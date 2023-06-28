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Депутат Госдумы резко отреагировала на прошедший концерт Арбениной - РИА Новости, 28.06.2023
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Шоубиз
 
15:08 28.06.2023
https://ria.ru/20230628/arbenina-1880899025.html
Депутат Госдумы резко отреагировала на прошедший концерт Арбениной
Депутат Госдумы резко отреагировала на прошедший концерт Арбениной - РИА Новости, 28.06.2023
Депутат Госдумы резко отреагировала на прошедший концерт Арбениной
Депутат Госдумы Екатерина Стенякина заявила в интервью "Абзацу", что разберется с площадкой КСК "Экспресс" в Ростове-на-Дону, на которой 27 июня состоялось шоу... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T15:08
2023-06-28T15:08
шоубиз
ростов-на-дону
госдума рф
ночные снайперы
диана арбенина
знаменитости
музыка
россия
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МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Депутат Госдумы Екатерина Стенякина заявила в интервью "Абзацу", что разберется с площадкой КСК "Экспресс" в Ростове-на-Дону, на которой 27 июня состоялось шоу группы "Ночные снайперы". &quot;Мне нужно разобраться с ситуацией. Однозначно это решение будет на совести тех людей, которые вдруг поменяли свою позицию. Тем более это площадка, которая принадлежит государственной компании&quot;, – рассказала Стенякина.По словам депутата, ранее она обратилась к КСК "Экспресс" с просьбой отменить выступление коллектива. Политик отметила, что получила от администрации площадки положительный ответ. &quot;Мне нужно сейчас посмотреть с точки зрения закона, как на это отреагировать, потому что получается, что на депутатский запрос мне предоставили ложную информацию&quot;, – пожаловалась она.Концерт Дианы Арбениной и ее группы "Ночные снайперы" состоялся в Ростове-на-Дону вопреки сообщениям о его отмене. Менее чем за сутки до шоу представители площадки заявили РИА Новости, что выступление коллектива отменено. При этом в пресс-службе рок-исполнительницы отметили, что музыканты готовы выйти на сцену. За последние три месяца отменилось несколько концертов "Ночных снайперов" в российских городах. По данным СМИ, причиной послужила позиция Арбениной относительно Крыма и СВО.
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ростов-на-дону, госдума рф, ночные снайперы, диана арбенина, знаменитости, музыка, россия
Шоубиз, Ростов-на-Дону, Госдума РФ, Ночные снайперы, Диана Арбенина, Знаменитости, Музыка, Россия
Депутат Госдумы резко отреагировала на прошедший концерт Арбениной

Депутат Госдумы заявила, что будет разбираться с ситуацией, связанной с шоу Арбениной

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкДиана Арбенина
Диана Арбенина - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Депутат Госдумы Екатерина Стенякина заявила в интервью "Абзацу", что разберется с площадкой КСК "Экспресс" в Ростове-на-Дону, на которой 27 июня состоялось шоу группы "Ночные снайперы".
«

"Мне нужно разобраться с ситуацией. Однозначно это решение будет на совести тех людей, которые вдруг поменяли свою позицию. Тем более это площадка, которая принадлежит государственной компании", – рассказала Стенякина.

По словам депутата, ранее она обратилась к КСК "Экспресс" с просьбой отменить выступление коллектива. Политик отметила, что получила от администрации площадки положительный ответ.
«

"Мне нужно сейчас посмотреть с точки зрения закона, как на это отреагировать, потому что получается, что на депутатский запрос мне предоставили ложную информацию", – пожаловалась она.

Концерт Дианы Арбениной и ее группы "Ночные снайперы" состоялся в Ростове-на-Дону вопреки сообщениям о его отмене.
Менее чем за сутки до шоу представители площадки заявили РИА Новости, что выступление коллектива отменено. При этом в пресс-службе рок-исполнительницы отметили, что музыканты готовы выйти на сцену.
За последние три месяца отменилось несколько концертов "Ночных снайперов" в российских городах. По данным СМИ, причиной послужила позиция Арбениной относительно Крыма и СВО.
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ШоубизРостов-на-ДонуГосдума РФНочные снайперыДиана АрбенинаЗнаменитостиМузыкаРоссия
 
 
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