https://ria.ru/20230627/dankvert-1880467664.html

Сергей Данкверт: нужно ужесточать наказания за фальсификат

Сергей Данкверт: нужно ужесточать наказания за фальсификат - РИА Новости, 27.06.2023

Сергей Данкверт: нужно ужесточать наказания за фальсификат

Россия за последние годы смогла полностью обеспечить себя необходимыми продуктами питания и активно наращивает их экспорт. Но случаи массового отравления людей... РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T10:00

2023-06-27T10:00

2023-06-27T10:00

интервью

сергей данкверт

россия

китай

киргизия

виктория абрамченко

михаил мишустин

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1a/1880466175_0:456:2048:1608_1920x0_80_0_0_5f103a7c45e997433bbdb4a76963579c.jpg

Россия за последние годы смогла полностью обеспечить себя необходимыми продуктами питания и активно наращивает их экспорт. Но случаи массового отравления людей некачественной продукцией или фальсификатом заставляют власти принимать меры. О том, как не допустить на свой рынок опасную продукцию, какие угрозы для аграриев несет разрушение дамбы Каховской ГЭС, и как меняется география экспортных поставок российских производителей, рассказал в интервью РИА Новости руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт. Беседовала Елена Орехова.– Сергей Алексеевич, какие выводы, на ваш взгляд, нужно сделать из недавней трагедии с отравлениями суррогатным сидром?– Нужно законодательно обязать бизнес проводить лабораторные исследования, на основании которых можно было бы достоверно подтвердить качество и состав продукции. Параллельно обязательно хранить в электронном виде всю статистику – от сырья до готового продукта.Поэтому государству, с точки зрения безопасности продукции, нужно заниматься тем, чтобы были и эффективная нормативная база, и серьезные наказания за фальсификацию продукции. Например, ввести реестр недобросовестных компаний и их владельцев: допустил нарушение – не сможешь новые предприятия открывать или быть акционером таковых. Сам производитель обязательно должен иметь систему внутреннего контроля, а лаборатория – аккредитована: ответственность за результаты проверки должна быть серьезной, а не липовой.Сами мы в электронном виде храним базу всех наших лабораторных исследований, это результаты работы около 700 российских лабораторий. Благодаря нашим системам мы видим, сколько вошло сырья, и сколько потом вышло конечного продукта: расхождения за пределами допустимых значений – первый признак различного рода нарушений. За примерами не надо далеко ходить: сгущенка с говяжьим жиром, фальсифицированные рыбные консервы.Думаю, что и проверка так называемого "растительного" молока могла бы показать достаточно вредных компонентов в составе этого продукта. Но исследования провести невозможно – ГОСТа на эту продукцию нет, точный состав никто не раскрывает. Поэтому подход к этому сегменту надо менять именно на государственном уровне, и проверки нужны обязательно.– А что с красной икрой? Там тоже нарушений достаточно?– Контроль за красной икрой был усилен в связи с появившейся информацией об увеличении в обороте фальсифицированной продукции, а именно появления на рынке структурированной икры под видом натуральной красной. Скажу, что с начала этого года мы за пять месяцев исследовали 424 пробы икры и икорных продуктов и выявили несоответствия установленным требованиям в 14 пробах. К счастью, роста доли фальсификата не обнаружено.Но замечу, что по итогам первого квартала 2023 года доля имитированной и структурированной икры в общем объеме производства икры лососевых составила более 20% и имеет тенденцию к увеличению. Мы не исключаем вероятность фальсификации отдельными производителями натуральной лососевой икры с помощью сырья для структурированной или имитированной икорной продукции. Но в России пока не существует официального метода исследования, который позволяет выявить частичную или полную подмену. Сейчас на базе подведомственного нам института разрабатывается методика по выявлению признаков, посредством которых будет определяться принадлежность исследуемых продуктов к икре рыб. Разработка методики будет завершена в 2024-2025 годах.– Как вы можете охарактеризовать ситуацию, сложившуюся на территории вокруг Каховской АЭС? Что можно планировать для восстановления сельскохозяйственной инфраструктуры?– Дать объективную оценку ущербу до снижения уровня воды в пострадавших районах проблематично. Конечно, произошло и заболачивание земельных участков, и вымывание плодородного слоя, и повреждение мелиоративных систем, но о возможном загрязнении земель химическими веществами или, например, отходами производства, в том числе сельскохозяйственного, можно будет говорить лишь по результатам лабораторных исследований.