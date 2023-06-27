https://ria.ru/20230627/spetsoperatsiya-1880797868.html

Спецоперация, 27 июня: Путин сообщил о больших потерях ВСУ

Спецоперация, 27 июня: Путин сообщил о больших потерях ВСУ - РИА Новости, 27.06.2023

Спецоперация, 27 июня: Путин сообщил о больших потерях ВСУ

Киев утратил 259 танков и 780 бронемашин с начала так называемого контрнаступления, а на ореховском направлении только за последнюю неделю - 41 танк и 102... РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T22:29

2023-06-27T22:29

2023-06-27T22:29

специальная военная операция на украине

россия

киев

запорожская область

владимир путин

евгений пригожин

александр лукашенко

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Киев утратил 259 танков и 780 бронемашин с начала так называемого контрнаступления, а на ореховском направлении только за последнюю неделю - 41 танк и 102 бронемашины, заявил президент РФ Владимир Путин. Ход операцииКиев утратил 259 танков и 780 бронемашин с начала так называемого контрнаступления, а на ореховском направлении только за последнюю неделю - 41 танк и 102 бронемашины, заявил президент РФ Владимир Путин. "Сейчас только дали мне уточненные сведения. С момента начала там называемого контрнаступления противник утратил 259 танков, бронемашин 780. А только на ореховском направлении, которое противник считает главным направлением удара, только за последние семь суток противник потерял 280 единиц техники, из них 41 танк и бронемашин 102. Это в значительной степени результат вашей работы и ваших боевых товарищей. И за это, конечно, отдельные слова благодарности", - сказал он на встрече с летчиками в Кремле. Киев за сутки в ходе попыток наступления потерял на краснолиманском и донецком направлениях более 400 военнослужащих, сообщили во вторник в Минобороны РФ. На херсонском направлении российские войска за сутки уничтожили до 30 украинских военнослужащих, три автомобиля и самоходку "Акация", сообщили в оборонном ведомстве РФ. Группировка войск ВС РФ "Запад" нанесла удары по позициям противника на купянском направлении, в результате уничтожен склад боеприпасов, более 30 военных и шесть единиц техники, включая одну американскую контрбатарейную РЛС AN/TPQ-36, сообщили во вторник в Минобороны России. Группировка ВС РФ "Восток" за сутки уничтожила до 115 украинских военных, 10 единиц техники, включая одну БМП Bradley, а также пресекла деятельность группы украинских диверсантов в Запорожской области, сообщило Минобороны РФ. Истребители-бомбардировщики Су-34 российской группировки войск "Центр" уничтожили пункт управления, опорный пункт и пункт временной дислокации украинских военных на краснолиманском направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук. Минобороны России показало, как военнослужащие 40-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота на южнодонецком направлении подбили колонну иностранной боевой техники украинских войск иностранного производства в ходе специальной военной операции. Тяжелые бои продолжаются на запорожском фронте, украинские войска пытаются продвигаться на Времевском выступе, сообщил во вторник глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. Позднее он также рассказал, что украинские войска пошли в новое наступление на ореховском направлении в Запорожской области. Украинские войска нанесли ракетный удар по городу Приморск в Запорожской области, информация уточняется, сообщили оперативные службы. Пострадавших в результате обстрела со стороны украинских войск населенного пункта Приморск нет, сообщил позднее журналистам представитель оперативных служб. Чеченские подразделения предотвратили попытку украинской диверсионно-разведывательной группы прорваться в направлении двух сел в Белгородской области, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. Попытка военного мятежа в РоссииПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на фоне событий в РФ отдал распоряжения по приведению армии в полную боевую готовность. Кроме того, лидер Белоруссии рассказал, что белорусская оппозиция за рубежом на фоне событий в РФ "засуетилась" реализовать в республике вооруженный мятеж, но "фальстарт произошел". Лукашенко также заявил, что в разговоре с президентом России Владимиром Путиным в субботу утром на фоне действий группы "Вагнер" предложил не торопиться с реализацией принятого на тот момент "жестокого решения". Главное условие, выдвигавшееся в переговорах