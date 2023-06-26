https://ria.ru/20230626/arbenina-1880520782.html
Концерт Дианы Арбениной в Ростове-на-Дону не состоится
Концерт Дианы Арбениной в Ростове-на-Дону не состоится - РИА Новости, 26.06.2023
Концерт Дианы Арбениной в Ростове-на-Дону не состоится
Концерт Дианы Арбениной и группы "Ночные снайперы", который должен был пройти в Ростове-на-Дону на площадке культурно-спортивного комплекса "Экспресс" 27 июня,... РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T16:27
2023-06-26T16:27
2023-06-26T16:27
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 июн – РИА Новости. Концерт Дианы Арбениной и группы "Ночные снайперы", который должен был пройти в Ростове-на-Дону на площадке культурно-спортивного комплекса "Экспресс" 27 июня, не состоится, сообщил РИА Новости представитель комплекса. "Концерта не будет",– прокомментировал собеседник агентства. При этом представитель пресс-службы Арбениной сообщил РИА Новости, что концерт в Ростове пройдет. "Артист и команда уже на площадке", – сказал он, подтвердив, что договор был подписан именно с КСК "Экспресс". Накануне и сама исполнительница сообщила, что вместе с музыкантами выйдет на сцену в Ростове-на-Дону. "Ростов! 27-го у нас все в силе! Мы приедем и я буду петь. Очень хочу вас поддержать и я это сделаю. До встречи!"- обратилась певица к подписчикам в своем телеграм-канале.Ранее концерты Дианы Арбениной отменили в Чебоксарах, Перми, Казани, Ульяновске, Пятигорске и Краснодаре.
https://ria.ru/20230609/arbenina-1877191115.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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ростов-на-дону, диана арбенина, новости шоу-бизнеса, знаменитости
Шоубиз, Ростов-на-Дону, Диана Арбенина, Новости шоу-бизнеса, Знаменитости
Концерт Дианы Арбениной в Ростове-на-Дону не состоится
Представитель концертной площадки в Ростове заявил, что концерт Арбениной не состоится
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 июн – РИА Новости. Концерт Дианы Арбениной и группы "Ночные снайперы", который должен был пройти в Ростове-на-Дону на площадке культурно-спортивного комплекса "Экспресс" 27 июня, не состоится, сообщил РИА Новости представитель комплекса.
«
"Концерта не будет",– прокомментировал собеседник агентства.
При этом представитель пресс-службы Арбениной сообщил РИА Новости, что концерт в Ростове пройдет.
«
"Артист и команда уже на площадке", – сказал он, подтвердив, что договор был подписан именно с КСК "Экспресс".
Накануне и сама исполнительница сообщила,
что вместе с музыкантами выйдет на сцену в Ростове-на-Дону. "Ростов! 27-го у нас все в силе! Мы приедем и я буду петь. Очень хочу вас поддержать и я это сделаю. До встречи!"- обратилась певица к подписчикам в своем телеграм-канале.
Ранее концерты Дианы Арбениной отменили в Чебоксарах, Перми, Казани, Ульяновске, Пятигорске и Краснодаре.
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