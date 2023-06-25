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Жительницу Дагестана наградили медалью за спасение раненых в зоне СВО - РИА Новости, 25.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:32 25.06.2023
https://ria.ru/20230625/nagrada-1880330100.html
Жительницу Дагестана наградили медалью за спасение раненых в зоне СВО
Жительницу Дагестана наградили медалью за спасение раненых в зоне СВО - РИА Новости, 25.06.2023
Жительницу Дагестана наградили медалью за спасение раненых в зоне СВО
Жительница Дагестана Бадия Валиева, оказывающая помощь раненым бойцам в госпитале в зоне специальной военной операции, награждена медалью "За спасение... РИА Новости, 25.06.2023
2023-06-25T15:32
2023-06-25T15:32
специальная военная операция на украине
здоровье - общество
россия
республика дагестан
вооруженные силы рф
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МАХАЧКАЛА, 25 июн - РИА Новости. Жительница Дагестана Бадия Валиева, оказывающая помощь раненым бойцам в госпитале в зоне специальной военной операции, награждена медалью "За спасение погибавших", сообщили в воскресенье в пресс-службе главы республики. "Дагестанка Бадия Валиева, работающая врачом в госпитале в зоне СВО, указом президента России Владимира Путина награждена медалью "За спасение погибавших", – говорится в сообщении. Девушка удостоена награды за оказание помощи раненым участникам спецоперации в экстремальных обстоятельствах, сопряженных с риском для жизни. "Я была очень рада, когда мне вручили эту награду. Для меня это не просто медаль - она несет смысл всего того, что я здесь вижу и испытываю. В ней часть не только моей истории и жизни, но и всех солдат, которым мне удалось помочь и спасти. Я знаю, как сейчас нелегко моей семье, они очень переживают за меня. Но я надеюсь, что они мной гордятся". - приводятся в сообщении слова Валиевой.
https://ria.ru/20230620/khirurg-1879448124.html
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здоровье - общество, россия, республика дагестан, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Здоровье - Общество, Россия, Республика Дагестан, Вооруженные силы РФ
Жительницу Дагестана наградили медалью за спасение раненых в зоне СВО

Врача из Дагестана Бадию Валиеву наградили медалью за спасение раненых в зоне спецоперации

© Фото : @dagestanRD / TelegramБадия Валиева
Бадия Валиева - РИА Новости, 1920, 25.06.2023
© Фото : @dagestanRD / Telegram
Бадия Валиева. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 25 июн - РИА Новости. Жительница Дагестана Бадия Валиева, оказывающая помощь раненым бойцам в госпитале в зоне специальной военной операции, награждена медалью "За спасение погибавших", сообщили в воскресенье в пресс-службе главы республики.
«
"Дагестанка Бадия Валиева, работающая врачом в госпитале в зоне СВО, указом президента России Владимира Путина награждена медалью "За спасение погибавших", – говорится в сообщении.
Награждение хирурга городской клинической больницы Махачкалы Магомеда Магомедова (справа) медалью За спасение погибавших - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
Хирурга из Дагестана наградили медалью за спасение раненых в зоне СВО
20 июня, 21:06
Девушка удостоена награды за оказание помощи раненым участникам спецоперации в экстремальных обстоятельствах, сопряженных с риском для жизни.
«
"Я была очень рада, когда мне вручили эту награду. Для меня это не просто медаль - она несет смысл всего того, что я здесь вижу и испытываю. В ней часть не только моей истории и жизни, но и всех солдат, которым мне удалось помочь и спасти. Я знаю, как сейчас нелегко моей семье, они очень переживают за меня. Но я надеюсь, что они мной гордятся". - приводятся в сообщении слова Валиевой.
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Сержант из Дагестана, спасший товарищей на Украине, получил орден Мужества
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Специальная военная операция на УкраинеЗдоровье - ОбществоРоссияРеспублика ДагестанВооруженные силы РФ
 
 
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