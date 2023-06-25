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Торги на биржах в Петербурге в понедельник пройдут в обычном режиме - РИА Новости, 25.06.2023
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15:50 25.06.2023 (обновлено: 16:01 25.06.2023)
https://ria.ru/20230625/torgi-1880332208.html
Торги на биржах в Петербурге в понедельник пройдут в обычном режиме
Торги на биржах в Петербурге в понедельник пройдут в обычном режиме - РИА Новости, 25.06.2023
Торги на биржах в Петербурге в понедельник пройдут в обычном режиме
Торги на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в понедельник пройдут в обычном режиме, сообщила торговая площадка на сайте. РИА Новости, 25.06.2023
2023-06-25T15:50
2023-06-25T16:01
экономика
спбмтсб
санкт-петербург
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Торги на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в понедельник пройдут в обычном режиме, сообщила торговая площадка на сайте. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил понедельник 26 июня в Москве нерабочим днем. "26 июня 2023 года АО "СПбМТСБ" будет осуществлять операции по проведению торгов, клиринга и расчетов в обычном режиме. В таком же режиме будет работать НКО ЦК РДК (АО) – клиринговая организация биржи", - говорится в сообщении биржи. Работа инфраструктуры СПбМТСБ обеспечивает функционирование товарных рынков, исключение перебоев в поставках ключевых непродовольственных товаров, в первую очередь бензина и дизельного топлива, отмечается в сообщении."СПБ Биржа 26 июня 2023 года будет проводить торги и расчёты ценными бумагами по всем группам инструментов в обычном режиме, без изменений", - уточняется в сообщении биржи."СПБ биржа" – ведущий организатор торгов ценными бумагами международных компаний на российском финансовом рынке. Группа "СПБ биржи" включает в себя дочерние операционные компании "СПБ клиринг" и "СПБ банк", осуществляющий функции расчетного депозитария".
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экономика, спбмтсб, санкт-петербург
Экономика, СПбМТСБ, Санкт-Петербург
Торги на биржах в Петербурге в понедельник пройдут в обычном режиме

Торги на СПбМТСБ и "СПБ бирже" в понедельник пройдут в обычном режиме

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкВид на Санкт-Петербург
Вид на Санкт-Петербург - РИА Новости, 1920, 25.06.2023
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Торги на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в понедельник пройдут в обычном режиме, сообщила торговая площадка на сайте.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил понедельник 26 июня в Москве нерабочим днем.
«
"26 июня 2023 года АО "СПбМТСБ" будет осуществлять операции по проведению торгов, клиринга и расчетов в обычном режиме. В таком же режиме будет работать НКО ЦК РДК (АО) – клиринговая организация биржи", - говорится в сообщении биржи.
Работа инфраструктуры СПбМТСБ обеспечивает функционирование товарных рынков, исключение перебоев в поставках ключевых непродовольственных товаров, в первую очередь бензина и дизельного топлива, отмечается в сообщении.
«
"СПБ Биржа 26 июня 2023 года будет проводить торги и расчёты ценными бумагами по всем группам инструментов в обычном режиме, без изменений", - уточняется в сообщении биржи.
"СПБ биржа" – ведущий организатор торгов ценными бумагами международных компаний на российском финансовом рынке. Группа "СПБ биржи" включает в себя дочерние операционные компании "СПБ клиринг" и "СПБ банк", осуществляющий функции расчетного депозитария".
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ЭкономикаСПбМТСБСанкт-Петербург
 
 
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