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Путин дал поручения по развитию Дербента - РИА Новости, 28.06.2023
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Туризм
 
21:51 28.06.2023
https://ria.ru/20230628/derbent-1880997680.html
Путин дал поручения по развитию Дербента
Путин дал поручения по развитию Дербента - РИА Новости, 28.06.2023
Путин дал поручения по развитию Дербента
Президент России Владимир Путин поручил кабмину совместно с регионом обеспечить развитие Дербента, источники финансирования должны быть определены. РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T21:51
2023-06-28T21:51
туризм
экономика
россия
дербент
владимир путин
республика дагестан
туризм
новости - туризм
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ДЕРБЕНТ, 28 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину совместно с регионом обеспечить развитие Дербента, источники финансирования должны быть определены. &quot;Что касается развития Дербента, я прошу правительство РФ, как здесь руководитель региона республики просил, совместно с регионом, не затягивая, актуализировать планы развития, внести необходимые коррективы в части сроков реализации и финансирования&quot;, - сказал Путин на совещании по вопросам развития туризма.Президент отметил, что в целом источники финансирования должны быть определены, а цели, которые ставятся, реализовываться.
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Путин осматривает достопримечательности Дербента
Путин осматривает достопримечательности Дербента
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экономика, россия, дербент, владимир путин, республика дагестан, туризм, новости - туризм, видео
Туризм, Экономика, Россия, Дербент, Владимир Путин, Республика Дагестан, Туризм, Новости - Туризм
Путин дал поручения по развитию Дербента
ДЕРБЕНТ, 28 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину совместно с регионом обеспечить развитие Дербента, источники финансирования должны быть определены.
2023-06-28T21:51
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Путин дал поручения по развитию Дербента

Путин поручил правительству совместно с регионом обеспечить развитие Дербента

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкВид на город Дербент в Дагестане
Вид на город Дербент в Дагестане - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Вид на город Дербент в Дагестане. Архивное фото
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ДЕРБЕНТ, 28 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину совместно с регионом обеспечить развитие Дербента, источники финансирования должны быть определены.
«

"Что касается развития Дербента, я прошу правительство РФ, как здесь руководитель региона республики просил, совместно с регионом, не затягивая, актуализировать планы развития, внести необходимые коррективы в части сроков реализации и финансирования", - сказал Путин на совещании по вопросам развития туризма.

Президент отметил, что в целом источники финансирования должны быть определены, а цели, которые ставятся, реализовываться.
 
ТуризмЭкономикаРоссияДербентВладимир ПутинРеспублика ДагестанТуризмНовости - Туризм
 
 
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