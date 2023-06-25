https://ria.ru/20230625/priz-1880110009.html

Победитель "Удивительных людей" рассказал, куда потратит пять миллионов

Победитель "Удивительных людей" рассказал, куда потратит пять миллионов - РИА Новости, 25.06.2023

Победитель "Удивительных людей" рассказал, куда потратит пять миллионов

Победитель шестого сезона шоу "Удивительные люди" на телеканал "Россия 1" канатоходец Камиль Мамаев из Дагестана рассказал РИА Новости, куда потратит денежный... РИА Новости, 25.06.2023

2023-06-25T11:51

2023-06-25T11:51

2023-06-25T11:51

шоубиз

новости шоу-бизнеса

россия-1 (телеканал)

знаменитости

республика дагестан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/18/1880110092_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_e3d1496f0aedd0a7be9d0c48c260fd18.jpg

МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Победитель шестого сезона шоу "Удивительные люди" на телеканал "Россия 1" канатоходец Камиль Мамаев из Дагестана рассказал РИА Новости, куда потратит денежный приз в размере пяти миллионов рублей. "Денежный приз я потрачу на развитие и возрождение многовековой традиции канатоходства, создам безопасные условия для тренировки молодых новичков. Поддержка зрителей – для меня огромная награда за мой труд в этом деле!" – прокомментировал Мамаев. В финале шоу Мамаев удивил жюри и зрителей, продемонстрировав фантастическое мастерство баланса, проехав на мотоцикле на высоте от 100 до 200 метров по стальному канату длиной в один километр, натянутому над Сулакским каньоном.Премьера шестого сезона состоялась 19 мая. Все это время мастерство участников оценивали члены жюри: шоумен Александр Пушной, хореограф Евгений Папунаишвили, профессор Центра нейроэкономики и когнитивных исследований Василий Ключарев и чемпионка мира по боксу Наталья Рагозина.Вел проект дважды лауреат премии ТЭФИ, музыкант и энциклопедист Артем Варгафтик.

https://ria.ru/20230304/shou-1855652909.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Галина Соколова

Галина Соколова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Галина Соколова

новости шоу-бизнеса, россия-1 (телеканал), знаменитости, республика дагестан