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ЧВК "Вагнер" покидает территорию Воронежской области в штатном режиме - РИА Новости, 25.06.2023
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11:00 25.06.2023 (обновлено: 13:36 25.06.2023)
https://ria.ru/20230625/vagner-1880298977.html
ЧВК "Вагнер" покидает территорию Воронежской области в штатном режиме
ЧВК "Вагнер" покидает территорию Воронежской области в штатном режиме - РИА Новости, 25.06.2023
ЧВК "Вагнер" покидает территорию Воронежской области в штатном режиме
Подразделения ЧВК "Вагнер" покидают территорию Воронежской области в штатном режиме и без эксцессов, сообщил губернатор Александр Гусев в соцсети "ВКонтакте". РИА Новости, 25.06.2023
2023-06-25T11:00
2023-06-25T13:36
воронежская область
евгений пригожин
александр гусев (государственный служащий)
попытка вооруженного мятежа
безопасность
владимир путин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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ВОРОНЕЖ, 25 июн — РИА Новости. Подразделения ЧВК "Вагнер" покидают территорию Воронежской области в штатном режиме и без эксцессов, сообщил губернатор Александр Гусев в соцсети "ВКонтакте"."Заканчивается движение подразделений ЧВК "Вагнер" через территорию Воронежской области. Оно проходит в штатном порядке и без эксцессов", — написал он. Губернатор добавил, что все ограничения снимут после окончательного разрешения ситуации. Об этом, как и о мерах по устранению и компенсации ущерба, он пообещал сообщить дополнительно.Глава региона также поблагодарил воронежцев за "выдержку, стойкость и разумность", а силовые структуры и задействованные ведомства — за слаженную работу и профессионализм.В ночь на 24 июня силы ЧВК "Вагнер" захватили штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных вооруженными силами ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК — это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ.Президент Владимир Путин назвал действия вагнеровцев преступной авантюрой, против Пригожина возбудили уголовное дело об организации вооруженного мятежа.Позже пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным и тот принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации.Вечером пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что глава ЧВК "уйдет в Белоруссию", а уголовное дело прекратят. Гарантия того, что Пригожин сможет это сделать, — слово президента России, добавил Песков.
https://ria.ru/20230624/putin-1880139562.html
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воронежская область, евгений пригожин, александр гусев (государственный служащий), попытка вооруженного мятежа, безопасность, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Воронежская область, Евгений Пригожин, Александр Гусев (государственный служащий), Попытка вооруженного мятежа, Безопасность, Владимир Путин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
ЧВК "Вагнер" покидает территорию Воронежской области в штатном режиме

Глава Воронежской области Гусев заявил, что бойцы ЧВК "Вагнер" покидают территорию региона

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкБойцы ЧВК "Вагнер"
Бойцы ЧВК Вагнер - РИА Новости, 1920, 25.06.2023
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Бойцы ЧВК "Вагнер"
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ВОРОНЕЖ, 25 июн — РИА Новости. Подразделения ЧВК "Вагнер" покидают территорию Воронежской области в штатном режиме и без эксцессов, сообщил губернатор Александр Гусев в соцсети "ВКонтакте".
"Заканчивается движение подразделений ЧВК "Вагнер" через территорию Воронежской области. Оно проходит в штатном порядке и без эксцессов", — написал он.
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Губернатор добавил, что все ограничения снимут после окончательного разрешения ситуации. Об этом, как и о мерах по устранению и компенсации ущерба, он пообещал сообщить дополнительно.
Глава региона также поблагодарил воронежцев за "выдержку, стойкость и разумность", а силовые структуры и задействованные ведомства — за слаженную работу и профессионализм.
В ночь на 24 июня силы ЧВК "Вагнер" захватили штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных вооруженными силами ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК — это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ.
Президент Владимир Путин назвал действия вагнеровцев преступной авантюрой, против Пригожина возбудили уголовное дело об организации вооруженного мятежа.
Позже пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным и тот принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации.
Вечером пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что глава ЧВК "уйдет в Белоруссию", а уголовное дело прекратят. Гарантия того, что Пригожин сможет это сделать, — слово президента России, добавил Песков.
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Воронежская областьЕвгений ПригожинАлександр Гусев (государственный служащий)Попытка вооруженного мятежаБезопасностьВладимир ПутинФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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