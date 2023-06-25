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В Воронеже потушили пожар на нефтебазе - РИА Новости, 25.06.2023
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02:17 25.06.2023 (обновлено: 07:24 25.06.2023)
https://ria.ru/20230625/pozhar-1880272252.html
В Воронеже потушили пожар на нефтебазе
В Воронеже потушили пожар на нефтебазе - РИА Новости, 25.06.2023
В Воронеже потушили пожар на нефтебазе
Спасатели потушили пожар на нефтебазе в Левобережном районе Воронежа, где произошла разгерметизация резервуара с авиационном топливом, сообщает ГУ МЧС России по РИА Новости, 25.06.2023
2023-06-25T02:17
2023-06-25T07:24
происшествия
воронеж
воронежская область
россия
александр гусев (государственный служащий)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Спасатели потушили пожар на нефтебазе в Левобережном районе Воронежа, где произошла разгерметизация резервуара с авиационном топливом, сообщает ГУ МЧС России по Воронежской области."Пожар ликвидирован в 0.40. Всего к ликвидации пожара были привлечены 97 человек и 31 единица техники", — рассказали в ведомстве.Как уточняется, загорелся резервуар объемом 5000 кубометров с керосином на площади 800 "квадратов".В результате инцидента никто не пострадал.
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происшествия, воронеж, воронежская область, россия, александр гусев (государственный служащий), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Воронеж, Воронежская область, Россия, Александр Гусев (государственный служащий), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Воронеже потушили пожар на нефтебазе

МЧС: в Воронеже ликвидировали пожар с горящим резервуаром с керосином на нефтебазе

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС РФ
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 25.06.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ . Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Спасатели потушили пожар на нефтебазе в Левобережном районе Воронежа, где произошла разгерметизация резервуара с авиационном топливом, сообщает ГУ МЧС России по Воронежской области.
"Пожар ликвидирован в 0.40. Всего к ликвидации пожара были привлечены 97 человек и 31 единица техники", — рассказали в ведомстве.
Как уточняется, загорелся резервуар объемом 5000 кубометров с керосином на площади 800 "квадратов".
В результате инцидента никто не пострадал.
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