https://ria.ru/20230628/arbenina-1880899025.html

Депутат Госдумы резко отреагировала на прошедший концерт Арбениной

Депутат Госдумы резко отреагировала на прошедший концерт Арбениной - РИА Новости, 28.06.2023

Депутат Госдумы резко отреагировала на прошедший концерт Арбениной

Депутат Госдумы Екатерина Стенякина заявила в интервью "Абзацу", что разберется с площадкой КСК "Экспресс" в Ростове-на-Дону, на которой 27 июня состоялось шоу... РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T15:08

2023-06-28T15:08

2023-06-28T15:08

шоубиз

ростов-на-дону

госдума рф

ночные снайперы

диана арбенина

знаменитости

музыка

россия

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МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Депутат Госдумы Екатерина Стенякина заявила в интервью "Абзацу", что разберется с площадкой КСК "Экспресс" в Ростове-на-Дону, на которой 27 июня состоялось шоу группы "Ночные снайперы". "Мне нужно разобраться с ситуацией. Однозначно это решение будет на совести тех людей, которые вдруг поменяли свою позицию. Тем более это площадка, которая принадлежит государственной компании", – рассказала Стенякина.По словам депутата, ранее она обратилась к КСК "Экспресс" с просьбой отменить выступление коллектива. Политик отметила, что получила от администрации площадки положительный ответ. "Мне нужно сейчас посмотреть с точки зрения закона, как на это отреагировать, потому что получается, что на депутатский запрос мне предоставили ложную информацию", – пожаловалась она.Концерт Дианы Арбениной и ее группы "Ночные снайперы" состоялся в Ростове-на-Дону вопреки сообщениям о его отмене. Менее чем за сутки до шоу представители площадки заявили РИА Новости, что выступление коллектива отменено. При этом в пресс-службе рок-исполнительницы отметили, что музыканты готовы выйти на сцену. За последние три месяца отменилось несколько концертов "Ночных снайперов" в российских городах. По данным СМИ, причиной послужила позиция Арбениной относительно Крыма и СВО.

https://ria.ru/20230607/arbenina-1876723666.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

ростов-на-дону, госдума рф, ночные снайперы, диана арбенина, знаменитости, музыка, россия