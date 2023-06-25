https://ria.ru/20230625/sammit-1880296928.html

Глава офиса Зеленского заявил о желании провести саммит мира на Украине

Глава офиса Зеленского заявил о желании провести саммит мира на Украине - РИА Новости, 25.06.2023

Глава офиса Зеленского заявил о желании провести саммит мира на Украине

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил в телеграм-канале, что Киев хотел бы провести так называемый глобальный саммит мира на Украине. РИА Новости, 25.06.2023

2023-06-25T10:48

2023-06-25T10:48

2023-06-25T17:04

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украина

андрей ермак

киев

владимир зеленский

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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил в телеграм-канале, что Киев хотел бы провести так называемый глобальный саммит мира на Украине. Ранее Financial Times со ссылкой на источники сообщила о том, что помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан и замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд отправятся 24-25 июня в Копенгаген на встречу с представителями Бразилии, Индии, ЮАР, Турции для обсуждения ситуации на Украине. Информации о том, что КНР примет в нем участие на высоком уровне, нет. Как отмечает издание, Киев запросил проведение встречи со странами, не осудившими действия России. "Важная встреча советников в Копенгагене. <...> Мною были озвучены площадки, которые могли бы стать возможным местом проведения глобального саммита мира. Первой я предложил Украину как наиболее желанный для нас вариант. Кстати, многие страны уже выразили готовность провести у себя этот саммит, включая такие международные площадки, как Генеральная Ассамблея ООН", — написал Ермак. По его словам, во встрече приняли участие советники по национальной безопасности и политические советники из Бразилии, Великобритании, Дании, ЕС, Италии, Индии, Канады, Германии, Южной Африки, Саудовской Аравии, США, Турции, Украины, Франции и Японии, главной темой стало обсуждение украинской формулы мира, стороны договорились продолжать данный формат консультаций. Ранее Зеленский подтвердил, что идет организация саммита, на котором будет обсуждаться предложенный им мирный план. Киев хочет, чтобы встреча охватила как можно больше стран. В начале июня источник РИА Новости в Москве отмечал, что так называемый мирный саммит, который пытается созвать Зеленский, имеет так же мало общего с мирным урегулированием, как и его формула мира; все, кто согласится участвовать в нем, автоматически выступят сторонниками продолжения вооруженного противостояния. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может стабилизироваться при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.

https://ria.ru/20230606/sammit-1876590986.html

https://ria.ru/20230614/ukraina-1877916653.html

украина

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в мире, украина, андрей ермак, киев, владимир зеленский, оон