Евросоюз выдвинул Украине ультиматум. Киев совершил роковую ошибку
© AP Photo / Vadim GhirdaПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Vadim Ghirda
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости, Михаил Катков. Несмотря на статус кандидата в ЕС, Украину, судя по всему, решили не пускать в европейскую семью. В Брюсселе утверждают, что Киев не выполнил даже половины обязательных требований. Примерно такая же ситуация с НАТО: там ссылаются на украинскую коррупцию. Зачем Западу эти отговорки — в материале РИА Новости.
Много денег
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что в ближайшие четыре года Евросоюз выделит Украине 50 миллиардов евро — в виде льготных кредитов и грантов. По информации Bloomberg, деньги пойдут на зарплаты и пенсии, а также восстановление инфраструктуры, поврежденной в ходе боевых действий. Источники агентства утверждают, что нужную сумму наберут из взносов стран — участниц ЕС, а не из рыночных займов, как было раньше.
© AP Photo / Olivier MatthysПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Украины Владимир Зеленский и председатель Европейского совета Шарль Мишель после саммита Европейского союза в Брюсселе
© AP Photo / Olivier Matthys
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Украины Владимир Зеленский и председатель Европейского совета Шарль Мишель после саммита Европейского союза в Брюсселе
Киеву нужно 36,5 миллиарда евро на реализацию первой части так называемого "Зеленого плана Маршалла" по восстановлению экономики страны. При этом Reuters со ссылкой на Всемирный банк утверждает, что всего потребуется не меньше 365 миллиардов евро, то есть в три раза больше ВВП Украины.
Деньги дадут не просто так. Киев должен провести реформы по укреплению верховенства закона, бороться с коррупцией. Формально евробюрократы не сомневаются, что украинские партнеры не свернут с этого пути, но оставляют за собой право отказаться от обещанного.
То же самое со вступлением в ЕС. По мнению Еврокомиссии, пока Киев выполнил только два условия из семи, необходимых для старта диалога по евроинтеграции. Reuters со ссылкой на свои источники характеризует отчет ЕК по украинским реформам как "умеренно положительный": "не все удовлетворительно", но "негативный тон" в нынешних условия неуместен. В частности, Западу не нравится, как команда Зеленского реформирует Конституционный суд и правоохранительные органы, борется с отмыванием денег и олигархами.
© AP Photo / Andreea AlexandruПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Andreea Alexandru
Президент Украины Владимир Зеленский
К этому можно добавить заключение Венецианской комиссии по закону о нацменьшинствах. Во-первых, европейцы посоветовали Киеву не равняться в национальной политике на Латвию, поскольку та уже в ЕС. Во-вторых, потребовали одинаковых прав для русских, румын, венгров и поляков.
"Не стоит переживать. Результаты Украины все равно лучше, чем у Молдавии и Грузии", — приводит слова одного из представителей Еврокомиссии Deutsche Welle*.
Цена безопасности
В НАТО тоже не намерены спешить с Украиной. По словам генсека альянса Йенса Столтенберга, на саммите в Вильнюсе, который пройдет 11-12 июля, Киев не получит официального приглашения. Но очередные решения по сближению, конечно, примут. Канцлер Германии Олаф Шольц обещает, что все устроится сразу после завершения военного конфликта с Россией. А до тех пор Берлин продолжит всячески поддерживать киевский режим, не присоединяясь к боевым действиям.
В интервью газете Welt am Sonntag Столтенберг сказал, что в Вильнюсе союзники одобрят специальный пакет помощи, благодаря которому Киев "за несколько лет" приведет свои вооруженные силы в соответствие со стандартами западного военного блока. Джо Байден также сообщил журналистам, что Украина пока не дотягивает до уровня НАТО. Особенно ему не нравятся система украинской безопасности и уровень коррупции.
© AP Photo / Efrem LukatskyГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве
Позиция Москвы известна. Не допустить вступления Украины в НАТО — одна из целей СВО. Команда Зеленского непрерывно выпрашивает у Запада некие гарантии безопасности. Но в ответ лишь обещания, никаких документов на эту тему не подписано.
Прекрасное далеко
Издание Politico указывает: мир для Украины — это не просто завершение боевых действий, но и внутренние преобразования. Глубокие реформы помогут вступить в Евросоюз и НАТО, сформировать экономику, ориентированную на экспорт. Впрочем, эти разговоры продолжаются с 2014-го.
По мнению украинского политолога Вадима Карасева, на Западе наметился кризис видения Украины в своем сообществе, поэтому и твердят о борьбе с коррупцией. Этим можно заниматься вечно. "Судьба евроатлантической интеграции зависит от ситуации в большой геополитике и хода событий на театре военных действий", — объяснил он "Стране.ua".
© Фото : Ukrainian Presidential press serviceПрезидент Украины Владимир Зеленский в Изюме
© Фото : Ukrainian Presidential press service
Президент Украины Владимир Зеленский в Изюме
Замглавы Института стран СНГ Владимир Жарихин придерживается той же точки зрения. "С одной стороны, Украина сама виновата, так как коррупция там колоссальная и созданные при поддержке Евросоюза институты для борьбы с ней не приносят видимых результатов. В частности, ни один известный коррупционер до сих пор не осужден, — рассуждает эксперт. — С другой, очевидно, что ни ЕС, ни НАТО Украина просто не нужна. Это очень бедная страна, которая может слишком укрепить влияние Польши на Европу и поставить под угрозу безопасность западного сообщества".
Вместе с тем Жарихин напомнил, как год назад украинцев уверяли, что они вот-вот станут частью Запада, получат гарантии безопасности и все необходимое для экономического процветания. Делалось это с одной целью: убедить Киев не сдаваться России. Как только Зеленский поверил этому и отказался от переговоров с Москвой, риторика партнеров изменилась.
* СМИ, выполняющее функции иноагента в России.