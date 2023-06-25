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Кинолог рассказал, можно ли собакам купаться в море - РИА Новости, 25.06.2023
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08:54 25.06.2023 (обновлено: 08:55 25.06.2023)
https://ria.ru/20230625/sobaki-1880280360.html
Кинолог рассказал, можно ли собакам купаться в море
Кинолог рассказал, можно ли собакам купаться в море - РИА Новости, 25.06.2023
Кинолог рассказал, можно ли собакам купаться в море
Брать с собой собаку на пляж, в том числе на морское побережье, если она любит плавать, можно, но за ней нужно внимательно следить, чтобы питомец не навредил... РИА Новости, 25.06.2023
2023-06-25T08:54
2023-06-25T08:55
общество
владимир голубев (кинолог)
российская кинологическая федерация (ркф)
животные
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МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Брать с собой собаку на пляж, в том числе на морское побережье, если она любит плавать, можно, но за ней нужно внимательно следить, чтобы питомец не навредил себе и окружающим, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев. "Перед тем как отправляться на пляж с собакой, обязательно удостоверьтесь, что туда пускают с животными. На море внимательно следите за питомцем, не позволяйте ему уплывать далеко от берега, следите, чтобы он не пил морскую воду и долго не находился под открытым солнцем", - сказал Голубев. Кроме того, по его словам, на пляж нужно обязательно брать с собой питьевую воду, которую можно предложить питомцу. Также, чтобы создать тень для питомца, он порекомендовал приходить на пляж с зонтиком. Собакам без шерсти потребуется солнцезащитный крем, чтобы уберечь кожу от ожогов. При его выборе стоит проверить, не будет ли у питомца аллергии. Следует избегать кремов с оксидом цинка и парааминобензойной кислоты, потому что при слизывании такого крема собака может отравиться, оба компонента токсичны для питомца. Лучше всего выбирать детский солнцезащитный крем, нанести его сначала небольшим слоем на поверхность кожи и понаблюдать за реакцией, посоветовал кинолог. Собакам с короткой шерстью перед походом на море можно намазать самые уязвимые места: уши, нос, живот. "Вам также может потребоваться полотенце: после купания промокните шерсть питомца, чтобы она быстрее высохла, поскольку из-за влажной шерсти может образоваться парниковый эффект, и питомцу будет очень жарко находиться на пляже", - добавил президент РКФ. За собакой в воде нужно внимательно следить, в первую очередь из-за того, что сильные приливы могут застать врасплох даже самого крепкого пса. Лучше всего, если питомец будет плавать недалеко от берега, рядом с хозяином или членами его семьи, подчеркнул Голубев. Собаке ни в коем случае нельзя позволять пить из моря, предупредил он. Употребление соленой воды может вызвать у питомца симптомы отравления: понос, рвоту, слабость и апатию. Животное может даже покачиваться или терять сознание, а избыток соли в организме может привести к сильному обезвоживанию, что в свою очередь нарушит работу почек. В этом случае собаке понадобится неотложная помощь, уточнил кинолог. "Кроме того, собака может обжечь лапы о раскаленный песок, поэтому лучше всего отказаться от купания вместе с питомцем на море в сильную жару. Если вы все-такие решили пойти на пляж, воспользуйтесь специальной обувью или защитным кремом для лап", - добавил он.
https://ria.ru/20230622/razresheniya-1879753891.html
https://ria.ru/20230528/sobaki-1874605236.html
https://ria.ru/20230604/klichki-1876022823.html
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общество, владимир голубев (кинолог), российская кинологическая федерация (ркф), животные
Общество, Владимир Голубев (кинолог), Российская Кинологическая Федерация (РКФ), Животные
Кинолог рассказал, можно ли собакам купаться в море

Кинолог Голубев: собакам можно купаться в море, но за ними надо внимательно следить

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСобака в Карантинной бухте в Севастополе
Собака в Карантинной бухте в Севастополе - РИА Новости, 1920, 25.06.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Собака в Карантинной бухте в Севастополе. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Брать с собой собаку на пляж, в том числе на морское побережье, если она любит плавать, можно, но за ней нужно внимательно следить, чтобы питомец не навредил себе и окружающим, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.
«
"Перед тем как отправляться на пляж с собакой, обязательно удостоверьтесь, что туда пускают с животными. На море внимательно следите за питомцем, не позволяйте ему уплывать далеко от берега, следите, чтобы он не пил морскую воду и долго не находился под открытым солнцем", - сказал Голубев.
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Кроме того, по его словам, на пляж нужно обязательно брать с собой питьевую воду, которую можно предложить питомцу. Также, чтобы создать тень для питомца, он порекомендовал приходить на пляж с зонтиком.
Собакам без шерсти потребуется солнцезащитный крем, чтобы уберечь кожу от ожогов. При его выборе стоит проверить, не будет ли у питомца аллергии. Следует избегать кремов с оксидом цинка и парааминобензойной кислоты, потому что при слизывании такого крема собака может отравиться, оба компонента токсичны для питомца. Лучше всего выбирать детский солнцезащитный крем, нанести его сначала небольшим слоем на поверхность кожи и понаблюдать за реакцией, посоветовал кинолог.
Собакам с короткой шерстью перед походом на море можно намазать самые уязвимые места: уши, нос, живот.
«
"Вам также может потребоваться полотенце: после купания промокните шерсть питомца, чтобы она быстрее высохла, поскольку из-за влажной шерсти может образоваться парниковый эффект, и питомцу будет очень жарко находиться на пляже", - добавил президент РКФ.
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За собакой в воде нужно внимательно следить, в первую очередь из-за того, что сильные приливы могут застать врасплох даже самого крепкого пса. Лучше всего, если питомец будет плавать недалеко от берега, рядом с хозяином или членами его семьи, подчеркнул Голубев.
Собаке ни в коем случае нельзя позволять пить из моря, предупредил он. Употребление соленой воды может вызвать у питомца симптомы отравления: понос, рвоту, слабость и апатию. Животное может даже покачиваться или терять сознание, а избыток соли в организме может привести к сильному обезвоживанию, что в свою очередь нарушит работу почек. В этом случае собаке понадобится неотложная помощь, уточнил кинолог.
«
"Кроме того, собака может обжечь лапы о раскаленный песок, поэтому лучше всего отказаться от купания вместе с питомцем на море в сильную жару. Если вы все-такие решили пойти на пляж, воспользуйтесь специальной обувью или защитным кремом для лап", - добавил он.
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