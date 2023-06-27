Рейтинг@Mail.ru
МИД ЮАР пообещал продолжить переговоры с Путиным и Зеленским - РИА Новости, 27.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:45 27.06.2023
https://ria.ru/20230627/afrika-1880716803.html
МИД ЮАР пообещал продолжить переговоры с Путиным и Зеленским
МИД ЮАР пообещал продолжить переговоры с Путиным и Зеленским - РИА Новости, 27.06.2023
МИД ЮАР пообещал продолжить переговоры с Путиным и Зеленским
Африканская миротворческая миссия продолжит взаимодействовать с президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, заявила журналистам министр... РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T14:45
2023-06-27T14:45
специальная военная операция на украине
в мире
россия
юар
украина
владимир путин
владимир зеленский
попытка вооруженного мятежа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/130938/44/1309384440_0:124:3037:1832_1920x0_80_0_0_291560d6238d06a51aef85487f785533.jpg
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Африканская миротворческая миссия продолжит взаимодействовать с президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, заявила журналистам министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор. "Мы не прекратим взаимодействовать... (с Зеленским и Путиным)", - сказала Пандор на пресс-конференции, отвечая на вопрос о том, как недавние события в России повлияют на деятельность африканской миссии. Министр добавила, что ЮАР хотела бы, чтобы конфликт на Украине завершился. В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям "Вагнера" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России. Ранее на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в Петербург из Киева, где в пятницу состоялась встреча с Владимиром Зеленским, прибыла представительная делегация африканских лидеров - президент ЮАР Сирил Рамафоса, президент Сенегала Маки Салль, президент Коморских островов Отман Газали и президент Замбии Хакаинде Хичилема. Была представлена африканская инициатива по урегулированию украинского кризиса, которая состоит из десяти пунктов. Они касаются гарантий безопасности, свободы перемещения зерновых через Черное море, освобождения военнопленных и скорейшего начала переговоров.
https://ria.ru/20230627/ukraina-1880588086.html
https://ria.ru/20230619/afrika-1879056469.html
россия
юар
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/130938/44/1309384440_0:0:2705:2029_1920x0_80_0_0_b61eabdeaea74b4a727e1014daa20a39.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, юар, украина, владимир путин, владимир зеленский, попытка вооруженного мятежа, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, ЮАР, Украина, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Попытка вооруженного мятежа, Ситуация в ДНР и ЛНР
МИД ЮАР пообещал продолжить переговоры с Путиным и Зеленским

Глава МИД ЮАР Пандор: Африка продолжит взаимодействовать и с Путиным, и с Зеленским

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор
Министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Африканская миротворческая миссия продолжит взаимодействовать с президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, заявила журналистам министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор.
"Мы не прекратим взаимодействовать... (с Зеленским и Путиным)", - сказала Пандор на пресс-конференции, отвечая на вопрос о том, как недавние события в России повлияют на деятельность африканской миссии. Министр добавила, что ЮАР хотела бы, чтобы конфликт на Украине завершился.
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
Штаты не смогли продать Глобальному Югу "формулу Зеленского"
Вчера, 08:00
В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям "Вагнера" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.
Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России.
Ранее на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в Петербург из Киева, где в пятницу состоялась встреча с Владимиром Зеленским, прибыла представительная делегация африканских лидеров - президент ЮАР Сирил Рамафоса, президент Сенегала Маки Салль, президент Коморских островов Отман Газали и президент Замбии Хакаинде Хичилема. Была представлена африканская инициатива по урегулированию украинского кризиса, которая состоит из десяти пунктов. Они касаются гарантий безопасности, свободы перемещения зерновых через Черное море, освобождения военнопленных и скорейшего начала переговоров.
Президент ЮАР Сирил Рамафоса - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
Президент ЮАР рассказал о переговорах с Путиным и Зеленским
19 июня, 08:57
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияЮАРУкраинаВладимир ПутинВладимир ЗеленскийПопытка вооруженного мятежаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала