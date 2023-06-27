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Песков ответил на вопрос о возможном визите Путина в Дагестан - РИА Новости, 27.06.2023
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13:51 27.06.2023
https://ria.ru/20230627/dagestan-1880701441.html
Песков ответил на вопрос о возможном визите Путина в Дагестан
Песков ответил на вопрос о возможном визите Путина в Дагестан - РИА Новости, 27.06.2023
Песков ответил на вопрос о возможном визите Путина в Дагестан
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможном визите президента России Владимира Путина в Дагестан, заявил, что пока ему... РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T13:51
2023-06-27T13:51
политика
россия
владимир путин
республика дагестан
дмитрий песков
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможном визите президента России Владимира Путина в Дагестан, заявил, что пока ему нечего об этом сообщить. "Пока мне нечего сообщить. Следите за нашей информацией", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, что "в некоторых региональных телеграм-каналах" появилась информация о предстоящем визите Путина в Дербент.
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политика, россия, владимир путин, республика дагестан, дмитрий песков
Политика, Россия, Владимир Путин, Республика Дагестан, Дмитрий Песков
Песков ответил на вопрос о возможном визите Путина в Дагестан

Песков посоветовал следить за информацией на вопрос о возможном визите Путина в Дагестан

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможном визите президента России Владимира Путина в Дагестан, заявил, что пока ему нечего об этом сообщить.
"Пока мне нечего сообщить. Следите за нашей информацией", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, что "в некоторых региональных телеграм-каналах" появилась информация о предстоящем визите Путина в Дербент.
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ПолитикаРоссияВладимир ПутинРеспублика ДагестанДмитрий Песков
 
 
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