Диана Арбенина вышла на сцену в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону состоялся концерт Дианы Арбениной после сообщений о его отмене
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПевица Диана Арбенина перед церемонией вручения премии "Человек года – 2020" по версии журнала GQ
МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. В Ростове-на-Дону 27 июня состоялся концерт группы "Ночные снайперы" после нескольких сообщений о его отмене. Лидер коллектива Диана Арбенина поделилась кадрами шоу на своей странице в соцсети.
Концерта Дианы Арбениной в Ростове-на-Дону
Концерта Дианы Арбениной в Ростове-на-Дону
Концерт должен был состояться девятого июня, но был перенесен на конец месяца в связи с травмой спины у вокалистки.
Затем менее чем за сутки до шоу представитель площадки КСК "Экспресс", где прошел концерт, заявил РИА Новости, что выступление отменили. При этом в пресс-службе Арбениной ответили, что музыканты готовы выйти на сцену.
За последние три месяца не состоялись несколько концертов "Ночных снайперов" в российских городах. По данным СМИ, причиной послужила позиция Дианы Арбениной относительно Крыма и СВО.
Еще несколько выступлений рок-исполнительница перенесла из-за травмы, полученной в результате неудачного падения в мае. В начале июня певица должна была выйти на сцену фестиваля "Динотерра" в Кузбассе, но ее заменили Юлией Савичевой.