Вода с Каховской ГЭС использовалась для полива и орошения сельскохозяйственных земель Херсонской области и Крыма, поэтому теперь мы видим определенные риски, связанные с ее нехваткой; хотя, конечно, надо учитывать и дальнейшие погодные условия.Скажу еще об одной угрозе. По имеющейся у нас информации, в Херсонской области не была организована должным образом вакцинация животных против сибирской язвы. Два сибиреязвенных скотомогильника находятся в Алешкинском районе, еще один – в Голопристанском. О складывающейся ситуации мы проинформировали Минсельхоз и правительство региона. Также в адрес вице-премьера Виктории Абрамченко мы направили проект перечня мероприятий по снижению экологических последствий прорыва дамбы Каховской ГЭС.– Россельхознадзор планировал разработать методику обнаружения антибиотиков в плодоовощной продукции. На какой стадии сейчас эта работа?– Можно сказать, что это новая область беспокойства, а надежных данных пока недостаточно: например, крайне мало исследований, которые оценивают потенциальное поглощение и накопление антибиотиков в сельскохозяйственных растениях.По данным Федерального научного центра гигиены имени Ф.Ф. Эрисмана антибиотики тетрациклиновой группы накапливались, например, в моркови (23 нанограмма на грамм), салате (7,2 нанограмма), еще больше – в редисе (до 57 нанограмм на грамм) и очень много – в кориандре (до 532 нанограмм). Но при этом допустимая доза остаточного содержания таких антибиотиков в животных продуктах – ниже 10 нанограммов. В окружающую среду антибиотики попадают главным образом из навоза и животноводческих хозяйств, а также бытовых и госпитальных сточных вод и при их использовании в аквакультуре. Из почвы и воды они затем проникают в растения. Наш подведомственный институт сейчас занимается разработкой методик определения ветеринарных препаратов в продукции растениеводства – это ягоды, овощи, столовая зелень. Рассчитываем, что работа займет три месяца, и еще два месяца будет затрачено на их аттестацию.– Экспорт – крайне важная тема для экономики, залог успешности отрасли. К сожалению, прошлый год оказался очень сложным для нормальных поставок. Удалось ли справиться с трудностями?– В 2022 году, на основании оформленных фитосанитарных сертификатов, объем экспорта зерна и продуктов переработки зерна составил 53,9 миллиона тонн, на 5% выше показателя аналогичного периода 2021 года. Покупателями российской зерновой продукции стали 126 стран. В текущем году география экспорта существенно не изменилась: основными покупателями, как и раньше, стали страны Ближнего Востока с долей 39%, Африки – 20%, Азии – 31%, Европейского союза – 7%. Но в целом их число заметно увеличилось – почти до 160 стран. При этом в 1,6 раза, до 5,6 миллиона тонн, выросли отгрузки зерновой продукции РФ в страны ЕАЭС: например, в Белоруссию на 72%, до 1,2 миллиона тонн, в Казахстан – на 55%, до 3,2 миллиона.По животноводческой продукции мы в связи с геополитической обстановкой переориентировались на дружественные страны: к примеру, в 2022 году получено право поставок на рынки 41 страны по 34 видам продукции, в 2023 году – в пять стран по девяти видам. В результате отечественная говядина в 2023 году экспортировалась в 24 страны, свинина – в 14 стран, мясо птицы – в 33 страны, молочная продукция – в 21 страну, рыба и рыбопродукция – в 53 страны. По итогам первого полугодия по сравнению с прошлым годом рост поставок показывали свинина – на 14%, субпродукты из крупного и мелкого рогатого скота, из свинины – на 36%, а также баранина и козлятина – сразу в два раза.Вообще хочу сказать, что открытие новых рынков, рост экспорта нашей продукции ставит и новую задачу – стать экспортером номер один не только по объему, но и по качеству продукции. Это крайне важно – не только входящие поставки контролировать, но и высокий уровень держать, соблюдая все требования закупающей стороны.– Удается ли справляться с африканской чумой свиней? Вспышки этой болезни фиксируются с грустной частотой – и в личных хозяйствах, и на производственных площадках. Когда можно ждать вакцину, станет ли она панацеей?– В первую очередь надо понимать, что даже если будет вакцина, все равно нужны санитарные меры, нужна прослеживаемость сырья. Поэтому при разработке предложений по усовершенствованию методов борьбы с АЧС ставки на разработку вакцины мы не делаем, хотя, конечно, хотелось бы иметь такое средство профилактики.И работа над ним идет: например, получен аттенуированный (ослабленный, но активирующий защиту – ред.) вариант вируса АЧС, который имеет многообещающие свойства. Но еще необходимо внести изменения в структуру его генома, чтобы добиться закрепления "полезных" свойств и исключить возвращение вирулентности штамма. В перспективе данный штамм может рассматриваться в качестве кандидатного для создания вакцины.