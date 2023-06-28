https://ria.ru/20230628/derbent-1880997680.html

Путин дал поручения по развитию Дербента

Путин дал поручения по развитию Дербента - РИА Новости, 28.06.2023

Путин дал поручения по развитию Дербента

Президент России Владимир Путин поручил кабмину совместно с регионом обеспечить развитие Дербента, источники финансирования должны быть определены. РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T21:51

2023-06-28T21:51

2023-06-28T21:51

туризм

экономика

россия

дербент

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туризм

новости - туризм

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ДЕРБЕНТ, 28 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину совместно с регионом обеспечить развитие Дербента, источники финансирования должны быть определены. "Что касается развития Дербента, я прошу правительство РФ, как здесь руководитель региона республики просил, совместно с регионом, не затягивая, актуализировать планы развития, внести необходимые коррективы в части сроков реализации и финансирования", - сказал Путин на совещании по вопросам развития туризма.Президент отметил, что в целом источники финансирования должны быть определены, а цели, которые ставятся, реализовываться.

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2023

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин осматривает достопримечательности Дербента Путин осматривает достопримечательности Дербента 2023-06-28T21:51 true PT0M39S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, дербент, владимир путин, республика дагестан, туризм, новости - туризм, видео