с Евгением Пригожиным - отсутствие какого-либо кровопролития, добавил Лукашенко. Он отметил, что в ходе переговоров Пригожин отказался от своих первоначальных требований, в том числе "отдать" министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова. Кроме того, белорусский президент подтвердил, что Пригожин уже находится в Белоруссии. Идет подготовка к передаче ЧВК "Вагнер" тяжелой военной техники в действующие подразделения Вооруженных сил РФ, сообщили в Минобороны России. При расследовании дела о мятеже установлено, что его участники прекратили действия, непосредственно направленные на совершение преступления, дело прекращено, сообщили в ЦОС ФСБ РФ. Глава Росгвардии Виктор Золотов не исключает, что в подготовке военного мятежа были задействованы западные спецслужбы: мятеж был инспирирован Западом и наложился на амбиции главы ЧВК "Вагнер", информация о его подготовке поступала и "из стана Пригожина". Он также заявил, что силовые ведомства были уверены в своей победе, Москву мятежники бы не взяли. Госсекретарь США Энтони Блинкен в срочной телеграмме вечером в минувшую пятницу (по местному времени) приказал сотрудникам госдепартамента США по всему миру воздерживаться от комментирования попытки мятежа, разворачивавшейся в России в минувшие выходные, сообщает портал Axios со ссылкой на трех американских чиновников. Наследный принц, председатель Совета министров Саудовской Аравии Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд по телефону выразил президенту России Владимир Путину поддержку в связи с событиями в РФ 24 июня, сообщает пресс-служба Кремля. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что в ходе субботнего телефонного разговора с российским президентом Владимиром Путиным заявил о своей полной поддержке его действий и обсудил предстоящий осенью визит российского лидера в республику. Встреча Путина с силовикамиВоеннослужащие, которые принимали участие в подавлении мятежа, фактически остановили гражданскую войну в России, заявил во вторник президент России Владимир Путин. "Вы защитили конституционный строй, жизнь, безопасность и свободу наших граждан. Уберегли нашу Родину от потрясений, фактически остановили гражданскую войну. В непростой ситуации вы действовали четко, слаженно, делом доказали свою верность народу России и воинской присяге, проявили ответственность за судьбу Родины и ее будущего", - сказал Путин, выступая на Соборной площади Кремля с обращением к подразделениям Минобороны, Росгвардии, ФСБ, МВД и ФСО, которые участвовали в пресечении попытки мятежа. Также он заявил, что во время попытки мятежа не пришлось снимать боевые подразделения, задействованные в зоне спецоперации. Кроме того, российский лидер заявил, что погибшие 24 июня летчики с честью выполнили свой долг, попросил почтить их память минутой молчания. Позднее, встречаясь с военнослужащими Минобороны РФ, президент заявил, что бойцы "Вагнера" пользовались уважением в стране, проявляли мужество и героизм. Кроме того, он рассказал, что собственник компании "Конкорд" Евгений Пригожин через военторг за год заработал от государства 80 миллиардов рублей, поставляя продукты питания и оказывая услуги по питанию в армии. "Содержание всей группы "Вагнер" полностью обеспечивалось государством - из Министерства обороны, из государственного бюджета мы полностью финансировали эту группу", - подчеркнул Путин. Международнаа обстановкаКоличество нарушений украинскими войсками прав людей на свободу и безопасность резко возросло с 24 февраля 2022 года, в том числе фиксировались произвольные задержания и насильственные исчезновения, говорится в отчете Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН) о задержании гражданских лиц на Украине. В отчете также говорится, что более 40 заключенных в украинских тюрьмах подвергались пыткам и сексуальному насилию. Кремлю ничего не известно о планирующихся переговорах по урегулированию ситуации на Украине, которые якобы могут начаться в июле, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Глава Епископской конференции Италии кардинал Маттео Дзуппи 28-29 июня совершит визит в Москву в качестве папского посланника по урегулированию конфликта на Украине, сообщила служба печати Святого престола.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20230627/general-1880793223.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, киев, запорожская область, владимир путин, евгений пригожин, александр лукашенко, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), оон, су-34