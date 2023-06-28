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Ленобласть увеличила объем финансирования АПК - РИА Новости, 28.06.2023
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Ленинградская область
Ленинградская область
 
19:15 28.06.2023
https://ria.ru/20230628/finansirovanie-1880977002.html
Ленобласть увеличила объем финансирования АПК
Ленобласть увеличила объем финансирования АПК - РИА Новости, 28.06.2023
Ленобласть увеличила объем финансирования АПК
Власти Ленинградской области в 2023 году увеличили объем финансирования производителей сельхозпродукции на 400 миллионов рублей - до 5,7 миллиарда рублей,... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T19:15
2023-06-28T19:15
ленинградская область
ленинградская область
александр дрозденко
россия
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июн – РИА Новости. Власти Ленинградской области в 2023 году увеличили объем финансирования производителей сельхозпродукции на 400 миллионов рублей - до 5,7 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По его словам, с начала года аграриям Ленобласти из областного бюджета доведено 3,4 миллиарда рублей, что на 39 миллионов рублей, больше чем в 2022 году. Как уточнил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, власти региона намерены сохранить позиции области по производству сельскохозяйственной продукции."Выполнение задач, которые перед нами ставят президент и правительство России по обеспечению продовольственной безопасности, очень важно. Погода преподносит нам сюрпризы, но мы полностью сделали все от нас зависящее и по полевым работам, семенам, удобрениям, и по финансовому обеспечению — область полностью выполнила свои обязательства перед аграриями по доведению господдержки. Работаем по графику в соответствии с планами и обязательствами, надеемся на погоду. К концу года — возможно еще увеличение бюджета", — сказал Дрозденко на открытии Ленинградского Дня поля — сельскохозяйственной выставки, посвященной началу кормозаготовительной кампании.В ходе пленарного заседания руководители ведущих сельхозпредприятий региона и специализированных компаний, обеспечивающих деятельность АПК, обсудили итоги посевной и перспективы кормозаготовительной кампании. Глава региона вручил награды Минсельхоза РФ и Ленинградской области лучшим аграриям региона.Продолжился День поля на демонстрационной площадке племзавода "Красногвардейский", который принимает праздник. В поле развернулась выставка современной сельскохозяйственной техники. 40 компаний представили почти 200 единиц техники, которая находится на вооружении хозяйств. В угодьях хозяйства прошли демонстрационные работы техники по заготовке кормов.
https://ria.ru/20230619/lenoblast-1879132047.html
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ленинградская область, александр дрозденко, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Ленинградская область , Ленинградская область, Александр Дрозденко, Россия, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)

Ленобласть увеличила объем финансирования АПК

© Фото : Правительство Ленинградской областиГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко выступает на открытии сельскохозяйственной выставки "День поля"
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко выступает на открытии сельскохозяйственной выставки День поля - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© Фото : Правительство Ленинградской области
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко выступает на открытии сельскохозяйственной выставки "День поля"
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июн – РИА Новости. Власти Ленинградской области в 2023 году увеличили объем финансирования производителей сельхозпродукции на 400 миллионов рублей - до 5,7 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
По его словам, с начала года аграриям Ленобласти из областного бюджета доведено 3,4 миллиарда рублей, что на 39 миллионов рублей, больше чем в 2022 году. Как уточнил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, власти региона намерены сохранить позиции области по производству сельскохозяйственной продукции.
"Выполнение задач, которые перед нами ставят президент и правительство России по обеспечению продовольственной безопасности, очень важно. Погода преподносит нам сюрпризы, но мы полностью сделали все от нас зависящее и по полевым работам, семенам, удобрениям, и по финансовому обеспечению — область полностью выполнила свои обязательства перед аграриями по доведению господдержки. Работаем по графику в соответствии с планами и обязательствами, надеемся на погоду. К концу года — возможно еще увеличение бюджета", — сказал Дрозденко на открытии Ленинградского Дня поля — сельскохозяйственной выставки, посвященной началу кормозаготовительной кампании.
В ходе пленарного заседания руководители ведущих сельхозпредприятий региона и специализированных компаний, обеспечивающих деятельность АПК, обсудили итоги посевной и перспективы кормозаготовительной кампании. Глава региона вручил награды Минсельхоза РФ и Ленинградской области лучшим аграриям региона.
Продолжился День поля на демонстрационной площадке племзавода "Красногвардейский", который принимает праздник. В поле развернулась выставка современной сельскохозяйственной техники. 40 компаний представили почти 200 единиц техники, которая находится на вооружении хозяйств. В угодьях хозяйства прошли демонстрационные работы техники по заготовке кормов.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
Дрозденко: Ленобласть - привлекательный для бизнеса регион
19 июня, 13:39
 
Ленинградская областьЛенинградская областьАлександр ДрозденкоРоссияМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
 
 
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