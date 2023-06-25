https://ria.ru/20230625/nagrada-1880330100.html
Жительницу Дагестана наградили медалью за спасение раненых в зоне СВО
Жительницу Дагестана наградили медалью за спасение раненых в зоне СВО - РИА Новости, 25.06.2023
Жительницу Дагестана наградили медалью за спасение раненых в зоне СВО
Жительница Дагестана Бадия Валиева, оказывающая помощь раненым бойцам в госпитале в зоне специальной военной операции, награждена медалью "За спасение... РИА Новости, 25.06.2023
2023-06-25T15:32
2023-06-25T15:32
2023-06-25T15:32
специальная военная операция на украине
здоровье - общество
россия
республика дагестан
вооруженные силы рф
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МАХАЧКАЛА, 25 июн - РИА Новости. Жительница Дагестана Бадия Валиева, оказывающая помощь раненым бойцам в госпитале в зоне специальной военной операции, награждена медалью "За спасение погибавших", сообщили в воскресенье в пресс-службе главы республики. "Дагестанка Бадия Валиева, работающая врачом в госпитале в зоне СВО, указом президента России Владимира Путина награждена медалью "За спасение погибавших", – говорится в сообщении. Девушка удостоена награды за оказание помощи раненым участникам спецоперации в экстремальных обстоятельствах, сопряженных с риском для жизни. "Я была очень рада, когда мне вручили эту награду. Для меня это не просто медаль - она несет смысл всего того, что я здесь вижу и испытываю. В ней часть не только моей истории и жизни, но и всех солдат, которым мне удалось помочь и спасти. Я знаю, как сейчас нелегко моей семье, они очень переживают за меня. Но я надеюсь, что они мной гордятся". - приводятся в сообщении слова Валиевой.
https://ria.ru/20230620/khirurg-1879448124.html
https://ria.ru/20220806/nagrada-1807725696.html
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РИА Новости
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здоровье - общество, россия, республика дагестан, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Здоровье - Общество, Россия, Республика Дагестан, Вооруженные силы РФ
Жительницу Дагестана наградили медалью за спасение раненых в зоне СВО
Врача из Дагестана Бадию Валиеву наградили медалью за спасение раненых в зоне спецоперации