https://ria.ru/20230625/priz-1880110009.html
Победитель "Удивительных людей" рассказал, куда потратит пять миллионов
Победитель "Удивительных людей" рассказал, куда потратит пять миллионов - РИА Новости, 25.06.2023
Победитель "Удивительных людей" рассказал, куда потратит пять миллионов
Победитель шестого сезона шоу "Удивительные люди" на телеканал "Россия 1" канатоходец Камиль Мамаев из Дагестана рассказал РИА Новости, куда потратит денежный... РИА Новости, 25.06.2023
2023-06-25T11:51
2023-06-25T11:51
2023-06-25T11:51
шоубиз
новости шоу-бизнеса
россия-1 (телеканал)
знаменитости
республика дагестан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/18/1880110092_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_e3d1496f0aedd0a7be9d0c48c260fd18.jpg
МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Победитель шестого сезона шоу "Удивительные люди" на телеканал "Россия 1" канатоходец Камиль Мамаев из Дагестана рассказал РИА Новости, куда потратит денежный приз в размере пяти миллионов рублей. "Денежный приз я потрачу на развитие и возрождение многовековой традиции канатоходства, создам безопасные условия для тренировки молодых новичков. Поддержка зрителей – для меня огромная награда за мой труд в этом деле!" – прокомментировал Мамаев. В финале шоу Мамаев удивил жюри и зрителей, продемонстрировав фантастическое мастерство баланса, проехав на мотоцикле на высоте от 100 до 200 метров по стальному канату длиной в один километр, натянутому над Сулакским каньоном.Премьера шестого сезона состоялась 19 мая. Все это время мастерство участников оценивали члены жюри: шоумен Александр Пушной, хореограф Евгений Папунаишвили, профессор Центра нейроэкономики и когнитивных исследований Василий Ключарев и чемпионка мира по боксу Наталья Рагозина.Вел проект дважды лауреат премии ТЭФИ, музыкант и энциклопедист Артем Варгафтик.
https://ria.ru/20230304/shou-1855652909.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/18/1880110092_282:0:3013:2048_1920x0_80_0_0_724936ce9427e196ecc6aa28e09ccf2f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости шоу-бизнеса, россия-1 (телеканал), знаменитости, республика дагестан
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Россия-1 (телеканал), Знаменитости, Республика Дагестан
Победитель "Удивительных людей" рассказал, куда потратит пять миллионов
Победитель "Удивительных людей" рассказал, что потратит приз на развитие канатоходства
МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Победитель шестого сезона шоу "Удивительные люди" на телеканал "Россия 1" канатоходец Камиль Мамаев из Дагестана рассказал РИА Новости, куда потратит денежный приз в размере пяти миллионов рублей.
«
"Денежный приз я потрачу на развитие и возрождение многовековой традиции канатоходства, создам безопасные условия для тренировки молодых новичков. Поддержка зрителей – для меня огромная награда за мой труд в этом деле!" – прокомментировал Мамаев.
В финале шоу Мамаев удивил жюри и зрителей, продемонстрировав фантастическое мастерство баланса, проехав на мотоцикле на высоте от 100 до 200 метров по стальному канату длиной в один километр, натянутому над Сулакским каньоном.
Премьера шестого сезона состоялась 19 мая. Все это время мастерство участников оценивали члены жюри: шоумен Александр Пушной, хореограф Евгений Папунаишвили, профессор Центра нейроэкономики и когнитивных исследований Василий Ключарев и чемпионка мира по боксу Наталья Рагозина.
Вел проект дважды лауреат премии ТЭФИ, музыкант и энциклопедист Артем Варгафтик.
Победитель "Ну-ка, все вместе!" рассказал, куда потратит выигранный миллион