https://ria.ru/20230625/sobaki-1880280360.html

Кинолог рассказал, можно ли собакам купаться в море

Кинолог рассказал, можно ли собакам купаться в море - РИА Новости, 25.06.2023

Кинолог рассказал, можно ли собакам купаться в море

Брать с собой собаку на пляж, в том числе на морское побережье, если она любит плавать, можно, но за ней нужно внимательно следить, чтобы питомец не навредил... РИА Новости, 25.06.2023

2023-06-25T08:54

2023-06-25T08:54

2023-06-25T08:55

общество

владимир голубев (кинолог)

российская кинологическая федерация (ркф)

животные

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/127935/01/1279350164_0:170:3038:1879_1920x0_80_0_0_7fce6fb6acc238ec62b20984eb9b197f.jpg

МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Брать с собой собаку на пляж, в том числе на морское побережье, если она любит плавать, можно, но за ней нужно внимательно следить, чтобы питомец не навредил себе и окружающим, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев. "Перед тем как отправляться на пляж с собакой, обязательно удостоверьтесь, что туда пускают с животными. На море внимательно следите за питомцем, не позволяйте ему уплывать далеко от берега, следите, чтобы он не пил морскую воду и долго не находился под открытым солнцем", - сказал Голубев. Кроме того, по его словам, на пляж нужно обязательно брать с собой питьевую воду, которую можно предложить питомцу. Также, чтобы создать тень для питомца, он порекомендовал приходить на пляж с зонтиком. Собакам без шерсти потребуется солнцезащитный крем, чтобы уберечь кожу от ожогов. При его выборе стоит проверить, не будет ли у питомца аллергии. Следует избегать кремов с оксидом цинка и парааминобензойной кислоты, потому что при слизывании такого крема собака может отравиться, оба компонента токсичны для питомца. Лучше всего выбирать детский солнцезащитный крем, нанести его сначала небольшим слоем на поверхность кожи и понаблюдать за реакцией, посоветовал кинолог. Собакам с короткой шерстью перед походом на море можно намазать самые уязвимые места: уши, нос, живот. "Вам также может потребоваться полотенце: после купания промокните шерсть питомца, чтобы она быстрее высохла, поскольку из-за влажной шерсти может образоваться парниковый эффект, и питомцу будет очень жарко находиться на пляже", - добавил президент РКФ. За собакой в воде нужно внимательно следить, в первую очередь из-за того, что сильные приливы могут застать врасплох даже самого крепкого пса. Лучше всего, если питомец будет плавать недалеко от берега, рядом с хозяином или членами его семьи, подчеркнул Голубев. Собаке ни в коем случае нельзя позволять пить из моря, предупредил он. Употребление соленой воды может вызвать у питомца симптомы отравления: понос, рвоту, слабость и апатию. Животное может даже покачиваться или терять сознание, а избыток соли в организме может привести к сильному обезвоживанию, что в свою очередь нарушит работу почек. В этом случае собаке понадобится неотложная помощь, уточнил кинолог. "Кроме того, собака может обжечь лапы о раскаленный песок, поэтому лучше всего отказаться от купания вместе с питомцем на море в сильную жару. Если вы все-такие решили пойти на пляж, воспользуйтесь специальной обувью или защитным кремом для лап", - добавил он.

https://ria.ru/20230622/razresheniya-1879753891.html

https://ria.ru/20230528/sobaki-1874605236.html

https://ria.ru/20230604/klichki-1876022823.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, владимир голубев (кинолог), российская кинологическая федерация (ркф), животные