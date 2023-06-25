Руководители "Яблока" назвали Шейниса летописцем российской демократии
Руководители "Яблока" Рыбаков и Явлинский назвали Шейниса летописцем российской демократии
Виктор Шейнис. Архивное фото
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Виктор Шейнис оставил большое политическое наследие, он остаётся летописцем российской демократии, заявили председатель партии "Яблоко" Алексей Рыбаков и председатель федерального политкомитета партии Григорий Явлинский.
Один из основателей партии и соавтор Конституции РФ Виктор Шейнис скончался в воскресенье на 93-м году жизни.
"Все, кто знал Виктора Шейниса, никогда его не забудут. Его научное и политическое наследие велико, он был и навсегда останется политическим философом и летописцем российской демократии. Работы Виктора Шейниса — бесценный вклад в политическую историю России", - приводится их совместный комментарий на сайте "Яблока".
Политики также отметили, что Шейнис "никогда не изменял своим убеждениям" и до последних дней следил за актуальными событиями. Также они выразили соболезнования его родным и близким.
Также на сайте "Яблока" приводятся слова зампреда партии Бориса Вишневского. Он отметил, что Шейнис был светлым, добрым, умным и принципиальным человеком и назвал его своим учителем.
Виктор Шейнис (родился 16 февраля 1931 года в Киеве) - член Федерального политического комитета партии. Доктор экономических наук, профессор, один из авторов российской Конституции.
В 1990-1993 являлся народным депутатом РСФСР. С 1992 по 1993 годы - заместитель ответственного секретаря Конституционной комиссии Съезда народных депутатов Российской Федерации.
С 1993 года - член "Яблока". Занимал различные посты в руководящих органах партии. С 2008 года - член Федерального политического комитета партии.
С 1993 по1994 годы - заместитель председателя Комиссии законодательных предположений при президенте РФ. В 1994-1995 годах - депутат Госдумы первого созыва, член комитета по законодательству и судебно-правовой реформе.