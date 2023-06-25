https://ria.ru/20230625/torgi-1880332208.html

Торги на биржах в Петербурге в понедельник пройдут в обычном режиме

Торги на биржах в Петербурге в понедельник пройдут в обычном режиме - РИА Новости, 25.06.2023

Торги на биржах в Петербурге в понедельник пройдут в обычном режиме

Торги на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в понедельник пройдут в обычном режиме, сообщила торговая площадка на сайте. РИА Новости, 25.06.2023

2023-06-25T15:50

2023-06-25T15:50

2023-06-25T16:01

экономика

спбмтсб

санкт-петербург

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Торги на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в понедельник пройдут в обычном режиме, сообщила торговая площадка на сайте. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил понедельник 26 июня в Москве нерабочим днем. "26 июня 2023 года АО "СПбМТСБ" будет осуществлять операции по проведению торгов, клиринга и расчетов в обычном режиме. В таком же режиме будет работать НКО ЦК РДК (АО) – клиринговая организация биржи", - говорится в сообщении биржи. Работа инфраструктуры СПбМТСБ обеспечивает функционирование товарных рынков, исключение перебоев в поставках ключевых непродовольственных товаров, в первую очередь бензина и дизельного топлива, отмечается в сообщении."СПБ Биржа 26 июня 2023 года будет проводить торги и расчёты ценными бумагами по всем группам инструментов в обычном режиме, без изменений", - уточняется в сообщении биржи."СПБ биржа" – ведущий организатор торгов ценными бумагами международных компаний на российском финансовом рынке. Группа "СПБ биржи" включает в себя дочерние операционные компании "СПБ клиринг" и "СПБ банк", осуществляющий функции расчетного депозитария".

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санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, спбмтсб, санкт-петербург