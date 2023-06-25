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Зеленский заявил, что обсудил с Байденом ситуацию в России - РИА Новости, 25.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
22:26 25.06.2023 (обновлено: 23:19 25.06.2023)
https://ria.ru/20230625/peregovory-1880368121.html
Зеленский заявил, что обсудил с Байденом ситуацию в России
Зеленский заявил, что обсудил с Байденом ситуацию в России - РИА Новости, 25.06.2023
Зеленский заявил, что обсудил с Байденом ситуацию в России
Владимир Зеленский в своем Telegram-канале заявил, что провел "позитивный и вдохновляющий разговор" с президентом США Джо Байденом, в котором обсудил боевые... РИА Новости, 25.06.2023
2023-06-25T22:26
2023-06-25T23:19
специальная военная операция на украине
в мире
россия
джо байден
владимир зеленский
украина
йенс столтенберг
сша
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский в своем Telegram-канале заявил, что провел "позитивный и вдохновляющий разговор" с президентом США Джо Байденом, в котором обсудил боевые действия и ситуацию в России."Говорил с президентом США Джозефом Байденом. Позитивный и вдохновляющий разговор. Обсудили ход боевых действий и процессы, которые происходят в России… Обсудили дальнейшее расширение оборонного сотрудничества с акцентом на дальнобойных средствах поражения", - написал Зеленский.По его словам, они также скоординировали позиции накануне вильнюсского саммита НАТО, намеченного на 11-12 июля, обсудили продолжение работы над реализацией украинской "формулы мира" и подготовку к "саммиту мира".Также Зеленский сообщил, что провел разговор с президентом Польши Анджеем Дудой."Последний на сегодня из разговоров с нашими партнерами – с президентом Польши Анджеем Дудой. Обсудили последние события в России и то, как они могут повлиять на ход боевых действий и на ситуацию с безопасностью в регионе. Рассказал о состоянии дел на поле боя", - написал он.Ранее в интервью Би-би-си Зеленский заявил, что если Украина не получит приглашения в НАТО на саммите в Вильнюсе, это демотивирует украинские войска. По его словам, он неоднократно говорил с лидерами европейских стран, Байденом, генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и просил "не выбивать почву из-под ног" у страны.В конце сентября 2022 года Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Проведение такой процедуры сейчас несвоевременно, заметил позже помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркивал, что альянс сконцентрирует усилия на оказании помощи Киеву в самозащите.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран". Ранее начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов заявил, что наибольший вклад в поставки военной помощи Киеву вносят США, Великобритания, Польша и Румыния.
https://ria.ru/20230624/myatezh-1880221783.html
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украина
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в мире, россия, джо байден, владимир зеленский, украина, йенс столтенберг, сша, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Джо Байден, Владимир Зеленский, Украина, Йенс Столтенберг, США, НАТО
Зеленский заявил, что обсудил с Байденом ситуацию в России

Зеленский назвал разговор с Байденом о ситуации в России позитивным и вдохновляющим

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.06.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский в своем Telegram-канале заявил, что провел "позитивный и вдохновляющий разговор" с президентом США Джо Байденом, в котором обсудил боевые действия и ситуацию в России.
"Говорил с президентом США Джозефом Байденом. Позитивный и вдохновляющий разговор. Обсудили ход боевых действий и процессы, которые происходят в России… Обсудили дальнейшее расширение оборонного сотрудничества с акцентом на дальнобойных средствах поражения", - написал Зеленский.
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По его словам, они также скоординировали позиции накануне вильнюсского саммита НАТО, намеченного на 11-12 июля, обсудили продолжение работы над реализацией украинской "формулы мира" и подготовку к "саммиту мира".
Также Зеленский сообщил, что провел разговор с президентом Польши Анджеем Дудой.
"Последний на сегодня из разговоров с нашими партнерами – с президентом Польши Анджеем Дудой. Обсудили последние события в России и то, как они могут повлиять на ход боевых действий и на ситуацию с безопасностью в регионе. Рассказал о состоянии дел на поле боя", - написал он.
Ранее в интервью Би-би-си Зеленский заявил, что если Украина не получит приглашения в НАТО на саммите в Вильнюсе, это демотивирует украинские войска. По его словам, он неоднократно говорил с лидерами европейских стран, Байденом, генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и просил "не выбивать почву из-под ног" у страны.
В конце сентября 2022 года Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Проведение такой процедуры сейчас несвоевременно, заметил позже помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркивал, что альянс сконцентрирует усилия на оказании помощи Киеву в самозащите.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран". Ранее начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов заявил, что наибольший вклад в поставки военной помощи Киеву вносят США, Великобритания, Польша и Румыния.
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Если ты такой умный, то почему такой бедный: Запад теряет главную силу
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияДжо БайденВладимир ЗеленскийУкраинаЙенс СтолтенбергСШАНАТО
 
 
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