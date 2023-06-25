https://ria.ru/20230625/tseny-1880333956.html

Цены на авиабилеты из России нормализовались

Цены на авиабилеты из России нормализовались - РИА Новости, 25.06.2023

Цены на авиабилеты из России нормализовались

Цены на авиабилеты из России за рубеж приходят в норму после заметного скачка 24 июня, сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса "Яндекс Путешествий". РИА Новости, 25.06.2023

2023-06-25T16:04

2023-06-25T16:04

2023-06-25T16:04

туризм

россия

ереван

москва

экономика

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Цены на авиабилеты из России за рубеж приходят в норму после заметного скачка 24 июня, сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса "Яндекс Путешествий". "Сегодня стоимость билетов в одну сторону, например, до Еревана начинается с 25 тысячи рублей (с пересадкой) и от 43 тысяч рублей (прямым рейсом), однако еще вчера средняя цена такого полета была больше 30 тысяч рублей, а прямые рейсы были кратно дороже. Такая же ситуация наблюдается с билетами по другим направлениям из России", - рассказали в сервисе. Там указали, что на завтра стоимость билетов в Ереван начинается с 22 тысяч рублей, на послезавтра — от 20 тысяч рублей, а через неделю — уже от 17 тысяч рублей на прямой рейс. "Средние цены на авиабилеты из Москвы 25 июня в одну сторону на одного человека в Стамбул начинаются от 9,7 тысячи рублей на прямой рейс. Вчера средняя цена на билет в одну сторону — 40 тысяч рублей, а средняя цена аналогичного билета в июне — 16-17 тысяч рублей", - сообщили аналитики. Они добавили, что улететь завтра в Дубай (ОАЭ) — можно от 10,1 тысячи рублей на прямой рейс, тогда как вчера средняя цена на билет в одну сторону — 47 тысяч рублей, а средняя цена аналогичного билета в июне — 17-18 тысячи рублей. А вот билет в Баку (Азербайджан) на завтра стартует уже от 8 тысяч рублей на прямой рейс. "Вчера средняя цена на билет в одну сторону — 47 тысяч рублей, а средняя цена аналогичного билета в июне — 23 тысячи рублей", - уточнили в "Яндекс Путешествиях". Также в пресс-службе сервиса рассказали, что 24 июня в службу поддержки компании поступило в 1,5 раза больше обращений, чем в обычные дни — около 11 тысяч запросов. "Почти 90% из них была про перенос дат заселения в отель или просьбы об отмене бронирований", - поделились в сервисе. "Почти все вопросы нам уже удалось решить. В первые часы повышения спроса мы создали оперативный штаб и были на связи с нашими клиентами практически ежеминутно. Мы вернули средства клиентам или перенесли даты бронирований, за что отдельное спасибо отельерам и нашим партнёрам. По некоторым обращениям ещё ведём работу", – сказали в пресс-службе компании.

https://ria.ru/20230605/vkontakte-1876246749.html

https://ria.ru/20230602/aviabilety-1875744130.html

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россия, ереван, москва, экономика