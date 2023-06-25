Рейтинг@Mail.ru
Цены на авиабилеты из России нормализовались - РИА Новости, 25.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
16:04 25.06.2023
https://ria.ru/20230625/tseny-1880333956.html
Цены на авиабилеты из России нормализовались
Цены на авиабилеты из России нормализовались - РИА Новости, 25.06.2023
Цены на авиабилеты из России нормализовались
Цены на авиабилеты из России за рубеж приходят в норму после заметного скачка 24 июня, сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса "Яндекс Путешествий". РИА Новости, 25.06.2023
2023-06-25T16:04
2023-06-25T16:04
туризм
россия
ереван
москва
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/09/1592395700_0:311:2982:1988_1920x0_80_0_0_e71bd5064c26e02b15ab9f081176bc06.jpg
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Цены на авиабилеты из России за рубеж приходят в норму после заметного скачка 24 июня, сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса "Яндекс Путешествий". "Сегодня стоимость билетов в одну сторону, например, до Еревана начинается с 25 тысячи рублей (с пересадкой) и от 43 тысяч рублей (прямым рейсом), однако еще вчера средняя цена такого полета была больше 30 тысяч рублей, а прямые рейсы были кратно дороже. Такая же ситуация наблюдается с билетами по другим направлениям из России", - рассказали в сервисе. Там указали, что на завтра стоимость билетов в Ереван начинается с 22 тысяч рублей, на послезавтра — от 20 тысяч рублей, а через неделю — уже от 17 тысяч рублей на прямой рейс. "Средние цены на авиабилеты из Москвы 25 июня в одну сторону на одного человека в Стамбул начинаются от 9,7 тысячи рублей на прямой рейс. Вчера средняя цена на билет в одну сторону — 40 тысяч рублей, а средняя цена аналогичного билета в июне — 16-17 тысяч рублей", - сообщили аналитики. Они добавили, что улететь завтра в Дубай (ОАЭ) — можно от 10,1 тысячи рублей на прямой рейс, тогда как вчера средняя цена на билет в одну сторону — 47 тысяч рублей, а средняя цена аналогичного билета в июне — 17-18 тысячи рублей. А вот билет в Баку (Азербайджан) на завтра стартует уже от 8 тысяч рублей на прямой рейс. "Вчера средняя цена на билет в одну сторону — 47 тысяч рублей, а средняя цена аналогичного билета в июне — 23 тысячи рублей", - уточнили в "Яндекс Путешествиях". Также в пресс-службе сервиса рассказали, что 24 июня в службу поддержки компании поступило в 1,5 раза больше обращений, чем в обычные дни — около 11 тысяч запросов. "Почти 90% из них была про перенос дат заселения в отель или просьбы об отмене бронирований", - поделились в сервисе. "Почти все вопросы нам уже удалось решить. В первые часы повышения спроса мы создали оперативный штаб и были на связи с нашими клиентами практически ежеминутно. Мы вернули средства клиентам или перенесли даты бронирований, за что отдельное спасибо отельерам и нашим партнёрам. По некоторым обращениям ещё ведём работу", – сказали в пресс-службе компании.
https://ria.ru/20230605/vkontakte-1876246749.html
https://ria.ru/20230602/aviabilety-1875744130.html
россия
ереван
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/09/1592395700_197:228:2543:1988_1920x0_80_0_0_06b9c2c9d794480f5800f9325d9b73e5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, ереван, москва, экономика
Туризм, Россия, Ереван, Москва, Экономика
Цены на авиабилеты из России нормализовались

"Яндекс Путешествия": цены на авиабилеты из России пришли в норму после скачка 24 июня

© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 25.06.2023
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Перейти в медиабанк
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Цены на авиабилеты из России за рубеж приходят в норму после заметного скачка 24 июня, сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса "Яндекс Путешествий".
«
"Сегодня стоимость билетов в одну сторону, например, до Еревана начинается с 25 тысячи рублей (с пересадкой) и от 43 тысяч рублей (прямым рейсом), однако еще вчера средняя цена такого полета была больше 30 тысяч рублей, а прямые рейсы были кратно дороже. Такая же ситуация наблюдается с билетами по другим направлениям из России", - рассказали в сервисе.
Вид на озеро Байкал с самолета - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
Пользователи ВКонтакте рассказали, как они покупают дешевые авиабилеты
5 июня, 15:15
Там указали, что на завтра стоимость билетов в Ереван начинается с 22 тысяч рублей, на послезавтра — от 20 тысяч рублей, а через неделю — уже от 17 тысяч рублей на прямой рейс. "Средние цены на авиабилеты из Москвы 25 июня в одну сторону на одного человека в Стамбул начинаются от 9,7 тысячи рублей на прямой рейс. Вчера средняя цена на билет в одну сторону — 40 тысяч рублей, а средняя цена аналогичного билета в июне — 16-17 тысяч рублей", - сообщили аналитики.
Они добавили, что улететь завтра в Дубай (ОАЭ) — можно от 10,1 тысячи рублей на прямой рейс, тогда как вчера средняя цена на билет в одну сторону — 47 тысяч рублей, а средняя цена аналогичного билета в июне — 17-18 тысячи рублей. А вот билет в Баку (Азербайджан) на завтра стартует уже от 8 тысяч рублей на прямой рейс. "Вчера средняя цена на билет в одну сторону — 47 тысяч рублей, а средняя цена аналогичного билета в июне — 23 тысячи рублей", - уточнили в "Яндекс Путешествиях".
Также в пресс-службе сервиса рассказали, что 24 июня в службу поддержки компании поступило в 1,5 раза больше обращений, чем в обычные дни — около 11 тысяч запросов. "Почти 90% из них была про перенос дат заселения в отель или просьбы об отмене бронирований", - поделились в сервисе.
"Почти все вопросы нам уже удалось решить. В первые часы повышения спроса мы создали оперативный штаб и были на связи с нашими клиентами практически ежеминутно. Мы вернули средства клиентам или перенесли даты бронирований, за что отдельное спасибо отельерам и нашим партнёрам. По некоторым обращениям ещё ведём работу", – сказали в пресс-службе компании.
Девушка в аэропорту - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
Эксперты рассказали, когда лучше всего покупать авиабилеты
2 июня, 14:07
 
ТуризмРоссияЕреванМоскваЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала