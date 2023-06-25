https://ria.ru/20230625/pozhar-1880272252.html

В Воронеже потушили пожар на нефтебазе

В Воронеже потушили пожар на нефтебазе - РИА Новости, 25.06.2023

В Воронеже потушили пожар на нефтебазе

Спасатели потушили пожар на нефтебазе в Левобережном районе Воронежа, где произошла разгерметизация резервуара с авиационном топливом, сообщает ГУ МЧС России по РИА Новости, 25.06.2023

2023-06-25T02:17

2023-06-25T02:17

2023-06-25T07:24

происшествия

воронеж

воронежская область

россия

александр гусев (государственный служащий)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Спасатели потушили пожар на нефтебазе в Левобережном районе Воронежа, где произошла разгерметизация резервуара с авиационном топливом, сообщает ГУ МЧС России по Воронежской области."Пожар ликвидирован в 0.40. Всего к ликвидации пожара были привлечены 97 человек и 31 единица техники", — рассказали в ведомстве.Как уточняется, загорелся резервуар объемом 5000 кубометров с керосином на площади 800 "квадратов".В результате инцидента никто не пострадал.

https://ria.ru/20230624/neftebaza-1880187091.html

воронеж

воронежская область

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происшествия, воронеж, воронежская область, россия, александр гусев (государственный служащий), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)