https://ria.ru/20230625/zelenskiy-1880358994.html

Он идиот? Выпад Зеленского в адрес Путина разозлил пользователей Сети

Он идиот? Выпад Зеленского в адрес Путина разозлил пользователей Сети - РИА Новости, 25.06.2023

Он идиот? Выпад Зеленского в адрес Путина разозлил пользователей Сети

Пользователи Twitter жестко раскритиковали Владимира Зеленского за очередное требование к западным странам поставлять ВСУ большее количество вооружений. РИА Новости, 25.06.2023

2023-06-25T20:22

2023-06-25T20:22

2023-06-25T23:34

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владимир зеленский

twitter

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Пользователи Twitter жестко раскритиковали Владимира Зеленского за очередное требование к западным странам поставлять ВСУ большее количество вооружений.Глава киевского режима заявил, что Украина "защищает Европу от российской угрозы", а также позволил себе выпады в адрес Владимира Путина."Путин постоянно доказывает, что его поддерживает народ! А ты? Я бы не был так уверен", — отметил один из комментаторов."Ты, идиот, начал войну в своей стране и не смог ее остановить. Как у вас все может быть под контролем?" — задался вопросом другой."Украины бы уже не было, если бы не американские налогоплательщики", — подчеркнул третий."Зеленский пытается вести безнадежную войну против Путина", — добавил четвертый."Вы навсегда останетесь соседями с Россией, сосредоточьтесь на том, чтобы помириться с ними, а не заискивайте перед Западом", — резюмировали пользователи.

https://ria.ru/20230625/ukraina-1880302735.html

https://ria.ru/20230625/ukraina-1879805738.html

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европа

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