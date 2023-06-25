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Руководители "Яблока" назвали Шейниса летописцем российской демократии - РИА Новости, 25.06.2023
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16:20 25.06.2023
https://ria.ru/20230625/sheynis-1880335112.html
Руководители "Яблока" назвали Шейниса летописцем российской демократии
Руководители "Яблока" назвали Шейниса летописцем российской демократии - РИА Новости, 25.06.2023
Руководители "Яблока" назвали Шейниса летописцем российской демократии
Виктор Шейнис оставил большое политическое наследие, он остаётся летописцем российской демократии, заявили председатель партии "Яблоко" Алексей Рыбаков и... РИА Новости, 25.06.2023
2023-06-25T16:20
2023-06-25T16:20
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госдума рф
борис вишневский
политика
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Виктор Шейнис оставил большое политическое наследие, он остаётся летописцем российской демократии, заявили председатель партии "Яблоко" Алексей Рыбаков и председатель федерального политкомитета партии Григорий Явлинский. Один из основателей партии и соавтор Конституции РФ Виктор Шейнис скончался в воскресенье на 93-м году жизни. "Все, кто знал Виктора Шейниса, никогда его не забудут. Его научное и политическое наследие велико, он был и навсегда останется политическим философом и летописцем российской демократии. Работы Виктора Шейниса — бесценный вклад в политическую историю России", - приводится их совместный комментарий на сайте "Яблока". Политики также отметили, что Шейнис "никогда не изменял своим убеждениям" и до последних дней следил за актуальными событиями. Также они выразили соболезнования его родным и близким. Также на сайте "Яблока" приводятся слова зампреда партии Бориса Вишневского. Он отметил, что Шейнис был светлым, добрым, умным и принципиальным человеком и назвал его своим учителем. Виктор Шейнис (родился 16 февраля 1931 года в Киеве) - член Федерального политического комитета партии. Доктор экономических наук, профессор, один из авторов российской Конституции. В 1990-1993 являлся народным депутатом РСФСР. С 1992 по 1993 годы - заместитель ответственного секретаря Конституционной комиссии Съезда народных депутатов Российской Федерации. С 1993 года - член "Яблока". Занимал различные посты в руководящих органах партии. С 2008 года - член Федерального политического комитета партии. С 1993 по1994 годы - заместитель председателя Комиссии законодательных предположений при президенте РФ. В 1994-1995 годах - депутат Госдумы первого созыва, член комитета по законодательству и судебно-правовой реформе.
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россия, киев, рсфср, яблоко, григорий явлинский, госдума рф, борис вишневский, политика
Россия, Киев, РСФСР, Яблоко, Григорий Явлинский, Госдума РФ, Борис Вишневский, Политика
Руководители "Яблока" назвали Шейниса летописцем российской демократии

Руководители "Яблока" Рыбаков и Явлинский назвали Шейниса летописцем российской демократии

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкВиктор Шейнис
Виктор Шейнис - РИА Новости, 1920, 25.06.2023
© РИА Новости / Александр Вильф
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Виктор Шейнис. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Виктор Шейнис оставил большое политическое наследие, он остаётся летописцем российской демократии, заявили председатель партии "Яблоко" Алексей Рыбаков и председатель федерального политкомитета партии Григорий Явлинский.
Один из основателей партии и соавтор Конституции РФ Виктор Шейнис скончался в воскресенье на 93-м году жизни.
"Все, кто знал Виктора Шейниса, никогда его не забудут. Его научное и политическое наследие велико, он был и навсегда останется политическим философом и летописцем российской демократии. Работы Виктора Шейниса — бесценный вклад в политическую историю России", - приводится их совместный комментарий на сайте "Яблока".
Политики также отметили, что Шейнис "никогда не изменял своим убеждениям" и до последних дней следил за актуальными событиями. Также они выразили соболезнования его родным и близким.
Также на сайте "Яблока" приводятся слова зампреда партии Бориса Вишневского. Он отметил, что Шейнис был светлым, добрым, умным и принципиальным человеком и назвал его своим учителем.
Виктор Шейнис (родился 16 февраля 1931 года в Киеве) - член Федерального политического комитета партии. Доктор экономических наук, профессор, один из авторов российской Конституции.
В 1990-1993 являлся народным депутатом РСФСР. С 1992 по 1993 годы - заместитель ответственного секретаря Конституционной комиссии Съезда народных депутатов Российской Федерации.
С 1993 года - член "Яблока". Занимал различные посты в руководящих органах партии. С 2008 года - член Федерального политического комитета партии.
С 1993 по1994 годы - заместитель председателя Комиссии законодательных предположений при президенте РФ. В 1994-1995 годах - депутат Госдумы первого созыва, член комитета по законодательству и судебно-правовой реформе.
 
РоссияКиевРСФСРЯблокоГригорий ЯвлинскийГосдума РФБорис ВишневскийПолитика
 
 
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