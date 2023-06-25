https://ria.ru/20230625/ukraina-1879805738.html

Евросоюз выдвинул Украине ультиматум. Киев совершил роковую ошибку

Евросоюз выдвинул Украине ультиматум. Киев совершил роковую ошибку - РИА Новости, 25.06.2023

Евросоюз выдвинул Украине ультиматум. Киев совершил роковую ошибку

Несмотря на статус кандидата в ЕС, Украину, судя по всему, решили не пускать в европейскую семью. В Брюсселе утверждают, что Киев не выполнил даже половины... РИА Новости, 25.06.2023

2023-06-25T08:00

2023-06-25T08:00

2023-06-25T08:03

украина

москва

киев

владимир зеленский

владимир жарихин

йенс столтенберг

еврокомиссия

евросоюз

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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости, Михаил Катков. Несмотря на статус кандидата в ЕС, Украину, судя по всему, решили не пускать в европейскую семью. В Брюсселе утверждают, что Киев не выполнил даже половины обязательных требований. Примерно такая же ситуация с НАТО: там ссылаются на украинскую коррупцию. Зачем Западу эти отговорки — в материале РИА Новости.Много денегГлава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что в ближайшие четыре года Евросоюз выделит Украине 50 миллиардов евро — в виде льготных кредитов и грантов. По информации Bloomberg, деньги пойдут на зарплаты и пенсии, а также восстановление инфраструктуры, поврежденной в ходе боевых действий. Источники агентства утверждают, что нужную сумму наберут из взносов стран — участниц ЕС, а не из рыночных займов, как было раньше.Киеву нужно 36,5 миллиарда евро на реализацию первой части так называемого "Зеленого плана Маршалла" по восстановлению экономики страны. При этом Reuters со ссылкой на Всемирный банк утверждает, что всего потребуется не меньше 365 миллиардов евро, то есть в три раза больше ВВП Украины.Деньги дадут не просто так. Киев должен провести реформы по укреплению верховенства закона, бороться с коррупцией. Формально евробюрократы не сомневаются, что украинские партнеры не свернут с этого пути, но оставляют за собой право отказаться от обещанного.То же самое со вступлением в ЕС. По мнению Еврокомиссии, пока Киев выполнил только два условия из семи, необходимых для старта диалога по евроинтеграции. Reuters со ссылкой на свои источники характеризует отчет ЕК по украинским реформам как "умеренно положительный": "не все удовлетворительно", но "негативный тон" в нынешних условия неуместен. В частности, Западу не нравится, как команда Зеленского реформирует Конституционный суд и правоохранительные органы, борется с отмыванием денег и олигархами.К этому можно добавить заключение Венецианской комиссии по закону о нацменьшинствах. Во-первых, европейцы посоветовали Киеву не равняться в национальной политике на Латвию, поскольку та уже в ЕС. Во-вторых, потребовали одинаковых прав для русских, румын, венгров и поляков."Не стоит переживать. Результаты Украины все равно лучше, чем у Молдавии и Грузии", — приводит слова одного из представителей Еврокомиссии Deutsche Welle*.Цена безопасностиВ НАТО тоже не намерены спешить с Украиной. По словам генсека альянса Йенса Столтенберга, на саммите в Вильнюсе, который пройдет 11-12 июля, Киев не получит официального приглашения. Но очередные решения по сближению, конечно, примут. Канцлер Германии Олаф Шольц обещает, что все устроится сразу после завершения военного конфликта с Россией. А до тех пор Берлин продолжит всячески поддерживать киевский режим, не присоединяясь к боевым действиям.В интервью газете Welt am Sonntag Столтенберг сказал, что в Вильнюсе союзники одобрят специальный пакет помощи, благодаря которому Киев "за несколько лет" приведет свои вооруженные силы в соответствие со стандартами западного военного блока. Джо Байден также сообщил журналистам, что Украина пока не дотягивает до уровня НАТО. Особенно ему не нравятся система украинской безопасности и уровень коррупции.Позиция Москвы известна. Не допустить вступления Украины в НАТО — одна из целей СВО. Команда Зеленского непрерывно выпрашивает у Запада некие гарантии безопасности. Но в ответ лишь обещания, никаких документов на эту тему не подписано.Прекрасное далекоИздание Politico указывает: мир для Украины — это не просто завершение боевых действий, но и внутренние преобразования. Глубокие реформы помогут вступить в Евросоюз и НАТО, сформировать экономику, ориентированную на экспорт. Впрочем, эти разговоры продолжаются с 2014-го.По мнению украинского политолога Вадима Карасева, на Западе наметился кризис видения Украины в своем сообществе, поэтому и твердят о борьбе с коррупцией. Этим можно заниматься вечно. "Судьба евроатлантической интеграции зависит от ситуации в большой геополитике и хода событий на театре военных действий", — объяснил он "Стране.ua".Замглавы Института стран СНГ Владимир Жарихин придерживается той же точки зрения. "С одной стороны, Украина сама виновата, так как коррупция там колоссальная и созданные при поддержке Евросоюза институты для борьбы с ней не приносят видимых результатов. В частности, ни один известный коррупционер до сих пор не осужден, — рассуждает эксперт. — С другой, очевидно, что ни ЕС, ни НАТО Украина просто не нужна. Это очень бедная страна, которая может слишком укрепить влияние Польши на Европу и поставить под угрозу безопасность западного сообщества".Вместе с тем Жарихин напомнил, как год назад украинцев уверяли, что они вот-вот станут частью Запада, получат гарантии безопасности и все необходимое для экономического процветания. Делалось это с одной целью: убедить Киев не сдаваться России. Как только Зеленский поверил этому и отказался от переговоров с Москвой, риторика партнеров изменилась.* СМИ, выполняющее функции иноагента в России.

https://ria.ru/20230619/ukraina-1878620458.html

https://ria.ru/20230530/moldaviya-1874849489.html

https://ria.ru/20230617/peregovory-1878931106.html

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украина, москва, киев, владимир зеленский, владимир жарихин, йенс столтенберг, еврокомиссия, евросоюз, нато, политика