней мощности. Очень важным аспектом является то, что Тбилиси практически не закупает электричество за рубежом, полностью обеспечивая свои нужды.При этом общую энерговооруженность этой кавказской страны Международное энергетическое агентство оценивает всего в 21 процент. Как несложно догадаться, дефицит приходится именно на углеводороды.Грузия, если взглянуть на карту ресурсных транспортных магистралей, представляет собой ключевой логистический и транзитный узел. Ее территорию с востока на запад и с севера на юг пересекают трубы нефте- и газопроводов, которые связывают основных поставщиков — Россию и Азербайджан — с Арменией и Турцией. Москва ежегодно прокачивает не менее 2,4 миллиарда кубометров голубого топлива в интересах Еревана. Баку со своего месторождения Шах-Дениз поставляет через грузинские горы в Турцию не менее 16 миллиардов кубов. Естественно, что Грузия не просто прокачивает углеводороды, а часть покупает для собственных нужд.С нефтью ситуация схожая.Правда, Грузия в абсолютном большинстве покупает не сырую нефть, так как не имеет значимых мощностей по ее переработке, а уже вторичные продукты, то есть бензин, дизель, керосин, мазут, газойль и так далее. Дизельное топливо в структуре импорта составляет 42 процента, еще 40 приходится на бензин. Тбилиси старается сильно не привязываться ни к одному из поставщиков, а потому поставки идут из Азербайджана, России и даже Румынии и Болгарии, которые отправляют свою продукцию танкерами в порты Сухуми и Поти. На прохождение прошлого года Грузии потребовалось 1,3 миллиона метрических тонн нефтепродуктов.Возьмем паузу в цифрах и слегка погрузимся в политику и межгосударственные отношения.Чтобы картина повествования была цельной, нужно сказать, что в конце 2018 года Натела Турнава, тогдашний министр экономики и устойчивого развития, опубликовала государственную программу, в которой говорилось следующее: Грузия на 98 процентов закрывает собственные потребности в природном газе поставками из Азербайджана и в 2019 году собиралась свести долю российского импорта до полного нуля. Отметим, что в отдельные периоды по месяцам так и было, хотя полностью отказаться от закупок с севера Тбилиси все-таки не смог.В феврале 2022 года началась СВО на Украине, но Грузия, паче чаяния, наотрез отказалась вводить какие-либо экономические санкции против России. Это вызвало немалый политический скандал, в ходе которого Киев прямо обвинял Тбилиси в предательстве: мол, мы за вас в 2008 году открыто воевали и поддерживали. Невзирая на сильнейшую русофобию, что царит среди части населения, грузинские парламентарии оказались значительно прозорливее. Ну или просто у них с математикой дела обстоят получше. Парламент фактически проигнорировал все русофобские выпады президента Зурабишвили и не стал даже препятствовать возобновлению прямого авиасообщения, которое было запущено по личной инициативе Владимира Путина. Мэр столицы Каха Каладзе в интервью западным медиа прямо заявлял, что будет исходить из интересов своих сограждан, пусть он и отдал не один год игре за киевское "Динамо".Как теперь видно, помимо ярких публичных процессов, параллельно шли и мероприятия за медиакулисами.Всего месяц назад мы обсуждали действительно эпохальный проект по смычке железнодорожной ветки Решт — Астара, которая фактически создает прямой транспортный коридор из России сквозь Иран аж до индийского порта Мумбай. Тогда мы вскользь упомянули и потенциал грузинского направления, поставив многоточие и вопросительный знак за скобками. Конец июня показал, что наши дипломаты и энергетики свой хлеб едят вовсе не зря, и, судя по динамике изменения импорта энергоресурсов, можно с осторожностью ожидать разморозки и других межгосударственных проектов. Критически важных не только для России, но и чрезвычайно выгодных для Грузии и региона в целом.Учитывая весьма неоднозначные отношения Москвы и Тбилиси, тем более приятно наблюдать: пусть не дружба, но здоровый прагматизм приносит гораздо больше пользы, чем самоубийственные прыжки в санкционную яму и разрыв торговых отношений. Казалось бы, при чем тут Евросоюз.

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https://ria.ru/20230620/gruziya-1879340237.html

https://ria.ru/20230529/gruziya-1874862371.html

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Сергей Савчук https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg

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Сергей Савчук https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg

аналитика, экономика, цены на нефть, грузия, тбилиси, россия