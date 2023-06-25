https://ria.ru/20230625/vagner-1880298977.html

ЧВК "Вагнер" покидает территорию Воронежской области в штатном режиме

ЧВК "Вагнер" покидает территорию Воронежской области в штатном режиме - РИА Новости, 25.06.2023

ЧВК "Вагнер" покидает территорию Воронежской области в штатном режиме

Подразделения ЧВК "Вагнер" покидают территорию Воронежской области в штатном режиме и без эксцессов, сообщил губернатор Александр Гусев в соцсети "ВКонтакте". РИА Новости, 25.06.2023

2023-06-25T11:00

2023-06-25T11:00

2023-06-25T13:36

воронежская область

евгений пригожин

александр гусев (государственный служащий)

попытка вооруженного мятежа

безопасность

владимир путин

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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ВОРОНЕЖ, 25 июн — РИА Новости. Подразделения ЧВК "Вагнер" покидают территорию Воронежской области в штатном режиме и без эксцессов, сообщил губернатор Александр Гусев в соцсети "ВКонтакте"."Заканчивается движение подразделений ЧВК "Вагнер" через территорию Воронежской области. Оно проходит в штатном порядке и без эксцессов", — написал он. Губернатор добавил, что все ограничения снимут после окончательного разрешения ситуации. Об этом, как и о мерах по устранению и компенсации ущерба, он пообещал сообщить дополнительно.Глава региона также поблагодарил воронежцев за "выдержку, стойкость и разумность", а силовые структуры и задействованные ведомства — за слаженную работу и профессионализм.В ночь на 24 июня силы ЧВК "Вагнер" захватили штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных вооруженными силами ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК — это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ.Президент Владимир Путин назвал действия вагнеровцев преступной авантюрой, против Пригожина возбудили уголовное дело об организации вооруженного мятежа.Позже пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным и тот принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации.Вечером пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что глава ЧВК "уйдет в Белоруссию", а уголовное дело прекратят. Гарантия того, что Пригожин сможет это сделать, — слово президента России, добавил Песков.

https://ria.ru/20230624/putin-1880139562.html

https://ria.ru/20230624/rossiya-1880152990.html

воронежская область

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воронежская область, евгений пригожин, александр гусев (государственный служащий), попытка вооруженного мятежа, безопасность, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)