– Расскажите, пожалуйста, каковы последние темы переговоров со странами, импортирующими нашу продукцию АПК?– На площадке Петербургского международного экономического форума с Пакистаном среди других позиций обсуждали рост поставок риса, а также поставки семян подсолнечника. На текущий момент первая партия семян подсолнечника уже поступила на территорию РФ.Также на ПМЭФ провели переговоры с Египтом по поставках с местных современных производств кормов для аквакультуры, а также обсудили постоянную аккредитацию наших предприятий-экспортеров, в том числе молочных. Принято решение, что наши представители поедут в Египет с инспекцией производства кормов для рыбы, а египетские коллеги приедут к нам с инспекцией производителей мяса птицы и молочной продукции.С Индией не так давно договорились о проведении взаимных инспекций предприятий по производству животноводческой продукции и поставок туда свинины и мяса птицы по единоразовым лицензиям.– А с Китаем будете договариваться о постоянной аккредитации?– Китай делает аккредитацию на пять лет, думаю, нам тоже стоит рассмотреть такой подход. С одной стороны, это не такая частая проверка бизнеса, с другой – экспорт продукции можно обеспечить тогда, когда ты уверен в ее качестве. Сама периодичность проверки, раз в пять лет, не выглядит обременительной.Сейчас занимаемся согласованием с китайской стороной перечня российских производителей люцерны. Рассчитываем получить до конца года допуск в Китай нашей ржаной муки и манной крупы, но основные усилия направлены на допуск российских озимых пшеницы и ячменя; напомню, сейчас разрешено отгружать только яровую пшеницу и ячмень. Надеемся на отмену регионализации по поставкам в Китай кукурузы, риса и рапса. Рассчитываем на начало поставок сафлора красильного (шафрана – ред.), а также топинамбура ("земляной" груши – ред.), замороженной клюквы и мха ягеля.Также напомню, что в ходе визита в Китай премьер-министра РФ Михаила Мишустина в мае наша сторона озвучила предложение поставок на китайский рынок свинины из отдельных регионов РФ, например, из Белгородской области с конкретных предприятий высокого уровня защиты. В настоящее время данный вопрос прорабатывается с ГТУ КНР, готовится проведение двусторонних переговоров по данному вопросу.– Как продвигается торговое сотрудничество с Кубой?– У кубинской стороны есть интерес в импорте российского зерна: так, в 2022 году из РФ туда было отгружено 19,6 тысячи тонн пшеницы, с начала 2023 года – 25 тысяч. Также сейчас под гарантии ветеринарной службы государства нами аттестовано шесть кубинских рыбоперерабатывающих предприятий: в 2023 году поставок не было. Но если еще в 2021 году они были заметными – 588 тонн, то в 2022 снизились до шести тонн.С 17 июня по 1 июля проходит инспекционный визит кубинской стороны на наши предприятия, заинтересованные в поставках туда своей продукции. В целом, конечно, рассчитываем на увеличение объемов взаимных поставок, в том числе и нашего экспорта.– Есть ли сейчас претензии к продукции из стран ближнего зарубежья, например, Киргизии, Армении, Грузии?– Хотелось бы отметить положительную динамику: в армянской растениеводческой продукции в 2022 году было обнаружено 59 карантинных для стран-членов ЕАЭС объектов, а за пять месяцев этого года – всего семь, по Киргизии в прошлом году было 46 случаев заражения карантинными объектами, в этом – только три. По грузинской продукции в 2022 году было выявлено 15 карантинных объектов, а в этом году не выявлено вообще.Что касается животноводческой продукции. Напомню, что в связи с рядом грубых нарушений в этом году была приостановлена сертификация для поставок в РФ молочной и рыбной продукции из Киргизии, а также со всех молочных предприятий Армении. Сейчас ветслужба Киргизии проводит работу по устранению нарушений, по ее итогам уже начались поставки c двух рыбоперерабатывающих предприятий. А возобновление поставок армянской молочной продукции будет нами рассматриваться после получения информации о мерах по устранению нарушений.

https://ria.ru/20230607/minselkhoz-1876606911.html

https://ria.ru/20230607/kraby-1876780031.html

https://ria.ru/20230617/stantsiya-1878889987.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230626/tomaty-1880452362.html

https://ria.ru/20230421/chuma-1866786244.html

https://ria.ru/20230420/korm-1866732345.html

https://ria.ru/20230524/protokol-1873768985.html

https://ria.ru/20230515/shkury-1871896396.html

https://ria.ru/20230331/molochka-1862200713.html

россия

китай

киргизия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

интервью, сергей данкверт, россия, китай, киргизия, виктория абрамченко, михаил мишустин, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), экономика, евразийский экономический союз, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)