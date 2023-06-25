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Он идиот? Выпад Зеленского в адрес Путина разозлил пользователей Сети
Он идиот? Выпад Зеленского в адрес Путина разозлил пользователей Сети - РИА Новости, 25.06.2023
Он идиот? Выпад Зеленского в адрес Путина разозлил пользователей Сети
Пользователи Twitter жестко раскритиковали Владимира Зеленского за очередное требование к западным странам поставлять ВСУ большее количество вооружений. РИА Новости, 25.06.2023
2023-06-25T20:22
2023-06-25T20:22
2023-06-25T23:34
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Пользователи Twitter жестко раскритиковали Владимира Зеленского за очередное требование к западным странам поставлять ВСУ большее количество вооружений.Глава киевского режима заявил, что Украина "защищает Европу от российской угрозы", а также позволил себе выпады в адрес Владимира Путина."Путин постоянно доказывает, что его поддерживает народ! А ты? Я бы не был так уверен", — отметил один из комментаторов."Ты, идиот, начал войну в своей стране и не смог ее остановить. Как у вас все может быть под контролем?" — задался вопросом другой."Украины бы уже не было, если бы не американские налогоплательщики", — подчеркнул третий."Зеленский пытается вести безнадежную войну против Путина", — добавил четвертый."Вы навсегда останетесь соседями с Россией, сосредоточьтесь на том, чтобы помириться с ними, а не заискивайте перед Западом", — резюмировали пользователи.
https://ria.ru/20230625/ukraina-1880302735.html
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В мире, Киев, Европа, Россия, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Twitter, Вооруженные силы Украины, Украина
Он идиот? Выпад Зеленского в адрес Путина разозлил пользователей Сети
Пользователи Twitter назвали Зеленского идиотом за требование дать ВСУ больше оружия