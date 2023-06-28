https://ria.ru/20230628/arbenina-1880835939.html

Диана Арбенина вышла на сцену в Ростове-на-Дону

Диана Арбенина вышла на сцену в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 28.06.2023

Диана Арбенина вышла на сцену в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону 27 июня состоялся концерт группы "Ночные снайперы" после нескольких сообщений о его отмене. Лидер коллектива Диана Арбенина поделилась кадрами РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T11:26

2023-06-28T11:26

2023-06-28T11:26

шоубиз

ростов-на-дону

диана арбенина

ночные снайперы

знаменитости

новости шоу-бизнеса

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МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. В Ростове-на-Дону 27 июня состоялся концерт группы "Ночные снайперы" после нескольких сообщений о его отмене. Лидер коллектива Диана Арбенина поделилась кадрами шоу на своей странице в соцсети. Концерт должен был состояться девятого июня, но был перенесен на конец месяца в связи с травмой спины у вокалистки. Затем менее чем за сутки до шоу представитель площадки КСК "Экспресс", где прошел концерт, заявил РИА Новости, что выступление отменили. При этом в пресс-службе Арбениной ответили, что музыканты готовы выйти на сцену. За последние три месяца не состоялись несколько концертов "Ночных снайперов" в российских городах. По данным СМИ, причиной послужила позиция Дианы Арбениной относительно Крыма и СВО. Еще несколько выступлений рок-исполнительница перенесла из-за травмы, полученной в результате неудачного падения в мае. В начале июня певица должна была выйти на сцену фестиваля "Динотерра" в Кузбассе, но ее заменили Юлией Савичевой.

https://ria.ru/20230608/arbenina-1877030461.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

ростов-на-дону, диана арбенина, ночные снайперы, знаменитости, новости шоу-бизнеса