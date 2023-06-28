https://ria.ru/20230628/derbent-1880997680.html
Путин дал поручения по развитию Дербента
Путин дал поручения по развитию Дербента - РИА Новости, 28.06.2023
Путин дал поручения по развитию Дербента
Президент России Владимир Путин поручил кабмину совместно с регионом обеспечить развитие Дербента, источники финансирования должны быть определены. РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T21:51
2023-06-28T21:51
2023-06-28T21:51
туризм
экономика
россия
дербент
владимир путин
республика дагестан
туризм
новости - туризм
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ДЕРБЕНТ, 28 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину совместно с регионом обеспечить развитие Дербента, источники финансирования должны быть определены. "Что касается развития Дербента, я прошу правительство РФ, как здесь руководитель региона республики просил, совместно с регионом, не затягивая, актуализировать планы развития, внести необходимые коррективы в части сроков реализации и финансирования", - сказал Путин на совещании по вопросам развития туризма.Президент отметил, что в целом источники финансирования должны быть определены, а цели, которые ставятся, реализовываться.
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Путин осматривает достопримечательности Дербента
Путин осматривает достопримечательности Дербента
2023-06-28T21:51
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PT0M39S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Туризм, Экономика, Россия, Дербент, Владимир Путин, Республика Дагестан, Туризм, Новости - Туризм
Путин дал поручения по развитию Дербента
Путин поручил правительству совместно с регионом обеспечить развитие Дербента