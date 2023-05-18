https://ria.ru/20230518/doroga-1872494433.html

Россия исполнила полуторавековую мечту царей и советской власти

Россия исполнила полуторавековую мечту царей и советской власти - РИА Новости, 18.05.2023

Россия исполнила полуторавековую мечту царей и советской власти

Вчерашний день, 17 мая 2023 года, совершенно точно войдет в новейшую историю как событие поистине исторического масштаба, о котором однажды, вполне возможно,... РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T08:00

2023-05-18T08:00

2023-05-18T08:09

аналитика

россия

иран

москва

владимир путин

ибрахим раиси

александр новак

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Вчерашний день, 17 мая 2023 года, совершенно точно войдет в новейшую историю как событие поистине исторического масштаба, о котором однажды, вполне возможно, даже напишут отдельную главу в учебнике по экономике для профильных вузов. В этот день Владимир Путин в режиме видеомоста вместе со своим иранским коллегой Ибрахимом Раиси дал старт строительству железнодорожной ветки Решт — Астара. Данный проект уже в ближайшем будущем воплотит мечту почти всех политических лидеров нашей страны за последние полтора века.Этому событию предшествовала высадка в Тегеране российского политического десанта в лице вице-премьера Александра Новака, министра транспорта Виталия Савельева, заместителя главы Центрального банка России и главы Таможенной службы. Посол Ирана в Москве Казем Джалали также сообщил, что в рамках этого же проекта уже на следующей неделе в Иран прибудет Эльвира Набиуллина. Состав российской делегации сам по себе намекает на важность события для нашей страны, а прием, оказанный Ираном, подтверждает ничуть не меньшую заинтересованность стороны персидской.Протяженность строящегося участка Решт — Астара всего 162 километра, и он целиком пролегает по территории исламской республики, но кажущаяся скромность цифр не должна никого вводить в заблуждение.Строительство Закавказской (тогда Поти-Тифлисской) железной дороги началось в 1865 году. Император Александр II и его преемники на троне упорно тянули колеи на юг сквозь горы Кавказа, ведомые безумной по тем временам мечтой — соединить прямым сухопутным коридором Россию и далекую Персию. О важности проекта говорит тот факт, что строительство не прекращалось на всем протяжении Первой мировой войны, к моменту революции 1917 года стальные магистрали дотянулись до Сочи, наискось прошли Армению и ушли в Турцию, а также почти достигли Баку.После революции большевики принялись за дело с утроенным рвением. Уже в 1925 году трассу дотянули до армянского Ленинакана, грузинского Цхалтубо, в 1940 году на маршруте появились осетинский Цхинвал и абхазский Сухум, а в 1949-м грандиозная стройка завершилась открытием крупной станции Адлер. Дорога была переименована в Закавказскую. Но дальше дело пошло туго, и к 1991 году крайними точками на карте железной дороги остались Ленинакан в Армении и станции Нахичевань и Ленкорань в Азербайджане.Сейчас очень много говорят о сближении Москвы и Пекина, незаслуженно отодвигая в тень аналогичные процессы с Ираном. В декабре прошлого года американский Bloomberg разразился форменной истерикой на тему того, что Москва и Тегеран ударными темпами строят сразу несколько транспортных коридоров, включая морской через Астрахань и Дагестан в порты Астара, ‎Энзели,‏ ‎Ноушехр ‎и ‎Амирабад, а также обсуждаемый сегодня железнодорожный участок. Внезапно выяснилось, что персы, давно и прочно сидящие под санкциями США и всего демократического мира, стахановскими темпами тянут железную ветку на юг в порты Бендер-Аббас и Чабахар. Как только стройка будет завершена, из России можно будет прямиком добраться даже не до Тегерана, а сразу до индийского порта Мумбаи — одного из крупнейших товарно-логистических узлов всей Азии, по перевалке уступающего только портам Кандла и Парадип, через каждый из которых ежегодно проходит более сотни миллионов тонн грузов.Именно поэтому строительство последнего отрезка трассы мизерной по железнодорожным меркам протяженности придается такое значение, а первый костыль в полотно забивают под присмотром глав двух государств.Здесь нужно обязательно добавить несколько кавказских штрихов.Во-первых, становится понятно дипломатическое упорство Москвы, выступающей арбитром между Арменией и Азербайджаном. Кремлю критически важно проложить надежный транспортный коридор в Азию, а для этого нужно, чтобы в регионе, через который проходит единственная ветка, было спокойно и стабильно. Во-вторых, остается до сего дня не используемый участок пути через Грузию. Тбилиси, конечно, никакой не союзник, но санкции против России за полтора года так и не ввел, а недавно Владимир Путин внезапно возобновил авиационное сообщение между странами. Примечательно, что Саломе Зурабишвили назвала это провокацией, но парламент ее мнение просто проигнорировал, так что в резерве остается и грузинский транзит, ведущий в турецкий Эрзурум; но об этом в другой раз.В копилку неслучайных случайностей нужно добавить также факт, что по итогам 2022 года товарооборот между Россией и Ираном установил новый исторический рекорд. Посол России в Иране Алексей Дедов недавно сообщил, что за год показатели выросли сразу на 15 процентов, а общая стоимость превысила 4,5 миллиарда долларов. Россия отправляет на юг продукты неорганической химии, жизненно важное для иранской нефтяной и газовой промышленности оборудование, различные измерительные приборы. В обратную сторону едут продукты питания, стройматериалы, пластмассы и черные металлы.В завершение добавим, что сейчас грузы между Россией и Ираном закладывают длинную загогулину, выходя из портов Балтики и следуя далее через Северное море, мимо Франции, Испании, через Средиземное море и Суэцкий канал. Суда, чтобы достичь упомянутого выше порта Мумбаи, проделывают путь протяженностью более 14 тысяч километров, на что уходит в среднем 40 дней. Как только откроется короткий — дешевый и прямой — путь через Кавказ и Иран, протяженность маршрута сократится до трех тысяч километров.Как говорится, коротка рельса, да дорога.

https://ria.ru/20230517/putin-1872337243.html

https://ria.ru/20230215/rzhd-1852094695.html

https://ria.ru/20230517/ekonomika-1872339448.html

https://ria.ru/20230517/mestorozhdeniya-1872462767.html

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Сергей Савчук https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg

аналитика, россия, иран, москва, владимир путин, ибрахим раиси, александр новак