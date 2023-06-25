https://ria.ru/20230625/torgi-1880332208.html
Торги на биржах в Петербурге в понедельник пройдут в обычном режиме
Торги на биржах в Петербурге в понедельник пройдут в обычном режиме - РИА Новости, 25.06.2023
Торги на биржах в Петербурге в понедельник пройдут в обычном режиме
Торги на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в понедельник пройдут в обычном режиме, сообщила торговая площадка на сайте. РИА Новости, 25.06.2023
2023-06-25T15:50
2023-06-25T15:50
2023-06-25T16:01
экономика
спбмтсб
санкт-петербург
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/06/1748918969_157:0:2651:1403_1920x0_80_0_0_a92721e10f555cd605bcef04e2a6213d.jpg
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Торги на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в понедельник пройдут в обычном режиме, сообщила торговая площадка на сайте. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил понедельник 26 июня в Москве нерабочим днем. "26 июня 2023 года АО "СПбМТСБ" будет осуществлять операции по проведению торгов, клиринга и расчетов в обычном режиме. В таком же режиме будет работать НКО ЦК РДК (АО) – клиринговая организация биржи", - говорится в сообщении биржи. Работа инфраструктуры СПбМТСБ обеспечивает функционирование товарных рынков, исключение перебоев в поставках ключевых непродовольственных товаров, в первую очередь бензина и дизельного топлива, отмечается в сообщении."СПБ Биржа 26 июня 2023 года будет проводить торги и расчёты ценными бумагами по всем группам инструментов в обычном режиме, без изменений", - уточняется в сообщении биржи."СПБ биржа" – ведущий организатор торгов ценными бумагами международных компаний на российском финансовом рынке. Группа "СПБ биржи" включает в себя дочерние операционные компании "СПБ клиринг" и "СПБ банк", осуществляющий функции расчетного депозитария".
https://ria.ru/20230625/tsentrobank-1880325414.html
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/06/1748918969_207:0:2938:2048_1920x0_80_0_0_618616ab2b246aec4f19599a1cd029ea.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, спбмтсб, санкт-петербург
Экономика, СПбМТСБ, Санкт-Петербург
Торги на биржах в Петербурге в понедельник пройдут в обычном режиме
Торги на СПбМТСБ и "СПБ бирже" в понедельник пройдут в обычном режиме
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости.
Торги на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в понедельник пройдут в обычном режиме, сообщила торговая площадка на сайте
.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил понедельник 26 июня в Москве нерабочим днем.
«
"26 июня 2023 года АО "СПбМТСБ" будет осуществлять операции по проведению торгов, клиринга и расчетов в обычном режиме. В таком же режиме будет работать НКО ЦК РДК (АО) – клиринговая организация биржи", - говорится в сообщении биржи.
Работа инфраструктуры СПбМТСБ обеспечивает функционирование товарных рынков, исключение перебоев в поставках ключевых непродовольственных товаров, в первую очередь бензина и дизельного топлива, отмечается в сообщении.
«
"СПБ Биржа 26 июня 2023 года будет проводить торги и расчёты ценными бумагами по всем группам инструментов в обычном режиме, без изменений", - уточняется в сообщении биржи.
"СПБ биржа" – ведущий организатор торгов ценными бумагами международных компаний на российском финансовом рынке. Группа "СПБ биржи" включает в себя дочерние операционные компании "СПБ клиринг" и "СПБ банк", осуществляющий функции расчетного депозитария".
ЦБ рассказал о работе финансовых организаций в понедельник в Москве