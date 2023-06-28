Ленобласть увеличила объем финансирования АПК
© Фото : Правительство Ленинградской областиГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко выступает на открытии сельскохозяйственной выставки "День поля"
© Фото : Правительство Ленинградской области
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко выступает на открытии сельскохозяйственной выставки "День поля"
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июн – РИА Новости. Власти Ленинградской области в 2023 году увеличили объем финансирования производителей сельхозпродукции на 400 миллионов рублей - до 5,7 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
По его словам, с начала года аграриям Ленобласти из областного бюджета доведено 3,4 миллиарда рублей, что на 39 миллионов рублей, больше чем в 2022 году. Как уточнил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, власти региона намерены сохранить позиции области по производству сельскохозяйственной продукции.
"Выполнение задач, которые перед нами ставят президент и правительство России по обеспечению продовольственной безопасности, очень важно. Погода преподносит нам сюрпризы, но мы полностью сделали все от нас зависящее и по полевым работам, семенам, удобрениям, и по финансовому обеспечению — область полностью выполнила свои обязательства перед аграриями по доведению господдержки. Работаем по графику в соответствии с планами и обязательствами, надеемся на погоду. К концу года — возможно еще увеличение бюджета", — сказал Дрозденко на открытии Ленинградского Дня поля — сельскохозяйственной выставки, посвященной началу кормозаготовительной кампании.
В ходе пленарного заседания руководители ведущих сельхозпредприятий региона и специализированных компаний, обеспечивающих деятельность АПК, обсудили итоги посевной и перспективы кормозаготовительной кампании. Глава региона вручил награды Минсельхоза РФ и Ленинградской области лучшим аграриям региона.
Продолжился День поля на демонстрационной площадке племзавода "Красногвардейский", который принимает праздник. В поле развернулась выставка современной сельскохозяйственной техники. 40 компаний представили почти 200 единиц техники, которая находится на вооружении хозяйств. В угодьях хозяйства прошли демонстрационные работы техники по заготовке кормов.