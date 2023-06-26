https://ria.ru/20230626/arbenina-1880520782.html

Концерт Дианы Арбениной в Ростове-на-Дону не состоится

Концерт Дианы Арбениной в Ростове-на-Дону не состоится - РИА Новости, 26.06.2023

Концерт Дианы Арбениной в Ростове-на-Дону не состоится

Концерт Дианы Арбениной и группы "Ночные снайперы", который должен был пройти в Ростове-на-Дону на площадке культурно-спортивного комплекса "Экспресс" 27 июня,... РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T16:27

2023-06-26T16:27

2023-06-26T16:27

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 июн – РИА Новости. Концерт Дианы Арбениной и группы "Ночные снайперы", который должен был пройти в Ростове-на-Дону на площадке культурно-спортивного комплекса "Экспресс" 27 июня, не состоится, сообщил РИА Новости представитель комплекса. "Концерта не будет",– прокомментировал собеседник агентства. При этом представитель пресс-службы Арбениной сообщил РИА Новости, что концерт в Ростове пройдет. "Артист и команда уже на площадке", – сказал он, подтвердив, что договор был подписан именно с КСК "Экспресс". Накануне и сама исполнительница сообщила, что вместе с музыкантами выйдет на сцену в Ростове-на-Дону. "Ростов! 27-го у нас все в силе! Мы приедем и я буду петь. Очень хочу вас поддержать и я это сделаю. До встречи!"- обратилась певица к подписчикам в своем телеграм-канале.Ранее концерты Дианы Арбениной отменили в Чебоксарах, Перми, Казани, Ульяновске, Пятигорске и Краснодаре.

https://ria.ru/20230609/arbenina-1877191115.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Галина Соколова

ростов-на-дону, диана арбенина, новости шоу-бизнеса, знаменитости