https://ria.ru/20230625/arbenina-1880335329.html

Арбенина подтвердила, что ее концерт в Ростове-на-Дону состоится

Арбенина подтвердила, что ее концерт в Ростове-на-Дону состоится - РИА Новости, 25.06.2023

Арбенина подтвердила, что ее концерт в Ростове-на-Дону состоится

Концерт группы "Ночные снайперы" в Ростове-на-Дону 27 июня состоится, заявила в обращении к поклонникам лидер группы Диана Арбенина. РИА Новости, 25.06.2023

2023-06-25T16:21

2023-06-25T16:21

2023-06-25T20:53

диана арбенина

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Концерт группы "Ночные снайперы" в Ростове-на-Дону 27 июня состоится, заявила в обращении к поклонникам лидер группы Диана Арбенина. "Ростов! 27-го у нас все в силе! Мы приедем и я буду петь. Очень хочу вас поддержать и я это сделаю. До встречи!"- обратилась певица к подписчикам в своем телеграм-канале. Ранее концерты были перенесены на вторую половину июня из-за состояния здоровья Арбениной.

https://ria.ru/20230624/kontsert-1880203629.html

ростов-на-дону

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

диана арбенина, ночные снайперы, ростов-на-дону, новости шоу-бизнеса, знаменитости