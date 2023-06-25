https://ria.ru/20230625/peregovory-1880368121.html

Зеленский заявил, что обсудил с Байденом ситуацию в России

Зеленский заявил, что обсудил с Байденом ситуацию в России - РИА Новости, 25.06.2023

Зеленский заявил, что обсудил с Байденом ситуацию в России

Владимир Зеленский в своем Telegram-канале заявил, что провел "позитивный и вдохновляющий разговор" с президентом США Джо Байденом, в котором обсудил боевые... РИА Новости, 25.06.2023

2023-06-25T22:26

2023-06-25T22:26

2023-06-25T23:19

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский в своем Telegram-канале заявил, что провел "позитивный и вдохновляющий разговор" с президентом США Джо Байденом, в котором обсудил боевые действия и ситуацию в России."Говорил с президентом США Джозефом Байденом. Позитивный и вдохновляющий разговор. Обсудили ход боевых действий и процессы, которые происходят в России… Обсудили дальнейшее расширение оборонного сотрудничества с акцентом на дальнобойных средствах поражения", - написал Зеленский.По его словам, они также скоординировали позиции накануне вильнюсского саммита НАТО, намеченного на 11-12 июля, обсудили продолжение работы над реализацией украинской "формулы мира" и подготовку к "саммиту мира".Также Зеленский сообщил, что провел разговор с президентом Польши Анджеем Дудой."Последний на сегодня из разговоров с нашими партнерами – с президентом Польши Анджеем Дудой. Обсудили последние события в России и то, как они могут повлиять на ход боевых действий и на ситуацию с безопасностью в регионе. Рассказал о состоянии дел на поле боя", - написал он.Ранее в интервью Би-би-си Зеленский заявил, что если Украина не получит приглашения в НАТО на саммите в Вильнюсе, это демотивирует украинские войска. По его словам, он неоднократно говорил с лидерами европейских стран, Байденом, генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и просил "не выбивать почву из-под ног" у страны.В конце сентября 2022 года Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Проведение такой процедуры сейчас несвоевременно, заметил позже помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркивал, что альянс сконцентрирует усилия на оказании помощи Киеву в самозащите.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран". Ранее начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов заявил, что наибольший вклад в поставки военной помощи Киеву вносят США, Великобритания, Польша и Румыния.

https://ria.ru/20230624/myatezh-1880221783.html

https://ria.ru/20230625/zapad-1880233668.html

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