https://ria.ru/20230628/finansirovanie-1880977002.html

Ленобласть увеличила объем финансирования АПК

Ленобласть увеличила объем финансирования АПК - РИА Новости, 28.06.2023

Ленобласть увеличила объем финансирования АПК

Власти Ленинградской области в 2023 году увеличили объем финансирования производителей сельхозпродукции на 400 миллионов рублей - до 5,7 миллиарда рублей,... РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T19:15

2023-06-28T19:15

2023-06-28T19:15

ленинградская область

ленинградская область

александр дрозденко

россия

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июн – РИА Новости. Власти Ленинградской области в 2023 году увеличили объем финансирования производителей сельхозпродукции на 400 миллионов рублей - до 5,7 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По его словам, с начала года аграриям Ленобласти из областного бюджета доведено 3,4 миллиарда рублей, что на 39 миллионов рублей, больше чем в 2022 году. Как уточнил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, власти региона намерены сохранить позиции области по производству сельскохозяйственной продукции."Выполнение задач, которые перед нами ставят президент и правительство России по обеспечению продовольственной безопасности, очень важно. Погода преподносит нам сюрпризы, но мы полностью сделали все от нас зависящее и по полевым работам, семенам, удобрениям, и по финансовому обеспечению — область полностью выполнила свои обязательства перед аграриями по доведению господдержки. Работаем по графику в соответствии с планами и обязательствами, надеемся на погоду. К концу года — возможно еще увеличение бюджета", — сказал Дрозденко на открытии Ленинградского Дня поля — сельскохозяйственной выставки, посвященной началу кормозаготовительной кампании.В ходе пленарного заседания руководители ведущих сельхозпредприятий региона и специализированных компаний, обеспечивающих деятельность АПК, обсудили итоги посевной и перспективы кормозаготовительной кампании. Глава региона вручил награды Минсельхоза РФ и Ленинградской области лучшим аграриям региона.Продолжился День поля на демонстрационной площадке племзавода "Красногвардейский", который принимает праздник. В поле развернулась выставка современной сельскохозяйственной техники. 40 компаний представили почти 200 единиц техники, которая находится на вооружении хозяйств. В угодьях хозяйства прошли демонстрационные работы техники по заготовке кормов.

https://ria.ru/20230619/lenoblast-1879132047.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

ленинградская область, александр дрозденко, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)