https://ria.ru/20230627/afrika-1880716803.html

МИД ЮАР пообещал продолжить переговоры с Путиным и Зеленским

МИД ЮАР пообещал продолжить переговоры с Путиным и Зеленским - РИА Новости, 27.06.2023

МИД ЮАР пообещал продолжить переговоры с Путиным и Зеленским

Африканская миротворческая миссия продолжит взаимодействовать с президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, заявила журналистам министр... РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T14:45

2023-06-27T14:45

2023-06-27T14:45

специальная военная операция на украине

в мире

россия

юар

украина

владимир путин

владимир зеленский

попытка вооруженного мятежа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/130938/44/1309384440_0:124:3037:1832_1920x0_80_0_0_291560d6238d06a51aef85487f785533.jpg

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Африканская миротворческая миссия продолжит взаимодействовать с президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, заявила журналистам министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор. "Мы не прекратим взаимодействовать... (с Зеленским и Путиным)", - сказала Пандор на пресс-конференции, отвечая на вопрос о том, как недавние события в России повлияют на деятельность африканской миссии. Министр добавила, что ЮАР хотела бы, чтобы конфликт на Украине завершился. В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям "Вагнера" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России. Ранее на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в Петербург из Киева, где в пятницу состоялась встреча с Владимиром Зеленским, прибыла представительная делегация африканских лидеров - президент ЮАР Сирил Рамафоса, президент Сенегала Маки Салль, президент Коморских островов Отман Газали и президент Замбии Хакаинде Хичилема. Была представлена африканская инициатива по урегулированию украинского кризиса, которая состоит из десяти пунктов. Они касаются гарантий безопасности, свободы перемещения зерновых через Черное море, освобождения военнопленных и скорейшего начала переговоров.

https://ria.ru/20230627/ukraina-1880588086.html

https://ria.ru/20230619/afrika-1879056469.html

россия

юар

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, юар, украина, владимир путин, владимир зеленский, попытка вооруженного мятежа, ситуация в днр и лнр