Баку отказал Еревану в переговорах по проблеме прав армян в Карабахе
Баку негативно отреагировал на идею Еревана о переговорах по правам армян Карабаха
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкРоссийские миротворцы на блокпосту в Лачинском коридоре в Нагорном Карабахе
Российские миротворцы на блокпосту в Лачинском коридоре в Нагорном Карабахе. Архивное фото
БАКУ, 25 июн — РИА Новости. Баку негативно отреагировал на идею Еревана о переговорах по правам армян Карабаха, следует из заявления пресс-службы МИД Азербайджана.
В дипломатическом ведомстве назвали неприемлемыми попытки Еревана "злоупотреблять вопросом "прав и безопасности" жителей армянского происхождения".
"Азербайджанская сторона прилагает усилия в направлении реинтеграции жителей армянского происхождения, и необходимо положить конец вмешательству армянской стороны под разными предлогами в процесс, а также препятствованию в деструктивной форме", — говорится в ответе азербайджанского МИД на заявление Армении.
Там добавили, что лица, представляющие интересы армянских жителей Карабаха, всячески отказываются от помощи, предложенной Баку.
Накануне армянский МИД выразил уверенность, что лучшим выходом из ситуации, сложившейся вокруг Нагорного Карабаха, будут прямые и предметные переговоры между Баку и Степанакертом с международным участием. Решение вопросов прав и безопасности 120 тысяч армян непризнанной республики там назвали жизненно необходимым.
Карабахский конфликт начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В результате вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. Переговоры о мирном урегулировании конфликта проходили с 1992 года в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией, но не дали результата.
Осенью 2020 года очередной виток военного противостояния закончился заключением выгодного для Азербайджана соглашения: Армения вернула Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы, в регионе разместились российские миротворцы. Тем не менее и после этого на границе не раз возобновлялись перестрелки, а Армения и Азербайджан обвиняли друг друга в нарушении соглашения о прекращении огня.