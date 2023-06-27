https://ria.ru/20230627/dagestan-1880701441.html

Песков ответил на вопрос о возможном визите Путина в Дагестан

Песков ответил на вопрос о возможном визите Путина в Дагестан - РИА Новости, 27.06.2023

Песков ответил на вопрос о возможном визите Путина в Дагестан

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможном визите президента России Владимира Путина в Дагестан, заявил, что пока ему... РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T13:51

2023-06-27T13:51

2023-06-27T13:51

политика

россия

владимир путин

республика дагестан

дмитрий песков

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможном визите президента России Владимира Путина в Дагестан, заявил, что пока ему нечего об этом сообщить. "Пока мне нечего сообщить. Следите за нашей информацией", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, что "в некоторых региональных телеграм-каналах" появилась информация о предстоящем визите Путина в Дербент.

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россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

политика, россия, владимир путин, республика дагестан, дмитрий песков