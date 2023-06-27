МИД ЮАР пообещал продолжить переговоры с Путиным и Зеленским
Глава МИД ЮАР Пандор: Африка продолжит взаимодействовать и с Путиным, и с Зеленским
Министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор. Архивное фото
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Африканская миротворческая миссия продолжит взаимодействовать с президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, заявила журналистам министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор.
"Мы не прекратим взаимодействовать... (с Зеленским и Путиным)", - сказала Пандор на пресс-конференции, отвечая на вопрос о том, как недавние события в России повлияют на деятельность африканской миссии. Министр добавила, что ЮАР хотела бы, чтобы конфликт на Украине завершился.
В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям "Вагнера" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.
Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России.
Ранее на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в Петербург из Киева, где в пятницу состоялась встреча с Владимиром Зеленским, прибыла представительная делегация африканских лидеров - президент ЮАР Сирил Рамафоса, президент Сенегала Маки Салль, президент Коморских островов Отман Газали и президент Замбии Хакаинде Хичилема. Была представлена африканская инициатива по урегулированию украинского кризиса, которая состоит из десяти пунктов. Они касаются гарантий безопасности, свободы перемещения зерновых через Черное море, освобождения военнопленных и скорейшего начала переговоров.