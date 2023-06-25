https://ria.ru/20230625/nagrada-1880330100.html

Жительницу Дагестана наградили медалью за спасение раненых в зоне СВО

Жительницу Дагестана наградили медалью за спасение раненых в зоне СВО - РИА Новости, 25.06.2023

Жительницу Дагестана наградили медалью за спасение раненых в зоне СВО

Жительница Дагестана Бадия Валиева, оказывающая помощь раненым бойцам в госпитале в зоне специальной военной операции, награждена медалью "За спасение... РИА Новости, 25.06.2023

2023-06-25T15:32

2023-06-25T15:32

2023-06-25T15:32

специальная военная операция на украине

здоровье - общество

россия

республика дагестан

вооруженные силы рф

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МАХАЧКАЛА, 25 июн - РИА Новости. Жительница Дагестана Бадия Валиева, оказывающая помощь раненым бойцам в госпитале в зоне специальной военной операции, награждена медалью "За спасение погибавших", сообщили в воскресенье в пресс-службе главы республики. "Дагестанка Бадия Валиева, работающая врачом в госпитале в зоне СВО, указом президента России Владимира Путина награждена медалью "За спасение погибавших", – говорится в сообщении. Девушка удостоена награды за оказание помощи раненым участникам спецоперации в экстремальных обстоятельствах, сопряженных с риском для жизни. "Я была очень рада, когда мне вручили эту награду. Для меня это не просто медаль - она несет смысл всего того, что я здесь вижу и испытываю. В ней часть не только моей истории и жизни, но и всех солдат, которым мне удалось помочь и спасти. Я знаю, как сейчас нелегко моей семье, они очень переживают за меня. Но я надеюсь, что они мной гордятся". - приводятся в сообщении слова Валиевой.

https://ria.ru/20230620/khirurg-1879448124.html

https://ria.ru/20220806/nagrada-1807725696.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, россия, республика дагестан, вооруженные силы рф