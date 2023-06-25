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Арбенина подтвердила, что ее концерт в Ростове-на-Дону состоится - РИА Новости, 25.06.2023
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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
16:21 25.06.2023 (обновлено: 20:53 25.06.2023)
https://ria.ru/20230625/arbenina-1880335329.html
Арбенина подтвердила, что ее концерт в Ростове-на-Дону состоится
Арбенина подтвердила, что ее концерт в Ростове-на-Дону состоится - РИА Новости, 25.06.2023
Арбенина подтвердила, что ее концерт в Ростове-на-Дону состоится
Концерт группы "Ночные снайперы" в Ростове-на-Дону 27 июня состоится, заявила в обращении к поклонникам лидер группы Диана Арбенина. РИА Новости, 25.06.2023
2023-06-25T16:21
2023-06-25T20:53
диана арбенина
ночные снайперы
ростов-на-дону
шоубиз
новости шоу-бизнеса
знаменитости
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Концерт группы "Ночные снайперы" в Ростове-на-Дону 27 июня состоится, заявила в обращении к поклонникам лидер группы Диана Арбенина. "Ростов! 27-го у нас все в силе! Мы приедем и я буду петь. Очень хочу вас поддержать и я это сделаю. До встречи!"- обратилась певица к подписчикам в своем телеграм-канале. Ранее концерты были перенесены на вторую половину июня из-за состояния здоровья Арбениной.
https://ria.ru/20230624/kontsert-1880203629.html
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диана арбенина, ночные снайперы, ростов-на-дону, новости шоу-бизнеса, знаменитости
Диана Арбенина, Ночные снайперы, Ростов-на-Дону, Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Знаменитости
Арбенина подтвердила, что ее концерт в Ростове-на-Дону состоится

Арбенина подтвердила, что концерт "Ночных снайперов" в Ростове-на-Дону состоится 27 июня

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСолистка группы "Ночные снайперы" Диана Арбенина
Солистка группы Ночные снайперы Диана Арбенина - РИА Новости, 1920, 25.06.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Солистка группы "Ночные снайперы" Диана Арбенина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Концерт группы "Ночные снайперы" в Ростове-на-Дону 27 июня состоится, заявила в обращении к поклонникам лидер группы Диана Арбенина.
"Ростов! 27-го у нас все в силе! Мы приедем и я буду петь. Очень хочу вас поддержать и я это сделаю. До встречи!"- обратилась певица к подписчикам в своем телеграм-канале.
Ранее концерты были перенесены на вторую половину июня из-за состояния здоровья Арбениной.
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ШоубизДиана АрбенинаНочные снайперыРостов-на-ДонуНовости шоу-бизнесаЗнаменитости
 
 
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